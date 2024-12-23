https://sarabic.ae/20241223/اكتشاف-صادم-دراسة-تكشف-حقيقة-سرعة-التفكير-1096077100.html

اكتشاف صادم... دراسة تكشف حقيقة سرعة التفكير

اكتشاف صادم... دراسة تكشف حقيقة سرعة التفكير

سبوتنيك عربي

حققت دراسة جديدة بسرعة قدرة الدماغ البشري على معالجة المعلومات، ووفقاً للعلماء، فإننا لسنا سريعين عقلياً كما قد نتصور. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T11:48+0000

2024-12-23T11:48+0000

2024-12-23T11:48+0000

مجتمع

علوم

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وتشير الأبحاث، إلى أن أدمغتنا، تعالج المعلومات بسرعة 10 بت في الثانية فقط، بالمقارنة مع تريليونات العمليات التي يمكن لأجهزة الكمبيوتر القيام بها كل ثانية، وتشير الأبحاث إلى أن هذا هو نتيجة لكيفية معالجتنا للأفكار داخلياً في ملف واحد، مما يؤدي إلى طابور بطيء ومزدحم من الأفكار.وذكرت مجلة "ساينس أليرت"، أن هذا يتناقض بشكل صارخ، مع الطريقة التي يعمل بها الجهاز العصبي المحيطي، حيث يجمع البيانات الحسية، بسرعة جيجابت في الثانية بالتوازي، وهي أحجام أعلى من قدرة أدمغتنا البسيطة بعلاج المعلومات والتي تبلغ 10 بت، بالنسبة لعلماء الأعصاب جيو زينج وماركوس مايستر، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن هذا التفاوت في المدخلات الحسية وسرعة المعالجة يشكل لغزاً إلى حد ما.وأضاف: "هذا يثير مفارقة: ماذا يفعل الدماغ لتصفية كل هذه المعلومات؟".في ورقتهما البحثية المنشورة مؤخرًا، أثار تشنغ ومايستر، دفاعًا واضحًا عن الاقتراح القائل، بأنه على الرغم من ثراء المشهد في عين عقلنا، ووجود الذاكرة الفوتوغرافية، وإمكانية المعالجة اللاواعية، فإن أدمغتنا تعمل حقًا بوتيرة بطيئة للغاية، نادرًا ما تتجاوز عشرات البتات في الثانية. وعلى افتراض أن هذا صحيح، فقد عرض الثنائي حالة البحث في التفاوت بين معالجة "دماغنا الخارجي"، للمحفزات الخارجية وحسابات "الدماغ الداخلي"، مما يوضح مدى ضآلة معرفتنا بتفكيرنا.ويكتب المؤلفان: "إن الفهم الحالي لا يتناسب مع موارد المعالجة الهائلة المتاحة، ولم نر أي اقتراح قابل للتطبيق لما قد يخلق عنق زجاجة عصبي يفرض عملية أحادية السلسلة". من ناحية أخرى، ربما تحتوي ذباب الفاكهة على مائة ألف خلية عصبية أو نحو ذلك، وهو ما يكفيها للعثور على الطعام، والرفرفة، والتحدث مع الذباب الآخر بنفس الوقت.ويكتب الفريق: "لقد اختار أسلافنا مكانًا بيئيًا، حيث يكون العالم بطيئًا بما يكفي لجعل البقاء ممكنًا.دراسة تحذر من الهواتف والساعات الذكية... تنقل الأمراض

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