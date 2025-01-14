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https://sarabic.ae/20250114/مرتبطة-بالدماغ-دراسة-تكشف-عن-فائدة-رائعة-للشاي-الأخضر-1096769797.html
"مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضر
"مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضر
سبوتنيك عربي
ربطت دراسة جديدة تناول الشاي الأخضر بانخفاض عدد آفات المادة البيضاء في أدمغة كبار السن اليابانيين، مما قد يوفر مستوى من الحماية ضد الخرف. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T07:59+0000
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\\وتعاون باحثون من مؤسسات في جميع أنحاء اليابان، لتحليل بيانات 8766 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، تم جمعها كجزء من دراسة استقصائية أجريت بين عامي 2016 و2018.تم مقارنة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة المبلغ عنه ذاتيًا، بفحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي، والتي قاست حجم الدماغ الكلي وخصائص خمس مناطق مختلفة من الدماغ، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وبالمتوسط، كان لدى أولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا آفات مادة بيضاء أقل بنسبة 3 في المئة مقارنة بمن يشربون كوبًا واحدًا يوميًا.من المهم أيضًا ملاحظة أن استهلاك الشاي الأخضر، لم يبد أنه يحدث فرقًا لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب، أو مع متغير الجين "أيه بي أو إي 4" المرتبط بمرض ألزهايمر.وأضاف الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن شرب الشاي الأخضر، وخاصة ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا، قد يساعد في منع الخرف. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات الطولية المستقبلية والبحوث الأساسية للتحقق من صحة نتائجنا".اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرضلحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع
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الصحة
الصحة

"مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضر

07:59 GMT 14.01.2025
© unsplash/ Tamara Harhaiشاي أخضر
شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© unsplash/ Tamara Harhai
تابعنا عبر
ربطت دراسة جديدة تناول الشاي الأخضر بانخفاض عدد آفات المادة البيضاء في أدمغة كبار السن اليابانيين، مما قد يوفر مستوى من الحماية ضد الخرف.
\\
وتعاون باحثون من مؤسسات في جميع أنحاء اليابان، لتحليل بيانات 8766 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، تم جمعها كجزء من دراسة استقصائية أجريت بين عامي 2016 و2018.
تم مقارنة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة المبلغ عنه ذاتيًا، بفحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي، والتي قاست حجم الدماغ الكلي وخصائص خمس مناطق مختلفة من الدماغ، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".

في حين أن هذه الإحصاءات لا تظهر السبب والنتيجة المباشرة، فقد تم إجراء تعديلات لعوامل بما في ذلك العمر والجنس والتمارين الرياضية ومستوى التعليم، مما يشير إلى وجود رابط قوي بين كمية الشاي الأخضر المستهلكة والحجم النسبي للآفات الضارة في جميع أنحاء الدماغ.

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وبالمتوسط، كان لدى أولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا آفات مادة بيضاء أقل بنسبة 3 في المئة مقارنة بمن يشربون كوبًا واحدًا يوميًا.

أولئك الذين شربوا من سبعة إلى ثمانية أكواب يوميًا كان لديهم آفات أقل بنسبة 6 في المئة، مقارنة بمن شربوا كوبًا واحدًا يوميًا.

من المهم أيضًا ملاحظة أن استهلاك الشاي الأخضر، لم يبد أنه يحدث فرقًا لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب، أو مع متغير الجين "أيه بي أو إي 4" المرتبط بمرض ألزهايمر.
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وذكرت الدراسة أنه، علاوة على ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على كمية من الكافيين أقل من القهوة، مما يؤثر سلبًا على ضغط الدم، مما يشير إلى أن الشاي الأخضر قد يكون له تأثير أكثر فائدة على آفات المادة البيضاء".

وأضاف الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن شرب الشاي الأخضر، وخاصة ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا، قد يساعد في منع الخرف. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات الطولية المستقبلية والبحوث الأساسية للتحقق من صحة نتائجنا".
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