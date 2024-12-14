https://sarabic.ae/20241214/نظام-غذائي-يتبعه-الملايين-حول-العالم-قد-يتسبب-بتساقط-الشعر-1095788136.html

نظام غذائي يتبعه الملايين حول العالم قد يتسبب بتساقط الشعر

نظام غذائي يتبعه الملايين حول العالم قد يتسبب بتساقط الشعر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن نظاما غذائيا يتبعه الملايين من البشر ويفضّله مشاهير مثل عائلة كارداشيان ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك، قد يزيد من خطر تساقط... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T14:57+0000

2024-12-14T14:57+0000

2024-12-14T14:57+0000

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واكتشف الباحثون من جامعة ويستليك في الصين، نظام "الصيام المتقطع"، الذي يتضمن فترات طويلة دون طعام أو تناول كميات قليلة، قد يضر ببصيلات الشعر، عن طريق تقليل الطاقة المتاحة للخلايا الضرورية لنمو الشعر.وفي تجارب أجريت على الفئران، لاحظ العلماء في الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر"، أن "الصيام المتقطع أبطأ نمو الشعر، مقارنة بمجموعة تحكم ذات نظام غذائي مفتوح".وبحسب الباحثين الذين أجروا الدراسة، فإنهم يرجحون أن عدم تناول الطعام بصورة منتظمة، يمكن أن يؤدي إلى استخدام الجسم لمخزون الدهون على حساب مصدر الطاقة المفضل لديه، وهو الغلوكوز، والذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تلحق الضرر بخلايا الشعر.كما أظهرت دراسة أخرى، شملت تجارب بشرية صغيرة، إخضاع 49 شابا بالغا للصيام لمدة 18 ساعة، ووجد العلماء أن اتباع نظام غذائي مقيّدا بالوقت، أدى إلى تقليل متوسط ​​سرعة نمو الشعر بنسبة 18%، مقارنة بالمجموعة الأخرى الضابطة، على مدى فترة 10 أيام.وأشار الباحثون إلى أن التأثير قد يكون أقل وضوحا عند البشر بسبب الاختلافات الجينية، لكنهم حذروا من الآثار السلبية المحتملة لهذا النظام الغذائي (الصيام المتقطع)، الذي قد يشمل أيضا زيادة خطر أمراض القلب، وفقا لدراسات سابقة.

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