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https://sarabic.ae/20250127/دراسة-برودة-القدمين-المستمرة-مؤشر-خطير-على-الإصابة-ببعض-الأمراض-1097204220.html
دراسة: برودة القدمين "المستمرة" مؤشر خطير على الإصابة ببعض الأمراض
دراسة: برودة القدمين "المستمرة" مؤشر خطير على الإصابة ببعض الأمراض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة لصندوق التأمين الصحي بألمانيا، عن أن برودة القدمين "المستمرة" تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T12:53+0000
2025-01-27T12:53+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
برد
أقدام
تدخين
أعصاب
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أشارت الدراسة إلى أن انخفاض ضغط الدم يعد السبب الشائع لبرودة القدمين المستمرة، بحيث لا يصل الدم إلى الأطراف بشكل كاف.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن صندوق التأمين الصحي بألمانيا، فإن برودة الأقدام قد تكون نتيجة للأوعية الدموية الضيقة أو المتكلسة، كما هو الحال في تصلب الشرايين، والتي تجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، وغالبا ما تكون الأقدام الباردة مصحوبة بألم أو خدر.ونوهت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر يؤدي إلى تلف الأعصاب، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وخدر في القدمين.وشددت الدراسة على أنه لتجنب برودة القدمين ينبغي تدفئة الأقدام جيدا من خلال ارتداء الجوارب والملابس الدافئة، مع مراعاة تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وتمارين القدمين والحمامات المتناوبة (ساخن/بارد).ومن المهم أيضا اتباع نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحصول على كمية كافية من الحديد، إذ إنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن صندوق التأمين الصحي بألمانيا، فإن الإقلاع عن التدخين مهم، لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتوندراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن
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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, برد, أقدام, تدخين, أعصاب
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, برد, أقدام, تدخين, أعصاب

دراسة: برودة القدمين "المستمرة" مؤشر خطير على الإصابة ببعض الأمراض

12:53 GMT 27.01.2025
© Getty Images / FilippoBacciصورة لأقدام تعاني من البرد المستمر
صورة لأقدام تعاني من البرد المستمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / FilippoBacci
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كشفت دراسة جديدة لصندوق التأمين الصحي بألمانيا، عن أن برودة القدمين "المستمرة" تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة.
أشارت الدراسة إلى أن انخفاض ضغط الدم يعد السبب الشائع لبرودة القدمين المستمرة، بحيث لا يصل الدم إلى الأطراف بشكل كاف.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن صندوق التأمين الصحي بألمانيا، فإن برودة الأقدام قد تكون نتيجة للأوعية الدموية الضيقة أو المتكلسة، كما هو الحال في تصلب الشرايين، والتي تجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، وغالبا ما تكون الأقدام الباردة مصحوبة بألم أو خدر.
وذكرت الدراسة أن أحد أسباب برودة القدمين قد يكون "متلازمة رينود"، حيث يسبب هذا المرض انقباضا تشنجيا في الأوعية الدموية، وخاصة في اليدين والقدمين، وتصبح المناطق المصابة شاحبة وباردة للغاية.
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ونوهت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر يؤدي إلى تلف الأعصاب، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وخدر في القدمين.
وتلعب الغدة الدرقية دورا مهما في تنظيم درجة حرارة الجسم. وفي حالة القصور الوظيفي للغدة الدرقية ينتج الجسم كمية قليلة جدا من الهرمونات، ما يؤدي إلى الشعور بالبرد.
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وشددت الدراسة على أنه لتجنب برودة القدمين ينبغي تدفئة الأقدام جيدا من خلال ارتداء الجوارب والملابس الدافئة، مع مراعاة تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وتمارين القدمين والحمامات المتناوبة (ساخن/بارد).
وتعتبر حمامات القدم الدافئة، التي يمكن إضافة الزيوت العطرية إليها، مثل زيت إكليل الجبل أو زيت الأوكالبتوس، مفيدة بشكل خاص.
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ومن المهم أيضا اتباع نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحصول على كمية كافية من الحديد، إذ إنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن صندوق التأمين الصحي بألمانيا، فإن الإقلاع عن التدخين مهم، لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.
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