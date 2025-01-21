https://sarabic.ae/20250121/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-جديدة-لعمل-الخلايا-العصبية--1096993553.html
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، لأول مرة من تسجيل طريقة جديدة لتشغيل شبكة عصبية تحاكي "سلوك" الخلايا العصبية في الدماغ. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:36+0000
2025-01-21T08:36+0000
2025-01-21T08:36+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أعصاب
الأعصاب
خلايا عصبية
الخلايا العصبية
باركنسون
صرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/60/1045206089_0:417:2158:1631_1920x0_80_0_0_7149bca6556ae936bef423ca9262613b.jpg
ووفقا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف قد يساعد في التحكم بالأنظمة التقنية المعقدة، وفي علاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون أو الصرع.تحاكي الشبكات العصبية المتصاعدة عمل الخلايا الدماغية من خلال نقل المعلومات ليس كأرقام، ولكن كنبضات قصيرة المدى تسمى "المسامير". وبالتالي، فإن فهم تفاصيل عمل هذه الشبكات سوف يقرب العلماء من ابتكار تقنيات جديدة من شأنها زيادة فعالية تحفيز الدماغ.قام العلماء بدراسة سلوك الشبكة تحت تأثيرات دورية متطرفة، من خلال نبضات تصل بتردد ثابت وسعة كبيرة، وتعطل الأداء الطبيعي للنظام.وبحسب شيبيليف، فإن التأثير الشديد أدى، على وجه الخصوص، إلى ظهور نظام جديد، هو موجة حلزونية تختلف خصائصها اختلافًا جذريًا عن خصائص الموجات المعروفة للعلم.وأشار شيبيليف إلى أن المعرفة المكتسبة يمكن تطبيقها في الهندسة العصبية، وعلم الأعصاب المعلوماتي والطب، على سبيل المثال، لتطوير أساليب جديدة لعلاج الأمراض العصبية من خلال العمل المستهدف على الدماغ.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية، فإنه في المستقبل، يخطط العلماء لدراسة تأثير النبضات المتطرفة الفوضوية على الشبكات العصبية المتصاعدة، وذلك لتحديد كيفية "شعور" الشبكة العصبية أثناء الإشعاع القوي، أو الصدمة الكهربائية، أو السكتة الدماغية.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدةدراسة تكشف عن 293 رابطا وراثيا جديدا للاكتئاب
https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يطورون-خلايا-عصبية-شبيهة-بتلك-التي-تمتلك-ذاكرة-في-دماغنا----1095840512.html
https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الخلايا-العصبية-تنمو-بشكل-أسرع-عند-ممارسة-التمارين-الرياضية-1094748707.html
https://sarabic.ae/20240214/ابتكار-مجهر-روسي-يسمح-برؤية-خلايا-الدماغ-العصبية-1086056525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/60/1045206089_0:215:2158:1834_1920x0_80_0_0_c86d11cb5e2b94c29fc02f0668feee1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, خلايا عصبية, الخلايا العصبية, باركنسون, صرع
علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, خلايا عصبية, الخلايا العصبية, باركنسون, صرع
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية
تمكن علماء جامعة ساراتوف الحكومية في روسيا، لأول مرة من تسجيل طريقة جديدة لتشغيل شبكة عصبية تحاكي "سلوك" الخلايا العصبية في الدماغ.
ووفقا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف قد يساعد في التحكم بالأنظمة التقنية المعقدة، وفي علاج الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون أو الصرع.
تحاكي الشبكات العصبية المتصاعدة عمل الخلايا الدماغية من خلال نقل المعلومات ليس كأرقام، ولكن كنبضات قصيرة المدى تسمى "المسامير". وبالتالي، فإن فهم تفاصيل عمل هذه الشبكات
سوف يقرب العلماء من ابتكار تقنيات جديدة من شأنها زيادة فعالية تحفيز الدماغ.
16 ديسمبر 2024, 14:28 GMT
قام العلماء بدراسة سلوك الشبكة
تحت تأثيرات دورية متطرفة، من خلال نبضات تصل بتردد ثابت وسعة كبيرة، وتعطل الأداء الطبيعي للنظام.
قال أحد مؤلفي الدراسة، في جامعة ساراتوف الحكومية، إيغور شيبيليف: "نحن ننظر إلى شبكة معقدة من العناصر المترابطة، تشبه الخلايا العصبية في الدماغ. في البداية، تعمل بإيقاع أو وضع معين، ولكن عندما نبدأ في إعطائها نبضات قوية، يمكن أن يتغير إيقاعها. في بعض الأحيان تدمر هذه التغييرات البنية الموجودة، وأحيانا يقومون بإنشاء حالات جديدة مثيرة للاهتمام، والتي لم يكن أحد يعرف عنها من قبل".
13 نوفمبر 2024, 08:20 GMT
وبحسب شيبيليف، فإن التأثير الشديد أدى، على وجه الخصوص، إلى ظهور نظام جديد، هو موجة حلزونية تختلف خصائصها اختلافًا جذريًا عن خصائص الموجات المعروفة للعلم.
وأضاف شيبيليف: "اكتشفنا أن تغييرات النظام تعتمد على قوة وتردد النبضات، والآن نحاول إيجاد طرق لاستخدام هذه المعرفة للسيطرة على مثل هذه الشبكات".
14 فبراير 2024, 09:36 GMT
وأشار شيبيليف إلى أن المعرفة المكتسبة يمكن تطبيقها في الهندسة العصبية،
وعلم الأعصاب المعلوماتي والطب، على سبيل المثال، لتطوير أساليب جديدة لعلاج الأمراض العصبية من خلال العمل المستهدف على الدماغ.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية،
فإنه في المستقبل، يخطط العلماء لدراسة تأثير النبضات المتطرفة الفوضوية على الشبكات العصبية المتصاعدة، وذلك لتحديد كيفية "شعور" الشبكة العصبية أثناء الإشعاع القوي، أو الصدمة الكهربائية، أو السكتة الدماغية.