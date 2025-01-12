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علماء يكتشفون بنية مخفية داخل نواة الأرض

علماء يكتشفون بنية مخفية داخل نواة الأرض

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من علماء الجيولوجيا في الجامعة الوطنية الأسترالية، أن النواة الداخلية للأرض تحتوي على نواة داخلية أخرى. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T06:36+0000

2025-01-12T06:36+0000

2025-01-12T06:36+0000

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وقالت عالمة الجيوفيزياء في الجامعة الوطنية الأسترالية، جوان ستيفنسون: "لقد تعلمنا تقليديًا أن الأرض تتكون من أربع طبقات رئيسية، القشرة والوشاح والنواة الخارجية والنواة الداخلية".وتم استنتاج معرفتنا بما يكمن تحت قشرة الأرض، في الغالب، من ما كشفته البراكين وما همست به الموجات الزلزالية.ولكن قبل بضع سنوات، وجدت ستيفنسون وزملاؤها أدلة على أن النواة الداخلية للأرض قد تحتوي في الواقع على طبقتين متميزتين.واستخدم الفريق خوارزمية بحث لفحص ومطابقة آلاف النماذج للنواة الداخلية مع البيانات المرصودة على مدى عقود عديدة حول المدة، التي تستغرقها الموجات الزلزالية للسفر عبر الأرض، والتي جمعها المركز الدولي لعلم الزلازل.وفي حين تشير بعض النماذج إلى أن مادة اللب الداخلي تنقل الموجات الزلزالية بشكل أسرع بالتوازي مع خط الاستواء، تشير نماذج أخرى إلى أن مزيج المواد يسمح بموجات أسرع وأكثر موازية لمحور دوران الأرض. وحتى في هذه الحالة، هناك جدال حول الدرجة الدقيقة للاختلاف عند زوايا معينة.وقالت ستيفنسون: "لقد وجدنا أدلة قد تشير إلى تغيير في بنية الحديد، ما يشير ربما إلى حدثين تبريديين منفصلين في تاريخ الأرض".فقد كان وجود الطبقة الداخلية موضع شك من قبل، مع تلميحات إلى أن بلورات الحديد التي تتكون منها النواة الداخلية لها محاذاة هيكلية مختلفة.وكتب الفريق في ورقتهم البحثية، موضحين أن البيانات المفقودة تقلل من يقين استنتاجاتهم: "نحن مقيدون بتوزيع الزلازل والمستقبلات العالمية، وخاصة في الأقطاب المعاكسة"، لكن استنتاجاتهم تتوافق مع دراسات أخرى حول تباين النواة الداخلية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فقد تملأ الأبحاث المستقبلية بعض هذه الفجوات في البيانات وتسمح للعلماء بتأكيد أو مناقضة نتائجهم.إشارات غامضة تأتي من أحد أندر النجوم... فيديورسميًا... علماء يكتشفون باطن القمر

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