علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250121/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-جديدة-لعمل-الخلايا-العصبية--1096993553.html
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، لأول مرة من تسجيل طريقة جديدة لتشغيل شبكة عصبية تحاكي "سلوك" الخلايا العصبية في الدماغ. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:36+0000
2025-01-21T08:36+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أعصاب
الأعصاب
خلايا عصبية
الخلايا العصبية
باركنسون
صرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/60/1045206089_0:417:2158:1631_1920x0_80_0_0_7149bca6556ae936bef423ca9262613b.jpg
ووفقا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف قد يساعد في التحكم بالأنظمة التقنية المعقدة، وفي علاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون أو الصرع.تحاكي الشبكات العصبية المتصاعدة عمل الخلايا الدماغية من خلال نقل المعلومات ليس كأرقام، ولكن كنبضات قصيرة المدى تسمى "المسامير". وبالتالي، فإن فهم تفاصيل عمل هذه الشبكات سوف يقرب العلماء من ابتكار تقنيات جديدة من شأنها زيادة فعالية تحفيز الدماغ.قام العلماء بدراسة سلوك الشبكة تحت تأثيرات دورية متطرفة، من خلال نبضات تصل بتردد ثابت وسعة كبيرة، وتعطل الأداء الطبيعي للنظام.وبحسب شيبيليف، فإن التأثير الشديد أدى، على وجه الخصوص، إلى ظهور نظام جديد، هو موجة حلزونية تختلف خصائصها اختلافًا جذريًا عن خصائص الموجات المعروفة للعلم.وأشار شيبيليف إلى أن المعرفة المكتسبة يمكن تطبيقها في الهندسة العصبية، وعلم الأعصاب المعلوماتي والطب، على سبيل المثال، لتطوير أساليب جديدة لعلاج الأمراض العصبية من خلال العمل المستهدف على الدماغ.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية، فإنه في المستقبل، يخطط العلماء لدراسة تأثير النبضات المتطرفة الفوضوية على الشبكات العصبية المتصاعدة، وذلك لتحديد كيفية "شعور" الشبكة العصبية أثناء الإشعاع القوي، أو الصدمة الكهربائية، أو السكتة الدماغية.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدةدراسة تكشف عن 293 رابطا وراثيا جديدا للاكتئاب
https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يطورون-خلايا-عصبية-شبيهة-بتلك-التي-تمتلك-ذاكرة-في-دماغنا----1095840512.html
https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الخلايا-العصبية-تنمو-بشكل-أسرع-عند-ممارسة-التمارين-الرياضية-1094748707.html
https://sarabic.ae/20240214/ابتكار-مجهر-روسي-يسمح-برؤية-خلايا-الدماغ-العصبية-1086056525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/60/1045206089_0:215:2158:1834_1920x0_80_0_0_c86d11cb5e2b94c29fc02f0668feee1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, خلايا عصبية, الخلايا العصبية, باركنسون, صرع
علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, خلايا عصبية, الخلايا العصبية, باركنسون, صرع

علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية

08:36 GMT 21.01.2025
© Depositphotos.com / Nicunickie1دماغ الإنسان
دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Depositphotos.com / Nicunickie1
تابعنا عبر
تمكن علماء جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، لأول مرة من تسجيل طريقة جديدة لتشغيل شبكة عصبية تحاكي "سلوك" الخلايا العصبية في الدماغ.
ووفقا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف قد يساعد في التحكم بالأنظمة التقنية المعقدة، وفي علاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون أو الصرع.
تحاكي الشبكات العصبية المتصاعدة عمل الخلايا الدماغية من خلال نقل المعلومات ليس كأرقام، ولكن كنبضات قصيرة المدى تسمى "المسامير". وبالتالي، فإن فهم تفاصيل عمل هذه الشبكات سوف يقرب العلماء من ابتكار تقنيات جديدة من شأنها زيادة فعالية تحفيز الدماغ.
صورة ثلاثية الأبعاد لشبكة الخلايا العصبية على خلفية سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مجتمع
علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا
16 ديسمبر 2024, 14:28 GMT
قام العلماء بدراسة سلوك الشبكة تحت تأثيرات دورية متطرفة، من خلال نبضات تصل بتردد ثابت وسعة كبيرة، وتعطل الأداء الطبيعي للنظام.
قال أحد مؤلفي الدراسة، في جامعة ساراتوف الحكومية، إيغور شيبيليف: "نحن ننظر إلى شبكة معقدة من العناصر المترابطة، تشبه الخلايا العصبية في الدماغ. في البداية، تعمل بإيقاع أو وضع معين، ولكن عندما نبدأ في إعطائها نبضات قوية، يمكن أن يتغير إيقاعها. في بعض الأحيان تدمر هذه التغييرات البنية الموجودة، وأحيانا يقومون بإنشاء حالات جديدة مثيرة للاهتمام، والتي لم يكن أحد يعرف عنها من قبل".
ممارسة الرياضة يوميا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
مجتمع
دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
13 نوفمبر 2024, 08:20 GMT
وبحسب شيبيليف، فإن التأثير الشديد أدى، على وجه الخصوص، إلى ظهور نظام جديد، هو موجة حلزونية تختلف خصائصها اختلافًا جذريًا عن خصائص الموجات المعروفة للعلم.
وأضاف شيبيليف: "اكتشفنا أن تغييرات النظام تعتمد على قوة وتردد النبضات، والآن نحاول إيجاد طرق لاستخدام هذه المعرفة للسيطرة على مثل هذه الشبكات".
مجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
مجتمع
ابتكار مجهر روسي يسمح برؤية خلايا الدماغ العصبية
14 فبراير 2024, 09:36 GMT
وأشار شيبيليف إلى أن المعرفة المكتسبة يمكن تطبيقها في الهندسة العصبية، وعلم الأعصاب المعلوماتي والطب، على سبيل المثال، لتطوير أساليب جديدة لعلاج الأمراض العصبية من خلال العمل المستهدف على الدماغ.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية، فإنه في المستقبل، يخطط العلماء لدراسة تأثير النبضات المتطرفة الفوضوية على الشبكات العصبية المتصاعدة، وذلك لتحديد كيفية "شعور" الشبكة العصبية أثناء الإشعاع القوي، أو الصدمة الكهربائية، أو السكتة الدماغية.
علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدة
دراسة تكشف عن 293 رابطا وراثيا جديدا للاكتئاب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала