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https://sarabic.ae/20240729/نجاح-زرع-قلب-يعمل-بالتيتانيوم-لأول-مرة-في-العالم-صور-وفيديو---1091224026.html
نجاح زرع قلب يعمل بالتيتانيوم لأول مرة في العالم... صور وفيديو
نجاح زرع قلب يعمل بالتيتانيوم لأول مرة في العالم... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أجرى علماء عملية زرع ناجحة لقلب ميكانيكي بالكامل مصنوع من التيتانيوم على تعليق مغناطيسي. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T12:51+0000
2024-07-29T12:51+0000
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وأوضح علماء من معهد تكساس للقلب ، بدعم من زملاء من شركة "BiVACOR"، أن القلب الميكانيكي عبارة عن مضخة دوارة مكونة من غرفتين مصنوعة من التيتانيوم مع جزء متحرك واحد.وأشار العلماء إلى أن مضخة التيتانيوم، التي تسمى TAH(القلب الاصطناعي الكلي)، تتميز بقدرتها على إعادة إنتاج وظائف كلا البطينين في القلب بدقة، مما يؤدي إلى ضغط الدم بفضل دوار يعمل على مبدأ مغناطيسي.وأكد العلماء أن القلب الاصطناعي قادر على توفير 12 لترًا من تدفق الدم في الدقيقة، وهو ما يكفي للسماح للرجل البالغ أن يعيش أسلوب حياة نشط، بما في ذلك الرياضة.وأوضح العلماء أن الاستخدام المؤقت للعضو الميكانيكي يتم توفيره حتى يخضع المريض لعملية زرع قلب بيولوجي، بحسب مجلة "cosmosmagazine" العلمية.ويطلق الباحثون على القلب الميكانيكي اسم "جسر للزراعة" للمرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد (أحادي البطين أو ثنائي البطين)، ويعتزم العلماء مواصلة البحث من خلال إجراء عملية زرع تجريبية على أربعة متطوعين آخرين.
https://sarabic.ae/20240728/بين-الفوائد-والمخاطر-أطباء-يكشفون-آثار-الاستحمام-بالماء-البارد-1091198208.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

نجاح زرع قلب يعمل بالتيتانيوم لأول مرة في العالم... صور وفيديو

12:51 GMT 29.07.2024
© Photo / x/Bad_AI_نجاح زرع قلب يعمل بالتيتانيوم لأول مرة في العالم
نجاح زرع قلب يعمل بالتيتانيوم لأول مرة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Photo / x/Bad_AI_
تابعنا عبر
أجرى علماء عملية زرع ناجحة لقلب ميكانيكي بالكامل مصنوع من التيتانيوم على تعليق مغناطيسي.
وأوضح علماء من معهد تكساس للقلب ، بدعم من زملاء من شركة "BiVACOR"، أن القلب الميكانيكي عبارة عن مضخة دوارة مكونة من غرفتين مصنوعة من التيتانيوم مع جزء متحرك واحد.
وأشار العلماء إلى أن مضخة التيتانيوم، التي تسمى TAH(القلب الاصطناعي الكلي)، تتميز بقدرتها على إعادة إنتاج وظائف كلا البطينين في القلب بدقة، مما يؤدي إلى ضغط الدم بفضل دوار يعمل على مبدأ مغناطيسي.
الدش البارد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
مجتمع
بين الفوائد والمخاطر.. أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
أمس, 13:01 GMT
وأكد العلماء أن القلب الاصطناعي قادر على توفير 12 لترًا من تدفق الدم في الدقيقة، وهو ما يكفي للسماح للرجل البالغ أن يعيش أسلوب حياة نشط، بما في ذلك الرياضة.
وأوضح العلماء أن الاستخدام المؤقت للعضو الميكانيكي يتم توفيره حتى يخضع المريض لعملية زرع قلب بيولوجي، بحسب مجلة "cosmosmagazine" العلمية.
ويطلق الباحثون على القلب الميكانيكي اسم "جسر للزراعة" للمرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد (أحادي البطين أو ثنائي البطين)، ويعتزم العلماء مواصلة البحث من خلال إجراء عملية زرع تجريبية على أربعة متطوعين آخرين.
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