https://sarabic.ae/20241222/تأثير-غير-متوقع-للرجال-أصحاب-الوزن-الزائد-على-أطفالهم-1096057127.html

تأثير غير متوقع للرجال أصحاب الوزن الزائد على أطفالهم

تأثير غير متوقع للرجال أصحاب الوزن الزائد على أطفالهم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، عن تأثير غير متوقع للرجال أصحاب الوزن الزائد،على أطفالهم الذين سينجبونهم في المستقبل. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T12:47+0000

2024-12-22T12:47+0000

2024-12-22T12:47+0000

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ويزعم البحث أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن، هم أكثر عُرضة لإنجاب أطفال يعانون من نقص الوزن.ووجد باحثون من كلية الطب بجامعة ساو باولو، في مدينة ريبيراو بريتو البرازيلية، أن السمنة من الممكن أن تؤثر على بنية ونوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال، بل وتؤثر على الحمض النووي لأطفالهم.ومن خلال فحص العلماء في الدراسة لوزن 89 من الآباء وأطفالهم حديثي الولادة، اكتشفوا أنه كلما زاد محيط خصر الرجل ومؤشر كتلة الجسم، كلما كان محيط رأس الطفل أصغر، وفقا لموقع "Earth".وأظهرت النتائج أن الأطفال المولودين لآباء يعانون من زيادة الوزن، يعانون من قيود النمو أثناء وجودهم في الرحم، مما يجعلهم يفشلون في الوصول إلى الحجم والوزن الذي يجب أن يكونوا عليه. وتابعت مشيرة إلى أن "هناك قدر كبير من الأبحاث حول العلاقة بين نمو الجنين وصحة الأم، لكن الحقيقة هي أن صحة الأب لها أيضا تأثير كبير على نمو الطفل أثناء الحمل وبعد الولادة".وتابعت: "لقد كانت دراستنا هي الأولى التي شملت أسرا برازيلية، وأظهرت أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الأب يعني انخفاض وزن الطفل عند الولادة، مما يدل على أهمية الأب لصحة الطفل ونموه".وأظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض بشكل خاص، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2، والسرطان، وأمراض القلب، في وقت لاحق من الحياة.وتشير الدراسة إلى أن عوامل مثل سوء التغذية، أو نمط الحياة المستقر، أو التدخين، من الممكن أن يسبب تغييرات في الجينات، التي تنتقل من الأب إلى الطفل.

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علوم, الصحة, الأخبار, إنقاص الوزن