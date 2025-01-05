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https://sarabic.ae/20250105/دراسة-تكشف-عن-مفتاح-خفي-للشفاء-الذاتي-للقلب-المتضرر-1096502055.html
دراسة تكشف عن "مفتاح خفي" للشفاء الذاتي للقلب المتضرر
دراسة تكشف عن "مفتاح خفي" للشفاء الذاتي للقلب المتضرر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن أن العلاج المناسب لحلات فشل عضلة القلب البشري يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات الشفاء الذاتي بعد الإصابة، مما يمنح هذا العضو الحيوي قوى تجديدية... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T13:45+0000
2025-01-05T13:45+0000
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وأوضح موقع " sciencealert" أن هذا يعني أننا قد نكون قادرين على تطوير علاجات تُحسن معدلات التعافي للقلوب المتضررة، على الرغم من أنه ليس من الواضح حتى الآن سبب حدوث هذا الارتفاع في معدل الشفاء.يقول عالم الأحياء الجزيئية أولاف بيرغمان، من معهد كارولينسكا في السويد: "تشير النتائج إلى أنه قد يكون هناك مفتاح خفي لبدء آلية الإصلاح الذاتي للقلب".تمت مراقبة معدلات التعافي في 52 مريضًا عانوا من فشل القلب، تم علاج 28 منهم باستخدام جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD)، وهو جهاز يتم زرعه جراحيًا ويساعد على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.عادة ما يتلقى مرضى فشل القلب المتقدم هذا العلاج مدى الحياة أو حتى تتاح لهم عملية زرع قلب، وتتحسن قلوب بعض المرضى بشكل كبير لدرجة أن إزالة جهاز مساعدة البطين الأيسر يصبح ممكنا.ومع ذلك، فإن الآليات الكامنة وراء التعافي المدعوم بجهاز مساعدة البطين الأيسر ليست واضحة، وكان من غير المعروف سابقًا ما إذا كانت خلايا عضلة القلب الجديدة، المعروفة باسم الخلايا القلبية، تتولد خلال هذه العملية.طبق الباحثون نماذج رياضية لحساب مستويات التجديد في القلوب المتضررة من فشل القلب، وُجد أن معدل تجديد الخلايا القلبية أقل بـ 18-50 مرة من القلب السليم النموذجي، ومع ذلك وجد الباحثون أنه عند زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر، كانت الخلايا قادرة على التجدد بسرعة مذهلة، على الأقل ستة أضعاف السرعة في القلب السليم، بالإضافة إلى تحسين وظائف القلب وهيكله الذي يجلبه جهاز مساعدة البطين الأيسر.وبعد تلك التجارب، يبدو أن نتائج مبشرة قد أتت من محاولة إثبات التأثير الإيجابي لجهاز مساعدة البطين الأيسر في منح القلب القدرة الفائقة على الشفاء الذاتي، لكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب حدوث ذلك، قبل استكشاف أي أدوية أو طرق علاج.يقول بيرغمان: "في البيانات الحالية لا يمكننا العثور على تفسير للتأثير، لكننا سنواصل دراسة هذه العملية على المستوى الخلوي والجزيئي"، ومن المنتظر أن يكون دعم عمليات الشفاء الذاتي للقلب علاجًا أكثر طبيعية ومباشرة من الخيارات الأخرى التي يتم بحثها حاليًا، مثل زرع الخلايا من مكان آخر في الجسم.
https://sarabic.ae/20250102/لمرضى-الضغط-والقلب-دواء-مخالف-للمواصفات-في-مصر-وقرار-عاجل-بسحبه-من-الأسواق-1096432535.html
https://sarabic.ae/20241228/أداة-جديدة-تتنبأ-بمشاكل-القلب-قبل-أن-تبدأ-الأعراض-في-الظهور-1096271298.html
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تكشف عن "مفتاح خفي" للشفاء الذاتي للقلب المتضرر

13:45 GMT 05.01.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerنموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن أن العلاج المناسب لحلات فشل عضلة القلب البشري يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات الشفاء الذاتي بعد الإصابة، مما يمنح هذا العضو الحيوي قوى تجديدية قد تتجاوز تلك الموجودة في القلب السليم.
وأوضح موقع " sciencealert" أن هذا يعني أننا قد نكون قادرين على تطوير علاجات تُحسن معدلات التعافي للقلوب المتضررة، على الرغم من أنه ليس من الواضح حتى الآن سبب حدوث هذا الارتفاع في معدل الشفاء.
يقول عالم الأحياء الجزيئية أولاف بيرغمان، من معهد كارولينسكا في السويد: "تشير النتائج إلى أنه قد يكون هناك مفتاح خفي لبدء آلية الإصلاح الذاتي للقلب".
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق
2 يناير, 20:27 GMT
تمت مراقبة معدلات التعافي في 52 مريضًا عانوا من فشل القلب، تم علاج 28 منهم باستخدام جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD)، وهو جهاز يتم زرعه جراحيًا ويساعد على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.
عادة ما يتلقى مرضى فشل القلب المتقدم هذا العلاج مدى الحياة أو حتى تتاح لهم عملية زرع قلب، وتتحسن قلوب بعض المرضى بشكل كبير لدرجة أن إزالة جهاز مساعدة البطين الأيسر يصبح ممكنا.
ومع ذلك، فإن الآليات الكامنة وراء التعافي المدعوم بجهاز مساعدة البطين الأيسر ليست واضحة، وكان من غير المعروف سابقًا ما إذا كانت خلايا عضلة القلب الجديدة، المعروفة باسم الخلايا القلبية، تتولد خلال هذه العملية.
مكمل غذائي يؤثر على القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
28 ديسمبر 2024, 09:46 GMT
طبق الباحثون نماذج رياضية لحساب مستويات التجديد في القلوب المتضررة من فشل القلب، وُجد أن معدل تجديد الخلايا القلبية أقل بـ 18-50 مرة من القلب السليم النموذجي، ومع ذلك وجد الباحثون أنه عند زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر، كانت الخلايا قادرة على التجدد بسرعة مذهلة، على الأقل ستة أضعاف السرعة في القلب السليم، بالإضافة إلى تحسين وظائف القلب وهيكله الذي يجلبه جهاز مساعدة البطين الأيسر.
وبعد تلك التجارب، يبدو أن نتائج مبشرة قد أتت من محاولة إثبات التأثير الإيجابي لجهاز مساعدة البطين الأيسر في منح القلب القدرة الفائقة على الشفاء الذاتي، لكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب حدوث ذلك، قبل استكشاف أي أدوية أو طرق علاج.
يقول بيرغمان: "في البيانات الحالية لا يمكننا العثور على تفسير للتأثير، لكننا سنواصل دراسة هذه العملية على المستوى الخلوي والجزيئي"، ومن المنتظر أن يكون دعم عمليات الشفاء الذاتي للقلب علاجًا أكثر طبيعية ومباشرة من الخيارات الأخرى التي يتم بحثها حاليًا، مثل زرع الخلايا من مكان آخر في الجسم.
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