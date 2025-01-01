https://sarabic.ae/20250101/فوائد-مذهلة-للصيام-المتقطع-على-صحتك-تعرف-إليها-1096388894.html
فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليها
فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن فوائد كثيرة للصيام المتقطع، في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى السكري من النوع الثاني. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T15:15+0000
2025-01-01T15:15+0000
2025-01-01T15:15+0000
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أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الصيام المتقطع يساعد في علاج اضطراب التمثيل الغذائي، حيث تتحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير عند تناول الطعام فقط خلال فترة زمنية تتراوح من 8 إلى 10 ساعات يوميا.وبحسب الدراسة الجديدة لموقع "أبونيت دي" والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن الأشخاص الذين اتبعوا الصيام المتقطع تحسن لديهم مستوى السكر في الدم على المدى الطويل خلال ثلاثة أشهر، كما انخفضت كتلة الدهون ووزن الجسم.يذكر أن متلازمة التمثيل الغذائي هي مزيج من عوامل الخطورة العديدة التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني.ولتشخيص هذه المتلازمة، يجب وجود ثلاثة من عوامل الخطورة على الأقل، ألا وهي: التراكم المفرط للدهون في البطن، وارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات السكر في الدم (مقاومة الأنسولين)، وزيادة مستويات الدهون في الدم.ويشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وفقدان الوزن وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى تناول الأدوية إذا لزم الأمر.وبحسب الدراسة الجديدة لموقع "أبونيت دي" والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن الأكل المقيد بالوقت هو تغيير بسيط وفعال في نمط الحياة مع فوائد لعملية التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية.دراسة: تناول كميات أقل من الطعام قد يطيل عمرك علماء يكتشفون خلايا دماغية جديدة تتحكم في الشهية وقد تساعد في علاج السمنة
https://sarabic.ae/20241214/نظام-غذائي-يتبعه-الملايين-حول-العالم-قد-يتسبب-بتساقط-الشعر-1095788136.html
https://sarabic.ae/20241024/دراسة-النساء-بحاجة-لوجبات-مختلفة-عن-الرجال-لخسارة-الوزن-1094104903.html
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علوم, الصحة, الصيام, تحمل الصيام, أمراض القلب والسكري والضغط, السكتة القلبية, النوبة القلبية, السمنة, أطعمة تقي من السمنة, اضطراب عقلي
علوم, الصحة, الصيام, تحمل الصيام, أمراض القلب والسكري والضغط, السكتة القلبية, النوبة القلبية, السمنة, أطعمة تقي من السمنة, اضطراب عقلي
فوائد مذهلة للصيام المتقطع على صحتك... تعرف إليها
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن فوائد كثيرة للصيام المتقطع، في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى السكري من النوع الثاني.
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الصيام المتقطع يساعد في علاج اضطراب التمثيل الغذائي، حيث تتحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير عند تناول الطعام فقط خلال فترة زمنية تتراوح من 8 إلى 10 ساعات يوميا.
وبحسب الدراسة الجديدة لموقع "أبونيت دي" والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"،
فإن الأشخاص الذين اتبعوا الصيام المتقطع تحسن لديهم مستوى السكر في الدم على المدى الطويل خلال ثلاثة أشهر، كما انخفضت كتلة الدهون ووزن الجسم.
ونوهت الدراسة إلى أن فقدان الوزن عند تناول الطعام لفترة محدودة كان يعتمد بشكل أكبر على انخفاض نسبة الدهون في الجسم. ويشير هذا إلى أن تناول الطعام المقيد بالوقت ضمن نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية قد يؤدي إلى انخفاض خطر فقدان العضلات.
14 ديسمبر 2024, 14:57 GMT
يذكر أن متلازمة التمثيل الغذائي
هي مزيج من عوامل الخطورة العديدة التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني.
ولتشخيص هذه المتلازمة، يجب وجود ثلاثة من عوامل الخطورة على الأقل، ألا وهي: التراكم المفرط للدهون في البطن،
وارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات السكر في الدم (مقاومة الأنسولين)، وزيادة مستويات الدهون في الدم.
24 أكتوبر 2024, 07:42 GMT
ويشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي،
وفقدان الوزن وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى تناول الأدوية إذا لزم الأمر.
وبحسب الدراسة الجديدة لموقع "أبونيت دي" والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"،
فإن الأكل المقيد بالوقت هو تغيير بسيط وفعال في نمط الحياة مع فوائد لعملية التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية.