دراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250106/دراسة-تكشف-عدد-السعرات-التي-يجب-خفضها-يوميا-لفقدان-الوزن--1096525478.html
دراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن
دراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن
سبوتنيك عربي
من المعروف أن إنقاص الوزن يستلزم إما تناول كميات أقل من الطعام أو زيادة الحركة، ولكن كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاج حقًا إلى استبعادها من نظامك الغذائي كل... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T11:37+0000
2025-01-06T11:37+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/08/1048617969_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_abf139d38aa664b5269c51a978a6de79.jpg
لتحديد مقدار الطاقة (السعرات الحرارية) التي يحتاجها جسمك، عليك حساب إجمالي إنفاقك اليومي من الطاقة (TDEE). ويتألف هذا من معدل الأيض الأساسي (BMR) - الطاقة اللازمة لدعم العمليات الأيضية في جسمك في حالة الراحة - ومستوى نشاطك البدني.ولكن الدراسات تظهر أن حتى العجز الصغير في السعرات الحرارية (100-200 سعر حراري يوميًا) يمكن أن يؤدي إلى نجاح مستدام في إنقاص الوزن على المدى الطويل.وعلى الرغم من أنك قد لا تفقد الكثير من الوزن على المدى القصير عن طريق تقليل السعرات الحرارية قليلاً كل يوم، فإن هذه التخفيضات التدريجية أكثر فعالية من التخفيضات الجذرية، لأنها تميل إلى أن تكون أسهل في الالتزام بها.يمكن أن يؤدي تقييد السعرات الحرارية أيضًا إلى تغيرات هرمونية تؤثر على التمثيل الغذائي والشهية. على سبيل المثال، يمكن أن تنخفض هرمونات الغدة الدرقية، التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى تباطؤ معدل التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تنخفض مستويات اللبتين، ما يقلل من الشعور بالشبع ويزيد من الجوع ويقلل من معدل التمثيل الغذائي.كما يرتفع مستوى هرمون الغريلين المعروف باسم "هرمون الجوع" عند تقليل السعرات الحرارية المتناولة، ما يبعث بإشارة إلى المخ لتحفيز الشهية وزيادة تناول الطعام.وتجعل مستويات الغريلين المرتفعة من الصعب الحفاظ على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث يشعر الجسم بالجوع باستمرار.يمكن أن يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، أيضًا - وخاصةً عندما نعاني من نقص كبير في السعرات الحرارية. وقد يؤدي هذا إلى تفتيت العضلات واحتباس الدهون، وخاصة في منطقة البطن.ولحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها لمعالجة هذه التكيفات الأيضية حتى نتمكن من الاستمرار في فقدان الوزن.إن التقييد التدريجي للسعرات الحرارية (تقليل السعرات الحرارية اليومية بحوالي 200-300 سعرة حرارية فقط في اليوم)، والتركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية (وخاصة تلك الغنية بالبروتين والألياف)، وتناول وجبات منتظمة، كل هذا يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من هذه التحديات الهرمونية.ولكن إذا لم تكن من الأشخاص الذين يرغبون في تتبع السعرات الحرارية كل يوم، فإليك بعض الاستراتيجيات السهلة التي يمكن أن تساعدك على تقليل السعرات الحرارية اليومية دون التفكير كثيرًا في الأمر:لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواقأداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
https://sarabic.ae/20250105/دراسة-تكشف-عن-مفتاح-خفي-للشفاء-الذاتي-للقلب-المتضرر-1096502055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/08/1048617969_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_f6d34ba596a49b352505705341c74c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

دراسة تكشف عدد السعرات التي يجب خفضها يوميا لفقدان الوزن

11:37 GMT 06.01.2025
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
تابعنا عبر
من المعروف أن إنقاص الوزن يستلزم إما تناول كميات أقل من الطعام أو زيادة الحركة، ولكن كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاج حقًا إلى استبعادها من نظامك الغذائي كل يوم لإنقاص الوزن؟ ربما يكون أقل مما تعتقد.
لتحديد مقدار الطاقة (السعرات الحرارية) التي يحتاجها جسمك، عليك حساب إجمالي إنفاقك اليومي من الطاقة (TDEE). ويتألف هذا من معدل الأيض الأساسي (BMR) - الطاقة اللازمة لدعم العمليات الأيضية في جسمك في حالة الراحة - ومستوى نشاطك البدني.

