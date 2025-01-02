https://sarabic.ae/20250102/يحول-الطلبات-إلى-أفعال-نموذج-جديد-للذكاء-الصناعي-ينفذ-الأوامر-بشكل-مستقل-1096429212.html
يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل
يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تطويرها لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، يتميز بقدرته على تشغيل برامج "ويندوز" وتنفيذ المهام بنحو مستقل، ويشكل هذا النموذج نقلة نوعية في... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T18:02+0000
2025-01-02T18:02+0000
2025-01-02T18:02+0000
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يطلق على هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي الجديد اسم "Large Action Model" أو (LAM)، وعلى عكس النماذج اللغوية التقليدية، مثل (GPT-4o)، التي تقتصر وظيفتها على معالجة النصوص وإنشائها، يتمتع نموذج "LAM" الجديد من شركة "مايكروسوفت" بالقدرة على تحويل طلبات المستخدمين إلى أفعال حقيقية، سواء كان ذلك تشغيل البرامج أو التحكم في الأجهزة.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فقد كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، لكن "LAM" يعد أول نموذج يدرب بنحو خاص للعمل مع منتجات "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية وغيرها من تطبيقات "ويندوز".ووفقا لشركة "مايكروسوفت"، فإن تطوير هذا النموذج يتطلب أربع مراحل رئيسية، وهي التدريب على تخطيط المهام وتقسيم المهمة إلى خطوات منطقية، والتعلم من نماذج متقدمة (مثل GPT-4o) لتحويل الخطط إلى أفعال، والاستكشاف الذاتي، الذي يتيح للنموذج البحث عن حلول جديدة وتجاوز العقبات التي تعجز عنها النماذج الأخرى، بالإضافة إلى التدريب المستند إلى المكافآت لتحسين دقة التنفيذ.وتمت تجربة هذا النموذج الجديد في بيئة اختبار خاصة ببرنامج تحرير النصوص "وورد". وقد نجح في تنفيذ المهام بنسبة قدرها 71 في المائة، متفوقا على "GPT-4o" الذي حقق نسبة نجاح بلغت 63 في المائة دون معلومات بصرية، كما كان نموذج "LAM" أسرع، إذ استغرق 30 ثانية فقط لتنفيذ المهمة.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فإن "LAM" يشكل تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد يمهد الطريق لتطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، فبدلا من الأنظمة التي تقتصر على فهم النصوص وإنتاجها، قد توفر الشركات قريبا مساعدين رقميين يساعدون فعليا في تنفيذ المهام اليومية بنحو فعال.يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض" "تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي
https://sarabic.ae/20250101/اقتصاد-النية-الذكاء-الاصطناعي-قد-يبيع-قراراتك-قبل-أن-تتخذها--1096385253.html
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منوعات, علوم, ذكاء اصطناعي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, تكنولوجيا, تكنولوجيا رقمية, أخبار تكنولوجيا
منوعات, علوم, ذكاء اصطناعي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, تكنولوجيا, تكنولوجيا رقمية, أخبار تكنولوجيا
يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل
كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تطويرها لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، يتميز بقدرته على تشغيل برامج "ويندوز" وتنفيذ المهام بنحو مستقل، ويشكل هذا النموذج نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ الأوامر فعليا.
يطلق على هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي الجديد اسم "Large Action Model" أو (LAM)، وعلى عكس النماذج اللغوية التقليدية، مثل (GPT-4o)، التي تقتصر وظيفتها على معالجة النصوص وإنشائها، يتمتع نموذج "LAM" الجديد من شركة "مايكروسوفت" بالقدرة على تحويل طلبات المستخدمين إلى أفعال حقيقية، سواء كان ذلك تشغيل البرامج أو التحكم في الأجهزة.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر،
فقد كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، لكن "LAM" يعد أول نموذج يدرب بنحو خاص للعمل مع منتجات "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية وغيرها من تطبيقات "ويندوز".
ويمكن للنموذج الجديد القيام بعدد من المهام كعملية الشراء من خلال التنقل في واجهة المواقع، على عكس النماذج التقليدية التي يقتصر دورها على تقديم تعليمات نصية حول كيفية الشراء.
ووفقا لشركة "مايكروسوفت"، فإن تطوير هذا النموذج
يتطلب أربع مراحل رئيسية، وهي التدريب على تخطيط المهام وتقسيم المهمة إلى خطوات منطقية، والتعلم من نماذج متقدمة (مثل GPT-4o) لتحويل الخطط إلى أفعال، والاستكشاف الذاتي، الذي يتيح للنموذج البحث عن حلول جديدة وتجاوز العقبات التي تعجز عنها النماذج الأخرى، بالإضافة إلى التدريب المستند إلى المكافآت لتحسين دقة التنفيذ.
25 نوفمبر 2024, 11:33 GMT
وتمت تجربة هذا النموذج الجديد في بيئة اختبار خاصة ببرنامج تحرير النصوص "وورد". وقد نجح في تنفيذ المهام بنسبة قدرها 71 في المائة، متفوقا على "GPT-4o" الذي حقق نسبة نجاح بلغت 63 في المائة دون معلومات بصرية،
كما كان نموذج "LAM" أسرع، إذ استغرق 30 ثانية فقط لتنفيذ المهمة.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر،
فإن "LAM" يشكل تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد يمهد الطريق لتطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، فبدلا من الأنظمة التي تقتصر على فهم النصوص وإنتاجها، قد توفر الشركات قريبا مساعدين رقميين يساعدون فعليا في تنفيذ المهام اليومية بنحو فعال.