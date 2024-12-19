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"تبرعت لأمها"... كلية خنزير تمنح الحياة لشابة

"تبرعت لأمها"... كلية خنزير تمنح الحياة لشابة

سبوتنيك عربي

نجح أطباء في مستشفى نيويورك لانغون، بزراعة كلية خنزير لسيدة أمريكية، كانت قد فقدت إحدى كليتيها نتيجة لتبرعها بها لأمها المريضة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T14:15+0000

2024-12-19T14:15+0000

2024-12-19T14:15+0000

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وتبرعت توانا لوني، بكلية لوالدتها في عام 1999، لكن الكلية الأخرى أصيبت بفشل، بعد سنوات بسبب مضاعفات الحمل.الآن، أصبحت لوني البالغة من العمر 53 عامًا، من ألاباما، أحدث متلقية لكلية خنزير معدلة وراثيًا، وهي حاليًا الشخص الوحيد الحي في العالم الذي خضع لعملية زرع أعضاء حيوانية، وفقًا لما أعلنه مستشفى نيويورك لانغون.وعلى الرغم من حصولها على الأولوية في قوائم انتظار الزرع كمتبرعة حية، إلا أن بحثها عن كلية متوافقة كان طريقًا مسدودًا محبطًا. وجعلت المستويات المرتفعة، بشكل غير عادي، من الأجسام المضادة الضارة، الرفض أمرًا لا مفر منه تقريبًا ومع فقدان جسدها للأوعية الدموية القابلة للحياة لدعم غسيل الكلى، تدهورت صحتها.وبعد نفاد الخيارات، تقدمت لوني بطلب للانضمام إلى تجربة سريرية لزرع الكلى من الخنازير، وخضعت أخيرًا للجراحة التي استغرقت 7 ساعات، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.يذكر أن ريك سليمان، المتلقي الأول، توفي في مايو/ أيار الماضي، بعد شهرين من إجراء العملية في مستشفى "ماساتشوستس".أما الثانية، ليزا بيسانو، فقد أظهرت في البداية علامات التعافي بعد جراحتها في جامعة نيويورك لانغون، ولكن كان لا بد من إزالة الكلية بعد 47 يومًا، وتوفيت في يوليو/تموز الماضي.وتحتوي كلية لوني الجديدة على 10 تعديلات جينية لتحسين التوافق مع جسم الإنسان، إحداها شملت الغدة الزعترية للخنزير للمساعدة في تدريب الجهاز المناعي للمضيف ومنع الرفض.وبحسب المقالة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فقد تم تخريج لوني من المستشفى، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى شقة قريبة في مدينة نيويورك، على الرغم من أن مستويات الأجسام المضادة المرتفعة لديها لا تزال تشكل مصدر قلق، إلا أن الأطباء يراقبونها عن كثب باستخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة، ويجربون نظامًا دوائيًا جديدًا لمنع الرفض.نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاماالصين تجري أول عملية زراعة كبد خنزير في العالم لإنسان باستخدام التعديل الجيني

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