https://sarabic.ae/20250105/دراسة-تكشف-عن-مفتاح-خفي-للشفاء-الذاتي-للقلب-المتضرر-1096502055.html

دراسة تكشف عن "مفتاح خفي" للشفاء الذاتي للقلب المتضرر

دراسة تكشف عن "مفتاح خفي" للشفاء الذاتي للقلب المتضرر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن أن العلاج المناسب لحلات فشل عضلة القلب البشري يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات الشفاء الذاتي بعد الإصابة، مما يمنح هذا العضو الحيوي قوى تجديدية... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T13:45+0000

2025-01-05T13:45+0000

2025-01-05T13:45+0000

مجتمع

الصحة

علوم

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078062188_0:965:2048:2117_1920x0_80_0_0_57155ee15ca89a3bed210f487be72493.jpg

وأوضح موقع " sciencealert" أن هذا يعني أننا قد نكون قادرين على تطوير علاجات تُحسن معدلات التعافي للقلوب المتضررة، على الرغم من أنه ليس من الواضح حتى الآن سبب حدوث هذا الارتفاع في معدل الشفاء.يقول عالم الأحياء الجزيئية أولاف بيرغمان، من معهد كارولينسكا في السويد: "تشير النتائج إلى أنه قد يكون هناك مفتاح خفي لبدء آلية الإصلاح الذاتي للقلب".تمت مراقبة معدلات التعافي في 52 مريضًا عانوا من فشل القلب، تم علاج 28 منهم باستخدام جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD)، وهو جهاز يتم زرعه جراحيًا ويساعد على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.عادة ما يتلقى مرضى فشل القلب المتقدم هذا العلاج مدى الحياة أو حتى تتاح لهم عملية زرع قلب، وتتحسن قلوب بعض المرضى بشكل كبير لدرجة أن إزالة جهاز مساعدة البطين الأيسر يصبح ممكنا.ومع ذلك، فإن الآليات الكامنة وراء التعافي المدعوم بجهاز مساعدة البطين الأيسر ليست واضحة، وكان من غير المعروف سابقًا ما إذا كانت خلايا عضلة القلب الجديدة، المعروفة باسم الخلايا القلبية، تتولد خلال هذه العملية.طبق الباحثون نماذج رياضية لحساب مستويات التجديد في القلوب المتضررة من فشل القلب، وُجد أن معدل تجديد الخلايا القلبية أقل بـ 18-50 مرة من القلب السليم النموذجي، ومع ذلك وجد الباحثون أنه عند زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر، كانت الخلايا قادرة على التجدد بسرعة مذهلة، على الأقل ستة أضعاف السرعة في القلب السليم، بالإضافة إلى تحسين وظائف القلب وهيكله الذي يجلبه جهاز مساعدة البطين الأيسر.وبعد تلك التجارب، يبدو أن نتائج مبشرة قد أتت من محاولة إثبات التأثير الإيجابي لجهاز مساعدة البطين الأيسر في منح القلب القدرة الفائقة على الشفاء الذاتي، لكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب حدوث ذلك، قبل استكشاف أي أدوية أو طرق علاج.يقول بيرغمان: "في البيانات الحالية لا يمكننا العثور على تفسير للتأثير، لكننا سنواصل دراسة هذه العملية على المستوى الخلوي والجزيئي"، ومن المنتظر أن يكون دعم عمليات الشفاء الذاتي للقلب علاجًا أكثر طبيعية ومباشرة من الخيارات الأخرى التي يتم بحثها حاليًا، مثل زرع الخلايا من مكان آخر في الجسم.

https://sarabic.ae/20250102/لمرضى-الضغط-والقلب-دواء-مخالف-للمواصفات-في-مصر-وقرار-عاجل-بسحبه-من-الأسواق-1096432535.html

https://sarabic.ae/20241228/أداة-جديدة-تتنبأ-بمشاكل-القلب-قبل-أن-تبدأ-الأعراض-في-الظهور-1096271298.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم, منوعات, الأخبار