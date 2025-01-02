https://sarabic.ae/20250102/لمرضى-الضغط-والقلب-دواء-مخالف-للمواصفات-في-مصر-وقرار-عاجل-بسحبه-من-الأسواق-1096432535.html

لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق

لمرضى الضغط والقلب... دواء مخالف للمواصفات في مصر وقرار عاجل بسحبه من الأسواق

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن سحب أحد الأدوية من الصيدليات، وهو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، والوقاية من الجلطات. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار سحب مستحضر "كو ديلاترول تابليت" (CO-Dilatrol Tablet) جاء استنادا إلى معلومات من الشركة المصنعة تفيد بعدم مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة.وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة استشارة الطبيب المختص أو الصيدلي عند الشك في أي دواء، مشددة على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، وعدم اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي أو مصادر غير موثوقة.كما بيّنت الهيئة أن الدواء المسحوب كان يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، إضافة إلى دوره في الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.وأكدت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة متابعة أي إعلان رسمي بشأن سحب أدوية، محذرة من مخاطر صحية خطيرة قد تنجم عن استخدام الأدوية المسحوبة، والتي قد تؤثر على القلب والكلى والجهاز الهضمي، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

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