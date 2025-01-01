https://sarabic.ae/20250101/اقتصاد-النية-الذكاء-الاصطناعي-قد-يبيع-قراراتك-قبل-أن-تتخذها--1096385253.html

"اقتصاد النية"... الذكاء الاصطناعي قد "يبيع قراراتك" قبل أن تتخذها

"اقتصاد النية"... الذكاء الاصطناعي قد "يبيع قراراتك" قبل أن تتخذها

سبوتنيك عربي

قد يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على التأثير على نواياك بشكل سري، ما يخلق حدودًا تجارية جديدة يطلق عليها الباحثون اسم "اقتصاد النية". 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T12:31+0000

2025-01-01T12:31+0000

2025-01-01T12:31+0000

مجتمع

منوعات

اقتصاد

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وقد نشهد في المستقبل القريب مساعدين للذكاء الاصطناعي يمكنهم التنبؤ بالقرارات التي نريد اتخاذها والتأثير عليها في مرحلة مبكرة، وبيع هذه "النوايا" المتطورة في الوقت الحقيقي للشركات القادرة على تلبية الاحتياجات حتى قبل أن نتخذ قرارنا.ويحذر الدكتور جوني بين، مؤرخ التكنولوجيا في مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في كامبريدج، من أن "اقتصاد النية سوف يعامل دوافعك باعتبارها العملة الجديدة ما لم يتم تنظيمه. وسوف يكون بمثابة اندفاعة ذهبية لأولئك الذين يستهدفون النوايا البشرية ويوجهونها ويبيعونها".ويزعم الباحثون أن صعود الذكاء الاصطناعي التفاعلي وروبوتات الدردشة يخلق فرصًا غير مسبوقة للتلاعب الاجتماعي. وسوف تجمع هذه الأنظمة بين معرفة عاداتنا عبر الإنترنت ومحاكاة الشخصية المتطورة لبناء مستويات عميقة من الثقة، كل ذلك في حين تجمع بيانات نفسية حميمة من خلال المحادثة غير الرسمية.وقال: "يتم إنفاق موارد هائلة لوضع مساعدي الذكاء الاصطناعي في كل مجال من مجالات الحياة، وهو ما ينبغي أن يثير التساؤل حول مصالح وأغراض من تم تصميم هؤلاء المساعدين المزعومين لخدمتهم".إن شركات التكنولوجيا الكبرى تضع الأساس لهذا المستقبل بالفعل. فقد دعت شركة "OpenAI" إلى "البيانات التي تعبر عن النية البشرية... عبر أي لغة وموضوع وتنسيق".ويتضمن إطار عمل المطورين الجديد لشركة "Apple" بروتوكولات "للتنبؤ بالإجراءات التي قد يتخذها شخص ما في المستقبل". وفي الوقت ذاتهذ، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة "Nvidia" علنًا استخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي لمعرفة النية والرغبة.قد تتجلى هذه التكنولوجيا بطرق مفيدة على ما يبدو ــ مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يقترح تذاكر السينما بعد أن يكتشف أنك متوتر ("ذكرت أنك تشعر بالإرهاق، هل أحجز لك تذكرة السينما التي تحدثنا عنها؟"). ولكن وراء مثل هذه التسهيلات يكمن نظام متطور لتوجيه المحادثات والسلوكيات لصالح منصات أو معلنين أو حتى منظمات سياسية محددة.وبحسب مجلة " scienceblog" فإنه على الرغم أن من الباحثين يعترفون بأن هذا المستقبل ليس حتميًا، فإنهم يؤكدون على الحاجة إلى التوعية العامة والمناقشة الفورية. ويوضح بين أن "الوعي العام بما هو قادم هو المفتاح لضمان عدم سلوكنا الطريق الخطأ".علماء يكتشفون كيفية وصول الذهب إلى سطح الأرضلغز التوابيت المعاد دفنها... اكتشاف مذهل في مصر يكشف سرا جديدا للفراعنة

https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تعتمد-الذكاء-الاصطناعي-لتحسين-الطرق-والبنية-التحتية-لديها-1095159045.html

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منوعات, اقتصاد