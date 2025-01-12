https://sarabic.ae/20250112/لحظة-نادرة-في-السماء-قمر-الذئب-يحجب-المريخ-هذا-الأسبوع-1096719615.html

لحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع

لحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع

سبوتنيك عربي

يستعد العالم لأحد أبرز الأحداث الفلكية لعام 2025، لمشاهدة ما يعرف بـ"قمر الذئب"، الذي سيحجب كوكب المريخ هذا الأسبوع، والذي يمكن مشاهدته في جميع أنحاء أمريكا... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T12:31+0000

2025-01-12T12:31+0000

2025-01-12T12:31+0000

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"قمر الذئب" هو أول قمر مكتمل في العام، في نصف الكرة الشمالي، وسيكون من الأفضل رؤيته، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد فترة وجيزة من حجبه للمريخ.وعلى الرغم من أنه سيكون مكتملًا رسميًا، في الساعة 5:26 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين 13 يناير الجاري، إلا أن القمر المكتمل سيكون من الأفضل رؤيته وهو يبزغ من الشرق عند الغسق، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، عند بزوغ القمر.وعلى الرغم من أنه سيكون من الممكن رؤية الحدث غير المعتاد بالعين المجردة، إلا أن زوجًا من المناظير أو تلسكوب صغير سيمنحك لقطة مقربة رائعة للمريخ، حيث يختفي خلف الطرف الجنوبي للقمر، ثم يظهر مرة أخرى فوق طرفه الشمالي.ومن الجدير بالذكر أن الحدث النادر سيحدث قبل أيام قليلة فقط من وصول المريخ إلى الوضع الأكثر بروزًا ولمعانًا لمدة 26 شهرًا. وستحدث معارضته السنوية يوم الخميس 16 يناير الجاري، حيث يصطف مع الأرض والشمس، بحيث يكون قرصه مضاء بنسبة 100% كما يُرى من الأرض.وبما أن الأرض تستغرق 365 يومًا للدوران حول الشمس، ويستغرق المريخ 687 يومًا أرضيًا، فإن الأرض تمر بين المريخ والشمس كل 789 يومًا.ووفقا للخبر الذي نشرته مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإن "قمر الذئب" استمد اسمه من عواء الذئاب في الجزء الأول من العام، مع أسماء أخرى بما في ذلك "قمر البقاء في المنزل" و"القمر الهادئ" و"القمر الشديد" و"القمر المركزي".علماء يكتشفون بنية مخفية داخل نواة الأرضروسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء

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