لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250102/لمرضى-الضغط-والقلب-دواء-مخالف-للمواصفات-في-مصر-وقرار-عاجل-بسحبه-من-الأسواق-1096432535.html
لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق
لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن سحب أحد الأدوية من الصيدليات، وهو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، والوقاية من الجلطات. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار سحب مستحضر "كو ديلاترول تابليت" (CO-Dilatrol Tablet) جاء استنادا إلى معلومات من الشركة المصنعة تفيد بعدم مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة.وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة استشارة الطبيب المختص أو الصيدلي عند الشك في أي دواء، مشددة على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، وعدم اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي أو مصادر غير موثوقة.كما بيّنت الهيئة أن الدواء المسحوب كان يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، إضافة إلى دوره في الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.وأكدت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة متابعة أي إعلان رسمي بشأن سحب أدوية، محذرة من مخاطر صحية خطيرة قد تنجم عن استخدام الأدوية المسحوبة، والتي قد تؤثر على القلب والكلى والجهاز الهضمي، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق

20:27 GMT 02.01.2025
© Photo / Unsplash/ Mika Baumeisterأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Photo / Unsplash/ Mika Baumeister
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن سحب أحد الأدوية من الصيدليات، وهو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، والوقاية من الجلطات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار سحب مستحضر "كو ديلاترول تابليت" (CO-Dilatrol Tablet) جاء استنادا إلى معلومات من الشركة المصنعة تفيد بعدم مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة.
وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة استشارة الطبيب المختص أو الصيدلي عند الشك في أي دواء، مشددة على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، وعدم اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي أو مصادر غير موثوقة.
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم قد تؤدي إلى "سلوك محفوف بالمخاطر"
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كما بيّنت الهيئة أن الدواء المسحوب كان يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، إضافة إلى دوره في الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة متابعة أي إعلان رسمي بشأن سحب أدوية، محذرة من مخاطر صحية خطيرة قد تنجم عن استخدام الأدوية المسحوبة، والتي قد تؤثر على القلب والكلى والجهاز الهضمي، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
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