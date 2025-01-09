https://sarabic.ae/20250109/دراسة-النظام-الغذائي-لدول-البحر-الأبيض-المتوسط-هو-الأفضل-لكبار-السن-1096627217.html

دراسة: النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط هو الأفضل لكبار السن

دراسة: النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط هو الأفضل لكبار السن

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الصيادلة الألمان، عن أن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يحافظ على الصحة عند التقدم في السن، إذ يمد الجسم بالعناصر المغذية... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T13:32+0000

2025-01-09T13:32+0000

2025-01-09T13:32+0000

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فواكه

خضروات وفواكه

الفواكه

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أشارت الدراسة الجديدة إلى أن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة واللحوم قليلة الدسم والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان، مع الاعتماد على زيت الزيتون الصحي كمصدر دهني.وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "أبونيت دي" الألماني، ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يحافظ على الصحة في الكبر، إذ يمد الجسم بالعناصر المغذية المفيدة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الصحية.ونوهت الدراسة إلى أن "فيتامين د" يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء مثل الملفوف والبروكلي، أما فيتامين "ب 12" فتتمثل مصادره الغذائية في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وفواكه البحر.والجدير بالذكر أن المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" المهمة لصحة القلب.ويمد هذا النظام الغذائي الجسم بالبروتينات على نحو كاف، وذلك في صورة بروتينات حيوانية المصدر، كاللحوم والأسماك، وبروتينات نباتية المصدر كالبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات.وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "أبونيت دي" الألماني، ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من المهم أيضا إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف. ويُفضل لهذا الغرض تناول المياه المعدنية والمشروبات غير المحلاة بالسكر، فضلا عن الإقلاع عن الخمر والتدخين.دراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية7 خطوات عملية لتجنب "زيادة الوزن"... تعرف عليها

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