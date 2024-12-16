https://sarabic.ae/20241216/ابتكار-مذهل-دواء-ياباني-يعيد-لك-أسنانك-المفقودة-بشكل-طبيعي--1095821834.html

ابتكار مذهل... دواء ياباني يعيد لك أسنانك المفقودة بشكل طبيعي ‌

ابتكار مذهل... دواء ياباني يعيد لك أسنانك المفقودة بشكل طبيعي ‌

سبوتنيك عربي

قامت مجموعة من أطباء الأسنان اليابانيون، بابتكار عقار يأملون أن يقدم بديلا للأسنان الصناعية والغرسات، معلينين بدأ التجارب السريرية عليه، وبالتالي فإن الأشخاص... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T08:07+0000

2024-12-16T08:07+0000

2024-12-16T08:08+0000

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غالبا ما يُنظر إلى العلاجات الاصطناعية المستخدمة للأسنان المفقودة بسبب التسوس أو المرض أو الإصابة على أنها مكلفة وتتطلب تدخلا جراحيا.بدأ الفريق التجارب السريرية في مستشفى جامعة كيوتو، حيث قاموا بإعطاء دواء تجريبي، يقولون إنه لديه القدرة على تحفيز نمو هذه الأسنان المخفية.تشير الاختبارات التي أجريت على الفئران والقوارض إلى أن حجب بروتين يسمى (USAG-1) يمكن أن يوقظ مجموعة من البراعم الخاملة تحت اللثة، ونشر الباحثون صورًا مخبرية لأسنان حيوانية أعيد نموها.في الوقت الحالي، يعطي أطباء الأسنان الأولوية للاحتياجات "المؤلمة" للمرضى الذين لديهم ستة أسنان دائمة أو أكثر مفقودة منذ الولادة.وبحسب الدراسة، فإن الحالة الوراثية تؤثر على حوالي 0.1 في المائة من الناس، الذين قد يعانون من مشاكل شديدة في المضغ، وفي اليابان غالبًا ما يقضون معظم فترة مراهقتهم وهم يرتدون قناع وجه لإخفاء الفجوات الواسعة في أفواههم، كما قال تاكاهاشي.وأضاف كانغ: "إن التأكيد على أن البشر يمتلكون براعم أسنان كامنة قادرة على إنتاج مجموعة ثالثة من الأسنان ثوري ومثير للجدل".ووفقا للدراسة، فإنه إذا نمت الأسنان في المكان الخطأ، فيمكن نقلها من خلال تقويم الأسنان أو عملية زرع. وبحسب الأطباء، فإن الدواء يستهدف الأطفال في المقام الأول، ويريد الباحثون توفيره في وقت مبكر، من عام 2030.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن نتائج التجارب على الحيوانات تثير أسئلة حول ما إذا كانت الأسنان المتجددة يمكن أن تحل وظيفيًا وجماليًا محل الأسنان المفقودة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي حاليا، هو اختبار سلامة الدواء، وليس فعاليته.لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟علماء يكتشفون أسلوبا غريبا لتكاثر البكتيريا في الفم... فيديو

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علوم, الصحة, أسنان, معجون أسنان, أسنان جديدة, طقم أسنان, الأسنان