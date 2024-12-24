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https://sarabic.ae/20241224/سرطان-الكلى-أسبابه-وأعراضه-تعرف-عليها؟-1096129045.html
سرطان الكلى... أسبابه وأعراضه تعرف عليها؟
سرطان الكلى... أسبابه وأعراضه تعرف عليها؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة لمركز استعلامات السرطان التابع للمركز الألماني لأبحاث السرطان، عن أسباب سرطان الكلى، والأعراض المرافقة له. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T14:06+0000
2024-12-24T14:06+0000
مجتمع
علوم
الصحة
سرطانات
خلايا سرطانية
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وفقا للدراسة الجديدة، فإن سرطان الكلى هو ورم خبيث يصيب أنسجة الكلى المختلفة. وأكد المركز أن أسباب سرطان الكلى وعوامل الخطورة المؤدية إليه تكمن في ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة، إلى جانب العامل الوراثي.وبحسب المركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن الأسباب تشمل أيضا التعرض لمواد خطيرة مثل الأسبستوس والكادميوم ومذيبات التنظيف الكيميائي، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بعد الخضوع لجراحة زرع الكلى.وكشف العلماء في دراستهم الجديدة عن الأعراض المرافقة للإصابة بسرطان الكلى، ونذكر منها الآتي:وأشارت الدراسة إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أيضا أن يحدث تحسس، إذا كان حجم الورم على الكلية كبيرا نسبيا.ووفقا للدراسة التي قام بها المركز الألماني لأبحاث السرطان، والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يشمل العلاج الدوائي، والاستئصال بالتبريد، أو الاستئصال بالترددات الراديوية، والجراحة، والعلاج الكيماوي.دراسة: لون مخاطك يخبرك الكثير عن صحة جسمك"عطلة القلب" مشكلة طبية خطيرة قد تصيبنا... تعرف عليها
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علوم, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, كلية بشرية
علوم, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, كلية بشرية

سرطان الكلى... أسبابه وأعراضه تعرف عليها؟

14:06 GMT 24.12.2024
© Getty Images / bymuratdenizصورة لفتاة مصابة بمرض في الكلية
صورة لفتاة مصابة بمرض في الكلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / bymuratdeniz
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كشفت دراسة جديدة لمركز استعلامات السرطان التابع للمركز الألماني لأبحاث السرطان، عن أسباب سرطان الكلى، والأعراض المرافقة له.
وفقا للدراسة الجديدة، فإن سرطان الكلى هو ورم خبيث يصيب أنسجة الكلى المختلفة. وأكد المركز أن أسباب سرطان الكلى وعوامل الخطورة المؤدية إليه تكمن في ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة، إلى جانب العامل الوراثي.
وبحسب المركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن الأسباب تشمل أيضا التعرض لمواد خطيرة مثل الأسبستوس والكادميوم ومذيبات التنظيف الكيميائي، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بعد الخضوع لجراحة زرع الكلى.
وكشف العلماء في دراستهم الجديدة عن الأعراض المرافقة للإصابة بسرطان الكلى، ونذكر منها الآتي:
1.
وجود دم في البول.
2.
الشعور بألم في منطقة الكلى.
3.
التعرق الليلي.
4.
الحمى.
5.
فقدان الوزن غير المبرر.
6.
فقر الدم.
7.
مشاكل الأمعاء.
8.
الشعور بالتعب والإنهاك باستمرار.
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وأشارت الدراسة إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أيضا أن يحدث تحسس، إذا كان حجم الورم على الكلية كبيرا نسبيا.
ووفقا للدراسة التي قام بها المركز الألماني لأبحاث السرطان، والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يشمل العلاج الدوائي، والاستئصال بالتبريد، أو الاستئصال بالترددات الراديوية، والجراحة، والعلاج الكيماوي.
دراسة: لون مخاطك يخبرك الكثير عن صحة جسمك
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