https://sarabic.ae/20250113/اكتشاف-كتل-غريبة-في-أعماق-الأرض-1096743627.html

اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض

اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض

سبوتنيك عربي

استخدم فريق مشكل من المعهد الفيدرالي السويسري في زيوريخ، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، موجات زلزالية لاكتشاف أجزاء من صفائح الأرض، في أماكن لم يتوقع أحد أن... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T09:10+0000

2025-01-13T09:10+0000

2025-01-13T09:10+0000

مجتمع

علوم

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ويستخدم علماء الأرض الموجات الزلزالية، لرسم المناظر الطبيعية الجوفية لعالمنا منذ أكثر من قرن، وتمر هذه الإشارات الزلزالية عبر بعض المواد بشكل أسرع أو أبطأ أو حتى ترتد عنها بالكامل، لذا فإن ما "نسمعه" من السطح يمكن أن يخبرنا كثيرًا عما يحدث في الداخل.لكن الصور التي يمكننا إنشاؤها من الهدير الداخلي كانت محدودة بقوة المعالجة لدينا، حيث يعتمد العلماء عادةً على عدد قليل من أنواع الموجات التي يمكن التعرف عليها بسهولة.ووجدوا ما يشبه إلى حد كبير بقايا الصفائح التكتونية، وهي كتل ضخمة من الصخور أكثر برودة وأعلى كثافة من الوشاح السفلي المحيط بها. ومع ذلك، يُظهر النموذج الجديد العالي الدقة، كتلًا ضخمة تشبه الصفائح في جميع أنحاء العالم، بعيدًا عن أي من مناطق الاندساس المعروفة في التاريخ الجيولوجي الحديث، تحت غرب المحيط الهادئ، على سبيل المثال، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وقال عالم الأرض توماس شوتن، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ: "من الواضح أن مثل هذه المناطق في وشاح الأرض أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا".وأضاف شوتن: "يتعين علينا حساب خصائص المواد المختلفة، التي يمكن أن تولد السرعات المرصودة لأنواع الموجات المتنوعة. في الأساس، يتعين علينا الخوض بشكل أعمق في خصائص المواد وراء سرعة الموجة".وأردف: "قد تكون إما مادة قديمة غنية بالسيليكا كانت موجودة منذ تكوين الوشاح منذ نحو 4 مليارات سنة، ونجت على الرغم من الحركات الحملية في الوشاح أو مناطق تتراكم فيها الصخور الغنية بالحديد نتيجة لهذه الحركات في الوشاح على مدى مليارات السنين".لحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع

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