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"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
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https://sarabic.ae/20240529/الشيخوخة-مرتبطة-بنظامك-الغذائي-1089308060.html
الشيخوخة مرتبطة بنظامك الغذائي
الشيخوخة مرتبطة بنظامك الغذائي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة قام بها باحثون في جامعة إلينوي وجامعة نبراسكا لينكولن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن العلاقة بين شيخوخة الدماغ والنظام الغذائي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T11:50+0000
2024-05-29T11:50+0000
مجتمع
ادوية
شيخوخة
الصحة
شيخوخة
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وتربط هذه الدراسة الجديدة بين السرعة التي يتقدم بها دماغنا في السن مع العناصر الغذائية الموجودة في وجباتنا الغذائية.وأًجريت الدراسة على 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عامًا، بحثًا عن روابط بين أنظمة غذائية معينة وشيخوخة الدماغ البطيئة.وحدد العلماء نوعين من شيخوخة الدماغ : بطيئة وسريعة، وارتبطت الشيخوخة الأبطأ بتناول العناصر الغذائية المماثلة للنظام الغذائي، الذي يحصل عليه سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا.من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى المرتبطة بإبطاء الشيخوخة وفقا لهذا البحث هو الكولين، الموجود بتركيزات عالية في صفار البيض واللحوم وفول الصويا الخام.وخلُصت الدراسة إلى أن نظامنا الغذائي يجب أن يحتوي على كميات كافية من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لإبطاء شيخوخة الدماغ وتجنب العديد من الأمراض.تتزايد الأدلة الآن على أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في كيفية شيخوخة الدماغ، وتساعد كل دراسة جديدة في توفير المزيد من المعرفة حول كيفية ارتباط أدمغتنا بشكل وثيق بكل جزء ووظيفة أخرى في الجسم.تم نشر البحث في npj Aging.دراسة تكشف عن نظام غذائي "يحاكي الصيام" يبطئ الشيخوخةطبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد
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ادوية, شيخوخة, الصحة, شيخوخة
ادوية, شيخوخة, الصحة, شيخوخة

الشيخوخة مرتبطة بنظامك الغذائي

11:50 GMT 29.05.2024
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Photo / Pixabay
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كشفت دراسة قام بها باحثون في جامعة إلينوي وجامعة نبراسكا لينكولن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن العلاقة بين شيخوخة الدماغ والنظام الغذائي.
وتربط هذه الدراسة الجديدة بين السرعة التي يتقدم بها دماغنا في السن مع العناصر الغذائية الموجودة في وجباتنا الغذائية.
وأًجريت الدراسة على 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عامًا، بحثًا عن روابط بين أنظمة غذائية معينة وشيخوخة الدماغ البطيئة.
وحدد العلماء نوعين من شيخوخة الدماغ : بطيئة وسريعة، وارتبطت الشيخوخة الأبطأ بتناول العناصر الغذائية المماثلة للنظام الغذائي، الذي يحصل عليه سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي أظهرت الدراسات السابقة أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية لأجسامنا.
وتشمل هذه العناصر الغذائية: الأحماض الدهنية، مثل تلك الموجودة في الأسماك وزيت الزيتون، ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E، الموجودة في السبانخ واللوز، وكذلك الكاروتينات، والأصباغ النباتية الموجودة في الجزر واليقطين والتي سبق أن وجد أنها تقلل من مستويات السكر في الدم والالتهابات في الجسم وحماية الخلايا من التلف.
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يقول عالم الأعصاب آرون باربي من جامعة إلينوي: "تحدد الدراسة الحالية أنماطًا معينة من العلامات الحيوية للمغذيات التي تعد واعدة، ولها ارتباطات إيجابية بمقاييس الأداء المعرفي وصحة الدماغ".

من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى المرتبطة بإبطاء الشيخوخة وفقا لهذا البحث هو الكولين، الموجود بتركيزات عالية في صفار البيض واللحوم وفول الصويا الخام.
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وخلُصت الدراسة إلى أن نظامنا الغذائي يجب أن يحتوي على كميات كافية من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لإبطاء شيخوخة الدماغ وتجنب العديد من الأمراض.
تتزايد الأدلة الآن على أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في كيفية شيخوخة الدماغ، وتساعد كل دراسة جديدة في توفير المزيد من المعرفة حول كيفية ارتباط أدمغتنا بشكل وثيق بكل جزء ووظيفة أخرى في الجسم.
تم نشر البحث في npj Aging.
دراسة تكشف عن نظام غذائي "يحاكي الصيام" يبطئ الشيخوخة
طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد
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