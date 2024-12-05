https://sarabic.ae/20241205/أطعمة-يمنع-إعادة-تسخينها----1095518797.html
أطعمة يمنع إعادة تسخينها
أطعمة يمنع إعادة تسخينها
سبوتنيك عربي
كشف خبراء تغذية، مؤخرا، عن مخاطر صحية تتعلق بإعادة تسخين بعض الأنواع من الأطعمة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T13:42+0000
2024-12-05T13:42+0000
2024-12-05T13:42+0000
مجتمع
الصحة
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ووفقا لخبيرة التغذية الأميركية هاريني بالا، dحتوي السبانخ على نترات، وتزداد مستوياتها مع الطهي، وقد تتحول النترات إلى نيتروزامين، وهو مركب مرتبط بالسرطان.وختمت الخبيرة أن هناك احتمال كبير لتكوين العصيات الشمعية عند تخزين الأرز، وهي نوع من البكتيريا التي تؤثر عادة على الأطعمة النشوية وتؤدي إلى التسمم الغذائي، وغالبا ما يشار إليها باسم "متلازمة الأرز المقلي"، وهو مرض خطير يؤدي إلى الوفاة في حالات نادرة.
https://sarabic.ae/20241204/علماء-يطورون-مركبا-دوائيا-لعلاج-السرطان-1095483605.html
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الصحة
أطعمة يمنع إعادة تسخينها
كشف خبراء تغذية، مؤخرا، عن مخاطر صحية تتعلق بإعادة تسخين بعض الأنواع من الأطعمة.
ووفقا لخبيرة التغذية الأميركية هاريني بالا، dحتوي السبانخ على نترات، وتزداد مستوياتها مع الطهي، وقد تتحول النترات إلى نيتروزامين، وهو مركب مرتبط بالسرطان.
وتابعت بالا أن الشاي أيضا من المشروبات التي يحذر إعادة تسخينها وتناولها، فبالرغم من أن للشاي خصائص مضادة للأكسدة الإ أن "البكتيريا الكامنة" في الشاي يمكن أن تصبح "نشطة" مع إعادة التسخين، مما يشكل خطرا صحيا على المستهلكين.
وحذرت بالا من إعادة تسخين الأطعمة التي تحتوي على النشأ، مثل الأرز، مشيرة إلى أن الانتظار لأكثر من ساعتين بعد الطهي لتخزينه يزيد من خطر انتشار البكتيريا الخطيرة في الطعام.
وختمت الخبيرة أن هناك احتمال كبير لتكوين العصيات الشمعية عند تخزين الأرز، وهي نوع من البكتيريا التي تؤثر عادة على الأطعمة النشوية وتؤدي إلى التسمم الغذائي، وغالبا ما يشار إليها باسم "متلازمة الأرز المقلي"، وهو مرض خطير يؤدي إلى الوفاة في حالات نادرة.