https://sarabic.ae/20250110/اكتشاف-فائدة-رائعة-لأوراق-الزيتون-1096650782.html

اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون

اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون

سبوتنيك عربي

يعتبر زيت الزيتون، جزءا أساسيا من النظام الغذائي، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعزز الصحة العامة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T10:23+0000

2025-01-10T10:23+0000

2025-01-10T10:23+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/01/1090353622_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_197e592e841455313893bf189b566528.jpg

وكشفت الدراسات الحديثة أن أوراق الزيتون، ليست أقل فائدة من الزيت بحد ذاته، حيث تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.مضادات الأكسدةتحتوي أوراق الزيتون، بالإضافة إلى الأوليوروبين، على مضادات أكسدة أخرى مثل الهيدروكسي تيروسول، اللوتيولين، الأبيجينين، والفرباسكوسيد، حسبما ذكرته "سكاي نيوز".تعزيز صحة الجسمأبدى تحليل أجراه باحثون في جامعة جنوب أستراليا، شمل 12 دراسة وتجارب على 819 مشاركا أن مستخلص أوراق الزيتون يحسن من مستويات الدهون في الدم ويخفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.تحسين مستويات السكر والدهون في الدموأظهرت دراسة أخرى، شملت 703 مشاركين، تحسنا في مستويات السكر في الدم والدهون وضغط الدم عند تناول مستخلص أوراق الزيتون بجرعات يومية تتراوح بين 250–1000 ملغ.كيفية الاستخداموينصح الباحثون باستهلاك أوراق الزيتون بعدة طرق مثل تحضيرها كشاي وإضافتها إلى السلطات وطحنها وإضافتها إلى العصائر واستخدامها كمكون في الخبز لتحسين مستويات مضادات الأكسدة في المنتجات.وينصح بعدم استخدام مستخلص أوراق الزيتون من قبل النساء الحوامل والمرضعات لعدم توفر بيانات كافية حول سلامته.مشكلة خطيرة داخل أذن الإنسان لم يتسطع العلم حلها بعد

https://sarabic.ae/20250109/دراسة-النظام-الغذائي-لدول-البحر-الأبيض-المتوسط-هو-الأفضل-لكبار-السن-1096627217.html

https://sarabic.ae/20250110/توقيت-شربك-لقهوتك-يحدد-فائدتها-1096644262.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة