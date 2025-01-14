https://sarabic.ae/20250114/مرتبطة-بالدماغ-دراسة-تكشف-عن-فائدة-رائعة-للشاي-الأخضر-1096769797.html

"مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضر

"مرتبطة بالدماغ"... دراسة تكشف عن فائدة رائعة للشاي الأخضر

سبوتنيك عربي

ربطت دراسة جديدة تناول الشاي الأخضر بانخفاض عدد آفات المادة البيضاء في أدمغة كبار السن اليابانيين، مما قد يوفر مستوى من الحماية ضد الخرف. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T07:59+0000

2025-01-14T07:59+0000

2025-01-14T07:59+0000

مجتمع

الصحة

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\\وتعاون باحثون من مؤسسات في جميع أنحاء اليابان، لتحليل بيانات 8766 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، تم جمعها كجزء من دراسة استقصائية أجريت بين عامي 2016 و2018.تم مقارنة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة المبلغ عنه ذاتيًا، بفحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي، والتي قاست حجم الدماغ الكلي وخصائص خمس مناطق مختلفة من الدماغ، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وبالمتوسط، كان لدى أولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا آفات مادة بيضاء أقل بنسبة 3 في المئة مقارنة بمن يشربون كوبًا واحدًا يوميًا.من المهم أيضًا ملاحظة أن استهلاك الشاي الأخضر، لم يبد أنه يحدث فرقًا لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب، أو مع متغير الجين "أيه بي أو إي 4" المرتبط بمرض ألزهايمر.وأضاف الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن شرب الشاي الأخضر، وخاصة ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا، قد يساعد في منع الخرف. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات الطولية المستقبلية والبحوث الأساسية للتحقق من صحة نتائجنا".اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرضلحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع

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