https://sarabic.ae/20250106/دراسة-تكشف-عدد-السعرات-التي-يجب-خفضها-يوميا-لفقدان-الوزن--1096525478.html

دراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن

دراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن

سبوتنيك عربي

من المعروف أن إنقاص الوزن يستلزم إما تناول كميات أقل من الطعام أو زيادة الحركة، ولكن كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاج حقًا إلى استبعادها من نظامك الغذائي كل... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T11:37+0000

2025-01-06T11:37+0000

2025-01-06T11:37+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

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لتحديد مقدار الطاقة (السعرات الحرارية) التي يحتاجها جسمك، عليك حساب إجمالي إنفاقك اليومي من الطاقة (TDEE). ويتألف هذا من معدل الأيض الأساسي (BMR) - الطاقة اللازمة لدعم العمليات الأيضية في جسمك في حالة الراحة - ومستوى نشاطك البدني.ولكن الدراسات تظهر أن حتى العجز الصغير في السعرات الحرارية (100-200 سعر حراري يوميًا) يمكن أن يؤدي إلى نجاح مستدام في إنقاص الوزن على المدى الطويل.وعلى الرغم من أنك قد لا تفقد الكثير من الوزن على المدى القصير عن طريق تقليل السعرات الحرارية قليلاً كل يوم، فإن هذه التخفيضات التدريجية أكثر فعالية من التخفيضات الجذرية، لأنها تميل إلى أن تكون أسهل في الالتزام بها.يمكن أن يؤدي تقييد السعرات الحرارية أيضًا إلى تغيرات هرمونية تؤثر على التمثيل الغذائي والشهية. على سبيل المثال، يمكن أن تنخفض هرمونات الغدة الدرقية، التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى تباطؤ معدل التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تنخفض مستويات اللبتين، ما يقلل من الشعور بالشبع ويزيد من الجوع ويقلل من معدل التمثيل الغذائي.كما يرتفع مستوى هرمون الغريلين المعروف باسم "هرمون الجوع" عند تقليل السعرات الحرارية المتناولة، ما يبعث بإشارة إلى المخ لتحفيز الشهية وزيادة تناول الطعام.وتجعل مستويات الغريلين المرتفعة من الصعب الحفاظ على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث يشعر الجسم بالجوع باستمرار.يمكن أن يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، أيضًا - وخاصةً عندما نعاني من نقص كبير في السعرات الحرارية. وقد يؤدي هذا إلى تفتيت العضلات واحتباس الدهون، وخاصة في منطقة البطن.ولحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها لمعالجة هذه التكيفات الأيضية حتى نتمكن من الاستمرار في فقدان الوزن.إن التقييد التدريجي للسعرات الحرارية (تقليل السعرات الحرارية اليومية بحوالي 200-300 سعرة حرارية فقط في اليوم)، والتركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية (وخاصة تلك الغنية بالبروتين والألياف)، وتناول وجبات منتظمة، كل هذا يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من هذه التحديات الهرمونية.ولكن إذا لم تكن من الأشخاص الذين يرغبون في تتبع السعرات الحرارية كل يوم، فإليك بعض الاستراتيجيات السهلة التي يمكن أن تساعدك على تقليل السعرات الحرارية اليومية دون التفكير كثيرًا في الأمر:لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواقأداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور

https://sarabic.ae/20250105/دراسة-تكشف-عن-مفتاح-خفي-للشفاء-الذاتي-للقلب-المتضرر-1096502055.html

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