https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-مصدر-الحرارة-المرتبط-بالشفق-القطبي-1096730341.html

دراسة تكشف مصدر الحرارة المرتبط بالشفق القطبي

دراسة تكشف مصدر الحرارة المرتبط بالشفق القطبي

سبوتنيك عربي

كشف باحثون عن طبيعة رقعة رمادية بيضاء غامضة تظهر غالبًا إلى جانب الشفق القطبي. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T16:32+0000

2025-01-12T16:32+0000

2025-01-12T16:32+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074120462_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7cc8a8c623c20498049e4fbc9ed0def3.jpg

تضيف هذه الرقعة، التي يطلق عليها انبعاث مستمر منظم، طبقة من التعقيد إلى فهمنا للأضواء الشمالية. تم تحديدها باستخدام تقنية الكاميرا المتقدمة التي تلتقط صورًا بالألوان الحقيقية للظواهر السماوية، مما يكشف أنها مصدر حرارة مرتبط بشكل معقد بالشفق القطبي نفسه، وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية.ظاهرة سماوية غامضةتم وصف الرقعة الرمادية البيضاء الغامضة التي تظهر أحيانًا بالقرب من الأضواء الشمالية لأول مرة من قبل باحثين في جامعة كالجاري.تشرح الدكتورة إيما سبانسويك، الحاصلة على درجة الدكتوراه، والمؤلفة الرئيسية للورقة، أنها "ستشاهد هذا الشفق القطبي الأخضر الديناميكي، وستشاهد بعض الشفق القطبي الأحمر في الخلفية، وفجأة، سترى هذا الانبعاث المنظم - مثل الرقعة تقريبًا - الرمادي أو الأبيض المتصل بالشفق القطبي".البحث العلمي والاكتشافبينما تم ذكر هذه البقعة الشاحبة في الأدبيات العلمية من قبل، تلاحظ سبانسويك أنه لم يتم تفسيرها أبدًا - حتى الآن.تقول سبانسويك إن البقعة البيضاء تمت الإشارة إليها في الأوراق العلمية من قبل، ولكن لم يتم تفسيرها أبدًا.يخلص بحث فريقها إلى أنها "مصدر حرارة بالتأكيد"، وتقول إنها تشير إلى أن الشفق القطبي أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.التقدم التكنولوجي في علم الفلك الرصديتوضح سبانسويك أن الاكتشاف أصبح ممكنًا لأن التقدم في تكنولوجيا الكاميرا يسمح لكل من المصورين الهواة والعلماء برؤية صور ملونة حقيقية للسماء الليلية.ربط الظواهر الجديدة بالأحداث المعروفةيأتي بحث الفريق بعد تجدد الاهتمام بالانبعاث المستمر مع اكتشاف وملاحظات الشريط الطويل المتوهج من الضوء الأرجواني المعروف باسم "STEVE" (ستتيف) - أو تعزيز سرعة الانبعاث الحراري القوي.وتوضح سبانسويك: "هناك أوجه تشابه بين ما نراه الآن وستيف. يتجلى ستيف في هذا الهيكل الأرجواني أو الرمادي.

https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم