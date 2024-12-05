https://sarabic.ae/20241205/دراسة-هكذا-تحذرك-دهون-البطن-من-خطر-الزهايمر-1095519689.html

دراسة: هكذا تحذرك دهون البطن من خطر الزهايمر

دراسة: هكذا تحذرك دهون البطن من خطر الزهايمر

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة واشنطن، أن العلاقة بين الدهون في الجسم وصحة الدماغ وثيقة، حيث يعد ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في منتصف العمر، عاملا خطرا... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T13:49+0000

2024-12-05T13:49+0000

2024-12-05T13:49+0000

مجتمع

الصحة

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ويشير المشرفون على الدراسة، إلى أن الدهون العميقة في البطن، مرتبطة بعلامات مرض الزهايمر قبل سنوات من ظهور الأعراض المعرفية.ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، ماهسا دولاتشاهي، إن "النتيجة الحاسمة" هي أن النسب الأعلى من الدهون الحشوية العميقة، في الأربعينيات أو الخمسينات من عمر الشخص، ترتبط بكتل بروتين الأميلويد في الدماغ، حسبما نقلت عنه مجلة "ساينس أليرت".وأشار دولاتشاهي: "تتجاوز هذه الدراسة استخدام مؤشر كتلة الجسم لتوصيف الدهون في الجسم بشكل أكثر دق،ة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وبذلك تكشف عن رؤى أساسية، حول سبب زيادة السمنة من خطر الإصابة بمرض الزهايمر".وينوه الباحثون، إلى أن أحدث النتائج التي توصلوا إليها، والتي تتضمن بيانات من 80 فردًا، تظهر أن نسبة الدهون الحشوية إلى الدهون تحت الجلد في البطن مرتبطة بزيادة الأميلويد في الدماغ، وأن هذا يمثل 77 في المائة من تأثير مؤشر كتلة الجسم المرتفع على تراكم الأميلويد.دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديوعلماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضد سرطان الجلد

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