لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟

عربي
لبنان يعلن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين نتيجة الغارات الإسرائيلية على الجنوب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240923/لماذا-يجب-عليك-تنظيف-لسانك-مرتين؟-1093010315.html
لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟
لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن تنظيف اللسان مرتين في اليوم أمر بالغ الأهمية، باعتبار أن صحة اللسان يمكن أن تشير إلى مشاكل في الفم، بالإضافة... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T09:54+0000
2024-09-23T09:54+0000
مجتمع
علوم
الصحة
اللسان
أسنان
أسنان
فطريات
الحمى الصفراء
الاكتئاب
الاكتئاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093009995_0:309:3072:2037_1920x0_80_0_0_f3e1852516e0ba178646558042f47482.jpg
اللسان الصحي وردي اللون على الرغم من أن اللون قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتراوح من اللون الوردي الداكن إلى الفاتح.يستغرق تنظيف لسانك حوالي 10-15 ثانية فقط، لكنها طريقة جيدة للتحقق من صحتك ويمكن دمجها بسهولة في روتين تنظيف أسنانك بالفرشاة. ويمكنك تنظيف لسانك عن طريق فركه برفق باستخدام فرشاة أسنان عادية أو يمكنك استخدام مكشطة لسان خاصة. وهذا يزيل أي بقايا طعام ويساعد في منع تراكم الميكروبات على سطحه الخشن. يمكن أن يساعد تنظيف لسانك في مكافحة رائحة الفم الكريهة. وتعتبر مكشطة اللسان فعالة بشكل خاص في إزالة البكتيريا التي تسبب عادة رائحة الفم الكريهة، المخفية على سطح اللسان.وبحسب الدراسة المنشورة، فإن اللسان قد يخبرنا عن العديد من الأمراض:وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب سرطان الفم منخفضة بسبب تأخر اكتشافه، وهي في ازدياد. لذا فإن فحص لسانك بحثًا عن أي تغيرات في اللون أو الملمس أو البقع المؤلمة أو القرح أمر بالغ الأهمية.علماء يكتشفون أسلوبا غريبا لتكاثر البكتيريا في الفم... فيديوأفضل وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية
https://sarabic.ae/20240514/علماء-روس-يطورون-مادة-تتفوق-على-المعيار-الذهبي-في-طب-الأسنان-1088831581.html
https://sarabic.ae/20240911/خبيرة-في-طب-الأسنان-تكشف-الوقت-المناسب-لخلع-أسنان-العقل-1092599143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093009995_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ecd55c29cbd69bf2fd71823f35f987fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, اللسان, أسنان, أسنان, فطريات, الحمى الصفراء, الاكتئاب, الاكتئاب, علاج الاكتئاب
علوم, الصحة, اللسان, أسنان, أسنان, فطريات, الحمى الصفراء, الاكتئاب, الاكتئاب, علاج الاكتئاب

لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟

09:54 GMT 23.09.2024
© Photo / unsplash/ Bianca Malliaصورة للسان
صورة للسان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Photo / unsplash/ Bianca Mallia
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن تنظيف اللسان مرتين في اليوم أمر بالغ الأهمية، باعتبار أن صحة اللسان يمكن أن تشير إلى مشاكل في الفم، بالإضافة إلى حالة الصحة العامة والمناعة.
اللسان الصحي وردي اللون على الرغم من أن اللون قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتراوح من اللون الوردي الداكن إلى الفاتح.
يستغرق تنظيف لسانك حوالي 10-15 ثانية فقط، لكنها طريقة جيدة للتحقق من صحتك ويمكن دمجها بسهولة في روتين تنظيف أسنانك بالفرشاة. ويمكنك تنظيف لسانك عن طريق فركه برفق باستخدام فرشاة أسنان عادية أو يمكنك استخدام مكشطة لسان خاصة. وهذا يزيل أي بقايا طعام ويساعد في منع تراكم الميكروبات على سطحه الخشن.
يمكن أن يساعد تنظيف لسانك في مكافحة رائحة الفم الكريهة. وتعتبر مكشطة اللسان فعالة بشكل خاص في إزالة البكتيريا التي تسبب عادة رائحة الفم الكريهة، المخفية على سطح اللسان.
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مجتمع
علماء روس يطورون مادة تتفوق على "المعيار الذهبي" في طب الأسنان
14 مايو, 13:44 GMT
وبحسب الدراسة المنشورة، فإن اللسان قد يخبرنا عن العديد من الأمراض:
1.
الطبقة البيضاء
يعد ظهور طبقة بيضاء على سطح اللسان أحد أكثر التغييرات شيوعًا لدى الأشخاص الأصحاء. يمكن أن يحدث هذا إذا توقفت عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو كشطه، حتى لبضعة أيام.
في هذه الحالة، تتراكم بقايا الطعام والميكروبات وتسببت في ظهور التسوس. سيؤدي الفرك أو الكشط اللطيف إلى إزالة هذه الطبقة. إزالة الميكروبات تقلل من خطر الإصابة بالعدوى المزمنة، والتي يمكن أن تنتقل إلى أعضاء أخرى وتسبب أمراضًا خطيرة.
2.
اللون الأصفر
قد يشير هذا إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تترك سطحًا خامًا عند فركها.
3.
اللون الأسود
يمكن أن يؤدي التدخين أو استهلاك الكثير من الأطعمة والمشروبات ذات الألوان القوية، مثل الشاي والقهوة، أو الأطباق التي تحتوي على الكركم إلى ظهور شعر كثيف. يُعرف هذا باسم اللسان الأسود المشعر. إنه ليس شعرًا، ولكنه نمو مفرط للبكتيريا قد يشير إلى سوء نظافة الفم.
4.
البقع الوردية
يمكن أن تجعل البقع الوردية لسانك يبدو وكأنه خريطة، وهذا ما يسمى "اللسان الجغرافي". لا يُعرف سبب هذه الحالة، والتي لا تتطلب عادةً علاجًا.
5.
الألم والالتهاب
قد يشير اللسان الأحمر إلى مجموعة من المشكلات، مثل نقص التغذية أو نقص حمض الفوليك، أو فيتامين "ب 12".
وقد يشير إلى وجود أمراض مثل فقر الدم الخبيث، ومرض كاواساكي، والحمى القرمزية، والتهاب اللسان، والقرحة الباردة، وقرحة الفم.
6.
الجفاف
يمكن أن تسبب العديد من الأدوية جفاف الفم، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ومرخيات العضلات ومسكنات الألم ومضادات الهيستامين ومدرّات البول.
7.
السرطان
البقع البيضاء أو الحمراء على اللسان والتي لا يمكن إزالتها، والتي تكون طويلة الأمد أو متنامية يجب فحصها من قبل أخصائي الأسنان في أسرع وقت ممكن، وكذلك القرحات غير المؤلمة. وهذه هي أكثر عرضة للتحول إلى سرطان، مقارنة بأجزاء أخرى من الفم.
طبيب أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مجتمع
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
11 سبتمبر, 05:34 GMT
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب سرطان الفم منخفضة بسبب تأخر اكتشافه، وهي في ازدياد. لذا فإن فحص لسانك بحثًا عن أي تغيرات في اللون أو الملمس أو البقع المؤلمة أو القرح أمر بالغ الأهمية.
علماء يكتشفون أسلوبا غريبا لتكاثر البكتيريا في الفم... فيديو
أفضل وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала