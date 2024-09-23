لماذا يجب عليك تنظيف لسانك مرتين؟
© Photo / unsplash/ Bianca Malliaصورة للسان
© Photo / unsplash/ Bianca Mallia
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن تنظيف اللسان مرتين في اليوم أمر بالغ الأهمية، باعتبار أن صحة اللسان يمكن أن تشير إلى مشاكل في الفم، بالإضافة إلى حالة الصحة العامة والمناعة.
اللسان الصحي وردي اللون على الرغم من أن اللون قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتراوح من اللون الوردي الداكن إلى الفاتح.
يستغرق تنظيف لسانك حوالي 10-15 ثانية فقط، لكنها طريقة جيدة للتحقق من صحتك ويمكن دمجها بسهولة في روتين تنظيف أسنانك بالفرشاة. ويمكنك تنظيف لسانك عن طريق فركه برفق باستخدام فرشاة أسنان عادية أو يمكنك استخدام مكشطة لسان خاصة. وهذا يزيل أي بقايا طعام ويساعد في منع تراكم الميكروبات على سطحه الخشن.
يمكن أن يساعد تنظيف لسانك في مكافحة رائحة الفم الكريهة. وتعتبر مكشطة اللسان فعالة بشكل خاص في إزالة البكتيريا التي تسبب عادة رائحة الفم الكريهة، المخفية على سطح اللسان.
14 مايو, 13:44 GMT
وبحسب الدراسة المنشورة، فإن اللسان قد يخبرنا عن العديد من الأمراض:
1.الطبقة البيضاء
يعد ظهور طبقة بيضاء على سطح اللسان أحد أكثر التغييرات شيوعًا لدى الأشخاص الأصحاء. يمكن أن يحدث هذا إذا توقفت عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو كشطه، حتى لبضعة أيام.
في هذه الحالة، تتراكم بقايا الطعام والميكروبات وتسببت في ظهور التسوس. سيؤدي الفرك أو الكشط اللطيف إلى إزالة هذه الطبقة. إزالة الميكروبات تقلل من خطر الإصابة بالعدوى المزمنة، والتي يمكن أن تنتقل إلى أعضاء أخرى وتسبب أمراضًا خطيرة.
2.اللون الأصفر
قد يشير هذا إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تترك سطحًا خامًا عند فركها.
3.اللون الأسود
يمكن أن يؤدي التدخين أو استهلاك الكثير من الأطعمة والمشروبات ذات الألوان القوية، مثل الشاي والقهوة، أو الأطباق التي تحتوي على الكركم إلى ظهور شعر كثيف. يُعرف هذا باسم اللسان الأسود المشعر. إنه ليس شعرًا، ولكنه نمو مفرط للبكتيريا قد يشير إلى سوء نظافة الفم.
4.البقع الوردية
يمكن أن تجعل البقع الوردية لسانك يبدو وكأنه خريطة، وهذا ما يسمى "اللسان الجغرافي". لا يُعرف سبب هذه الحالة، والتي لا تتطلب عادةً علاجًا.
5.الألم والالتهاب
قد يشير اللسان الأحمر إلى مجموعة من المشكلات، مثل نقص التغذية أو نقص حمض الفوليك، أو فيتامين "ب 12".
وقد يشير إلى وجود أمراض مثل فقر الدم الخبيث، ومرض كاواساكي، والحمى القرمزية، والتهاب اللسان، والقرحة الباردة، وقرحة الفم.
6.الجفاف
يمكن أن تسبب العديد من الأدوية جفاف الفم، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ومرخيات العضلات ومسكنات الألم ومضادات الهيستامين ومدرّات البول.
7.السرطان
البقع البيضاء أو الحمراء على اللسان والتي لا يمكن إزالتها، والتي تكون طويلة الأمد أو متنامية يجب فحصها من قبل أخصائي الأسنان في أسرع وقت ممكن، وكذلك القرحات غير المؤلمة. وهذه هي أكثر عرضة للتحول إلى سرطان، مقارنة بأجزاء أخرى من الفم.
11 سبتمبر, 05:34 GMT
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب سرطان الفم منخفضة بسبب تأخر اكتشافه، وهي في ازدياد. لذا فإن فحص لسانك بحثًا عن أي تغيرات في اللون أو الملمس أو البقع المؤلمة أو القرح أمر بالغ الأهمية.