اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250113/اكتشاف-كتل-غريبة-في-أعماق-الأرض-1096743627.html
اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض
اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض
سبوتنيك عربي
استخدم فريق مشكل من المعهد الفيدرالي السويسري في زيوريخ، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، موجات زلزالية لاكتشاف أجزاء من صفائح الأرض، في أماكن لم يتوقع أحد أن... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T09:10+0000
2025-01-13T09:10+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096742919_0:455:2047:1606_1920x0_80_0_0_3e1d7ee1354bfdbd0a4cf623b4a9bb7b.jpg
ويستخدم علماء الأرض الموجات الزلزالية، لرسم المناظر الطبيعية الجوفية لعالمنا منذ أكثر من قرن، وتمر هذه الإشارات الزلزالية عبر بعض المواد بشكل أسرع أو أبطأ أو حتى ترتد عنها بالكامل، لذا فإن ما "نسمعه" من السطح يمكن أن يخبرنا كثيرًا عما يحدث في الداخل.لكن الصور التي يمكننا إنشاؤها من الهدير الداخلي كانت محدودة بقوة المعالجة لدينا، حيث يعتمد العلماء عادةً على عدد قليل من أنواع الموجات التي يمكن التعرف عليها بسهولة.ووجدوا ما يشبه إلى حد كبير بقايا الصفائح التكتونية، وهي كتل ضخمة من الصخور أكثر برودة وأعلى كثافة من الوشاح السفلي المحيط بها. ومع ذلك، يُظهر النموذج الجديد العالي الدقة، كتلًا ضخمة تشبه الصفائح في جميع أنحاء العالم، بعيدًا عن أي من مناطق الاندساس المعروفة في التاريخ الجيولوجي الحديث، تحت غرب المحيط الهادئ، على سبيل المثال، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وقال عالم الأرض توماس شوتن، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ: "من الواضح أن مثل هذه المناطق في وشاح الأرض أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا".وأضاف شوتن: "يتعين علينا حساب خصائص المواد المختلفة، التي يمكن أن تولد السرعات المرصودة لأنواع الموجات المتنوعة. في الأساس، يتعين علينا الخوض بشكل أعمق في خصائص المواد وراء سرعة الموجة".وأردف: "قد تكون إما مادة قديمة غنية بالسيليكا كانت موجودة منذ تكوين الوشاح منذ نحو 4 مليارات سنة، ونجت على الرغم من الحركات الحملية في الوشاح أو مناطق تتراكم فيها الصخور الغنية بالحديد نتيجة لهذه الحركات في الوشاح على مدى مليارات السنين".لحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع
https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html
https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-مصدر-الحرارة-المرتبط-بالشفق-القطبي-1096730341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096742919_0:263:2047:1798_1920x0_80_0_0_edad069adeccc5bd6d26dfb2e631acc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

اكتشاف كتل غريبة في أعماق الأرض

09:10 GMT 13.01.2025
© Getty Image/Yuri_Arcursطبقات الأرض
طبقات الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Getty Image/Yuri_Arcurs
تابعنا عبر
استخدم فريق مشكل من المعهد الفيدرالي السويسري في زيوريخ، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، موجات زلزالية لاكتشاف أجزاء من صفائح الأرض، في أماكن لم يتوقع أحد أن تكون فيها حقًا.
ويستخدم علماء الأرض الموجات الزلزالية، لرسم المناظر الطبيعية الجوفية لعالمنا منذ أكثر من قرن، وتمر هذه الإشارات الزلزالية عبر بعض المواد بشكل أسرع أو أبطأ أو حتى ترتد عنها بالكامل، لذا فإن ما "نسمعه" من السطح يمكن أن يخبرنا كثيرًا عما يحدث في الداخل.
لكن الصور التي يمكننا إنشاؤها من الهدير الداخلي كانت محدودة بقوة المعالجة لدينا، حيث يعتمد العلماء عادةً على عدد قليل من أنواع الموجات التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

في هذه الدراسة الجديدة، استعان الفريق بقوة الحاسوب العملاق "بيز دانت" لمعالجة البيانات من كل نوع من موجات الزلازل التي يصدرها كوكبنا، ما مكّنهم من تجميع خريطة أكثر تفصيلاً للوشاح السفلي للأرض.

ووجدوا ما يشبه إلى حد كبير بقايا الصفائح التكتونية، وهي كتل ضخمة من الصخور أكثر برودة وأعلى كثافة من الوشاح السفلي المحيط بها.

وتميل هذه الشظايا من سطح الأرض إلى الغرق في وشاح الأرض، عندما تفقدها في تصادم الصفائح بعضها ببعض، المعروفة باسم "الاندساس"، ولكن عندما يحدث هذا، لا ينبغي أن ترسو هذه الكتل الأرضية، بعيدًا جدًا عن المكان الذي تم دفعها تحته.

ومع ذلك، يُظهر النموذج الجديد العالي الدقة، كتلًا ضخمة تشبه الصفائح في جميع أنحاء العالم، بعيدًا عن أي من مناطق الاندساس المعروفة في التاريخ الجيولوجي الحديث، تحت غرب المحيط الهادئ، على سبيل المثال، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
صورة لفتاة تعاني من ألم في البطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس
أمس, 13:25 GMT
وقال عالم الأرض توماس شوتن، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ: "من الواضح أن مثل هذه المناطق في وشاح الأرض أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا".
ويعتقد شوتن أن هذه الكتل غير القابلة للتفسير في جميع أنحاء الوشاح السفلي، قد يكون لها مجموعة متنوعة من الأصول، وليس بالضرورة الاندساس التكتوني.
الشفق القطبي الشمالي والغيوم التي ينعكس عليها ضوء القمر، في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
دراسة تكشف مصدر الحرارة المرتبط بالشفق القطبي
أمس, 16:32 GMT
وأضاف شوتن: "يتعين علينا حساب خصائص المواد المختلفة، التي يمكن أن تولد السرعات المرصودة لأنواع الموجات المتنوعة. في الأساس، يتعين علينا الخوض بشكل أعمق في خصائص المواد وراء سرعة الموجة".
وأردف: "قد تكون إما مادة قديمة غنية بالسيليكا كانت موجودة منذ تكوين الوشاح منذ نحو 4 مليارات سنة، ونجت على الرغم من الحركات الحملية في الوشاح أو مناطق تتراكم فيها الصخور الغنية بالحديد نتيجة لهذه الحركات في الوشاح على مدى مليارات السنين".
لحظة نادرة في السماء... "قمر الذئب" يحجب المريخ هذا الأسبوع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала