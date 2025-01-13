اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض
© Getty Image/Yuri_Arcursطبقات الأرض
© Getty Image/Yuri_Arcurs
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استخدم فريق مشكل من المعهد الفيدرالي السويسري في زيوريخ، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، موجات زلزالية لاكتشاف أجزاء من صفائح الأرض، في أماكن لم يتوقع أحد أن تكون فيها حقًا.
ويستخدم علماء الأرض الموجات الزلزالية، لرسم المناظر الطبيعية الجوفية لعالمنا منذ أكثر من قرن، وتمر هذه الإشارات الزلزالية عبر بعض المواد بشكل أسرع أو أبطأ أو حتى ترتد عنها بالكامل، لذا فإن ما "نسمعه" من السطح يمكن أن يخبرنا كثيرًا عما يحدث في الداخل.
لكن الصور التي يمكننا إنشاؤها من الهدير الداخلي كانت محدودة بقوة المعالجة لدينا، حيث يعتمد العلماء عادةً على عدد قليل من أنواع الموجات التي يمكن التعرف عليها بسهولة.
في هذه الدراسة الجديدة، استعان الفريق بقوة الحاسوب العملاق "بيز دانت" لمعالجة البيانات من كل نوع من موجات الزلازل التي يصدرها كوكبنا، ما مكّنهم من تجميع خريطة أكثر تفصيلاً للوشاح السفلي للأرض.
Strange Blobs Found Deep Inside Earth Where No Such Blobs Should Exist https://t.co/SEzk3zEUIj— ScienceAlert (@ScienceAlert) January 13, 2025
ووجدوا ما يشبه إلى حد كبير بقايا الصفائح التكتونية، وهي كتل ضخمة من الصخور أكثر برودة وأعلى كثافة من الوشاح السفلي المحيط بها.
وتميل هذه الشظايا من سطح الأرض إلى الغرق في وشاح الأرض، عندما تفقدها في تصادم الصفائح بعضها ببعض، المعروفة باسم "الاندساس"، ولكن عندما يحدث هذا، لا ينبغي أن ترسو هذه الكتل الأرضية، بعيدًا جدًا عن المكان الذي تم دفعها تحته.
ومع ذلك، يُظهر النموذج الجديد العالي الدقة، كتلًا ضخمة تشبه الصفائح في جميع أنحاء العالم، بعيدًا عن أي من مناطق الاندساس المعروفة في التاريخ الجيولوجي الحديث، تحت غرب المحيط الهادئ، على سبيل المثال، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
أمس, 13:25 GMT
وقال عالم الأرض توماس شوتن، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ: "من الواضح أن مثل هذه المناطق في وشاح الأرض أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا".
ويعتقد شوتن أن هذه الكتل غير القابلة للتفسير في جميع أنحاء الوشاح السفلي، قد يكون لها مجموعة متنوعة من الأصول، وليس بالضرورة الاندساس التكتوني.
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وأضاف شوتن: "يتعين علينا حساب خصائص المواد المختلفة، التي يمكن أن تولد السرعات المرصودة لأنواع الموجات المتنوعة. في الأساس، يتعين علينا الخوض بشكل أعمق في خصائص المواد وراء سرعة الموجة".
وأردف: "قد تكون إما مادة قديمة غنية بالسيليكا كانت موجودة منذ تكوين الوشاح منذ نحو 4 مليارات سنة، ونجت على الرغم من الحركات الحملية في الوشاح أو مناطق تتراكم فيها الصخور الغنية بالحديد نتيجة لهذه الحركات في الوشاح على مدى مليارات السنين".