إذا قمت بتقليل استهلاكك للطاقة (أو زيادة الكمية التي تحرقها من خلال ممارسة التمارين الرياضية) بمقدار 500-1000 سعرة حرارية في اليوم، فسوف تلاحظ فقدانًا في الوزن أسبوعيًا يبلغ نحو رطل واحد (0.45 كغم).

ولكن الدراسات تظهر أن حتى العجز الصغير في السعرات الحرارية (100-200 سعر حراري يوميًا) يمكن أن يؤدي إلى نجاح مستدام في إنقاص الوزن على المدى الطويل.
وعلى الرغم من أنك قد لا تفقد الكثير من الوزن على المدى القصير عن طريق تقليل السعرات الحرارية قليلاً كل يوم، فإن هذه التخفيضات التدريجية أكثر فعالية من التخفيضات الجذرية، لأنها تميل إلى أن تكون أسهل في الالتزام بها.

عندما تقلل من تناول السعرات الحرارية، ينخفض ​​معدل الأيض الأساسي في الجسم غالبًا. تُعرف هذه الظاهرة باسم التوليد الحراري التكيفي. يعمل هذا التكيف على إبطاء فقدان الوزن حتى يتمكن الجسم من الحفاظ على الطاقة استجابة لما يدركه على أنه مجاعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى ثبات معدل فقدان الوزن - حتى عندما يظل تناول السعرات الحرارية منخفضًا.

يمكن أن يؤدي تقييد السعرات الحرارية أيضًا إلى تغيرات هرمونية تؤثر على التمثيل الغذائي والشهية. على سبيل المثال، يمكن أن تنخفض هرمونات الغدة الدرقية، التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى تباطؤ معدل التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تنخفض مستويات اللبتين، ما يقلل من الشعور بالشبع ويزيد من الجوع ويقلل من معدل التمثيل الغذائي.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن "مفتاح خفي" للشفاء الذاتي للقلب المتضرر
أمس, 13:45 GMT
كما يرتفع مستوى هرمون الغريلين المعروف باسم "هرمون الجوع" عند تقليل السعرات الحرارية المتناولة، ما يبعث بإشارة إلى المخ لتحفيز الشهية وزيادة تناول الطعام.
وتجعل مستويات الغريلين المرتفعة من الصعب الحفاظ على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث يشعر الجسم بالجوع باستمرار.

يمكن أن يتحسن مستوى الأنسولين، الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتخزين الدهون، عندما نحد من تناول السعرات الحرارية. ولكن في بعض الأحيان، تنخفض مستويات الأنسولين بدلاً من ذلك، مما يؤثر على التمثيل الغذائي ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق اليومي للطاقة.

يمكن أن يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، أيضًا - وخاصةً عندما نعاني من نقص كبير في السعرات الحرارية. وقد يؤدي هذا إلى تفتيت العضلات واحتباس الدهون، وخاصة في منطقة البطن.
ولحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها لمعالجة هذه التكيفات الأيضية حتى نتمكن من الاستمرار في فقدان الوزن.

إن الحفاظ على كتلة العضلات (سواء من خلال تدريبات المقاومة أو تناول الكثير من البروتين) أمر ضروري لمقاومة التكيفات الفسيولوجية التي تبطئ فقدان الوزن. وذلك لأن العضلات تحرق المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة مقارنة بالأنسجة الدهنية وهو ما قد يساعد في التخفيف من معدل الأيض المنخفض .

إن التقييد التدريجي للسعرات الحرارية (تقليل السعرات الحرارية اليومية بحوالي 200-300 سعرة حرارية فقط في اليوم)، والتركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية (وخاصة تلك الغنية بالبروتين والألياف)، وتناول وجبات منتظمة، كل هذا يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من هذه التحديات الهرمونية.
ولكن إذا لم تكن من الأشخاص الذين يرغبون في تتبع السعرات الحرارية كل يوم، فإليك بعض الاستراتيجيات السهلة التي يمكن أن تساعدك على تقليل السعرات الحرارية اليومية دون التفكير كثيرًا في الأمر:
التحكم في الحصص الغذائية
البدائل الصحية
تناول الطعام بوعي
شرب الماء
لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала