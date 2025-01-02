يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
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يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل
يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تطويرها لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، يتميز بقدرته على تشغيل برامج "ويندوز" وتنفيذ المهام بنحو مستقل، ويشكل هذا النموذج نقلة نوعية في... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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يطلق على هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي الجديد اسم "Large Action Model" أو (LAM)، وعلى عكس النماذج اللغوية التقليدية، مثل (GPT-4o)، التي تقتصر وظيفتها على معالجة النصوص وإنشائها، يتمتع نموذج "LAM" الجديد من شركة "مايكروسوفت" بالقدرة على تحويل طلبات المستخدمين إلى أفعال حقيقية، سواء كان ذلك تشغيل البرامج أو التحكم في الأجهزة.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فقد كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، لكن "LAM" يعد أول نموذج يدرب بنحو خاص للعمل مع منتجات "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية وغيرها من تطبيقات "ويندوز".ووفقا لشركة "مايكروسوفت"، فإن تطوير هذا النموذج يتطلب أربع مراحل رئيسية، وهي التدريب على تخطيط المهام وتقسيم المهمة إلى خطوات منطقية، والتعلم من نماذج متقدمة (مثل GPT-4o) لتحويل الخطط إلى أفعال، والاستكشاف الذاتي، الذي يتيح للنموذج البحث عن حلول جديدة وتجاوز العقبات التي تعجز عنها النماذج الأخرى، بالإضافة إلى التدريب المستند إلى المكافآت لتحسين دقة التنفيذ.وتمت تجربة هذا النموذج الجديد في بيئة اختبار خاصة ببرنامج تحرير النصوص "وورد". وقد نجح في تنفيذ المهام بنسبة قدرها 71 في المائة، متفوقا على "GPT-4o" الذي حقق نسبة نجاح بلغت 63 في المائة دون معلومات بصرية، كما كان نموذج "LAM" أسرع، إذ استغرق 30 ثانية فقط لتنفيذ المهمة.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فإن "LAM" يشكل تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد يمهد الطريق لتطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، فبدلا من الأنظمة التي تقتصر على فهم النصوص وإنتاجها، قد توفر الشركات قريبا مساعدين رقميين يساعدون فعليا في تنفيذ المهام اليومية بنحو فعال.يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض" "تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي
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يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل

18:02 GMT 02.01.2025
© Fotolia / Serpebluروبوت ذكاء اصطناعي
روبوت ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Fotolia / Serpeblu
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كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تطويرها لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، يتميز بقدرته على تشغيل برامج "ويندوز" وتنفيذ المهام بنحو مستقل، ويشكل هذا النموذج نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ الأوامر فعليا.
يطلق على هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي الجديد اسم "Large Action Model" أو (LAM)، وعلى عكس النماذج اللغوية التقليدية، مثل (GPT-4o)، التي تقتصر وظيفتها على معالجة النصوص وإنشائها، يتمتع نموذج "LAM" الجديد من شركة "مايكروسوفت" بالقدرة على تحويل طلبات المستخدمين إلى أفعال حقيقية، سواء كان ذلك تشغيل البرامج أو التحكم في الأجهزة.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فقد كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، لكن "LAM" يعد أول نموذج يدرب بنحو خاص للعمل مع منتجات "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية وغيرها من تطبيقات "ويندوز".
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ويمكن للنموذج الجديد القيام بعدد من المهام كعملية الشراء من خلال التنقل في واجهة المواقع، على عكس النماذج التقليدية التي يقتصر دورها على تقديم تعليمات نصية حول كيفية الشراء.

ووفقا لشركة "مايكروسوفت"، فإن تطوير هذا النموذج يتطلب أربع مراحل رئيسية، وهي التدريب على تخطيط المهام وتقسيم المهمة إلى خطوات منطقية، والتعلم من نماذج متقدمة (مثل GPT-4o) لتحويل الخطط إلى أفعال، والاستكشاف الذاتي، الذي يتيح للنموذج البحث عن حلول جديدة وتجاوز العقبات التي تعجز عنها النماذج الأخرى، بالإضافة إلى التدريب المستند إلى المكافآت لتحسين دقة التنفيذ.
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وتمت تجربة هذا النموذج الجديد في بيئة اختبار خاصة ببرنامج تحرير النصوص "وورد". وقد نجح في تنفيذ المهام بنسبة قدرها 71 في المائة، متفوقا على "GPT-4o" الذي حقق نسبة نجاح بلغت 63 في المائة دون معلومات بصرية، كما كان نموذج "LAM" أسرع، إذ استغرق 30 ثانية فقط لتنفيذ المهمة.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فإن "LAM" يشكل تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد يمهد الطريق لتطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، فبدلا من الأنظمة التي تقتصر على فهم النصوص وإنتاجها، قد توفر الشركات قريبا مساعدين رقميين يساعدون فعليا في تنفيذ المهام اليومية بنحو فعال.
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