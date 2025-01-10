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https://sarabic.ae/20250110/اكتشاف-فائدة-رائعة-لأوراق-الزيتون-1096650782.html
اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون
اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون
سبوتنيك عربي
يعتبر زيت الزيتون، جزءا أساسيا من النظام الغذائي، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعزز الصحة العامة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
الصحة
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وكشفت الدراسات الحديثة أن أوراق الزيتون، ليست أقل فائدة من الزيت بحد ذاته، حيث تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.مضادات الأكسدةتحتوي أوراق الزيتون، بالإضافة إلى الأوليوروبين، على مضادات أكسدة أخرى مثل الهيدروكسي تيروسول، اللوتيولين، الأبيجينين، والفرباسكوسيد، حسبما ذكرته "سكاي نيوز".تعزيز صحة الجسمأبدى تحليل أجراه باحثون في جامعة جنوب أستراليا، شمل 12 دراسة وتجارب على 819 مشاركا أن مستخلص أوراق الزيتون يحسن من مستويات الدهون في الدم ويخفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.تحسين مستويات السكر والدهون في الدموأظهرت دراسة أخرى، شملت 703 مشاركين، تحسنا في مستويات السكر في الدم والدهون وضغط الدم عند تناول مستخلص أوراق الزيتون بجرعات يومية تتراوح بين 250–1000 ملغ.كيفية الاستخداموينصح الباحثون باستهلاك أوراق الزيتون بعدة طرق مثل تحضيرها كشاي وإضافتها إلى السلطات وطحنها وإضافتها إلى العصائر واستخدامها كمكون في الخبز لتحسين مستويات مضادات الأكسدة في المنتجات.وينصح بعدم استخدام مستخلص أوراق الزيتون من قبل النساء الحوامل والمرضعات لعدم توفر بيانات كافية حول سلامته.مشكلة خطيرة داخل أذن الإنسان لم يتسطع العلم حلها بعد
https://sarabic.ae/20250109/دراسة-النظام-الغذائي-لدول-البحر-الأبيض-المتوسط-هو-الأفضل-لكبار-السن-1096627217.html
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الصحة
الصحة

اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون

10:23 GMT 10.01.2025
© Photo / Unsolash/ Antonio Molínصورة زيتون
صورة زيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / Unsolash/ Antonio Molín
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يعتبر زيت الزيتون، جزءا أساسيا من النظام الغذائي، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعزز الصحة العامة.
وكشفت الدراسات الحديثة أن أوراق الزيتون، ليست أقل فائدة من الزيت بحد ذاته، حيث تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

مضادات الأكسدة

تحتوي أوراق الزيتون، بالإضافة إلى الأوليوروبين، على مضادات أكسدة أخرى مثل الهيدروكسي تيروسول، اللوتيولين، الأبيجينين، والفرباسكوسيد، حسبما ذكرته "سكاي نيوز".

وتحفز هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو عامل رئيسي يسبب تلف الحمض النووي، وأغشية الخلايا، والأنسجة، وبالتالي فإنها تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

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تعزيز صحة الجسم

أبدى تحليل أجراه باحثون في جامعة جنوب أستراليا، شمل 12 دراسة وتجارب على 819 مشاركا أن مستخلص أوراق الزيتون يحسن من مستويات الدهون في الدم ويخفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وقد تراوحت الجرعات المستخدمة بين 500 ملغم إلى 5 غرامات يوميا لمدة تتراوح بين 6 إلى 48 أسبوعا.

تحسين مستويات السكر والدهون في الدم

وأظهرت دراسة أخرى، شملت 703 مشاركين، تحسنا في مستويات السكر في الدم والدهون وضغط الدم عند تناول مستخلص أوراق الزيتون بجرعات يومية تتراوح بين 250–1000 ملغ.
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كما توصلت دراسات خصصت للأوليوروبين والهيدروكسي تيروسول، أن هناك تحسينات في الوزن، ومستويات الدهون، وصحة العظام والمفاصل، والوظائف المعرفية.

كيفية الاستخدام

وينصح الباحثون باستهلاك أوراق الزيتون بعدة طرق مثل تحضيرها كشاي وإضافتها إلى السلطات وطحنها وإضافتها إلى العصائر واستخدامها كمكون في الخبز لتحسين مستويات مضادات الأكسدة في المنتجات.
ويعتبر استخدام مستخلص أوراق الزيتون آمن بجرعات تصل إلى 1 غرام يوميا، وقد تؤدي الجرعات التي تتجاوز 85 ملغم لكل كغم من وزن الجسم يوميا إلى آثار سلبية محتملة.
وينصح بعدم استخدام مستخلص أوراق الزيتون من قبل النساء الحوامل والمرضعات لعدم توفر بيانات كافية حول سلامته.
مشكلة خطيرة داخل أذن الإنسان لم يتسطع العلم حلها بعد
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