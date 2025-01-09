https://sarabic.ae/20250109/دراسة-تكشف-عن-انتشار-البلاستيك-الدقيق-في-المأكولات-البحرية-الشعبية-1096623574.html

دراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية

دراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية

سبوتنيك عربي

اكتشف الباحثون في دراسة جديدة، عن وجود جزيئات دقيقة من البلاستيك الضارة في أنسجة الأسماك والرخويات البحرية التي نتناولها. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T12:28+0000

2025-01-09T12:28+0000

2025-01-09T12:28+0000

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لاحظ العلماء مؤخرًا أن البشر الذين يتناولون الكثير من المأكولات البحرية يميلون إلى احتواء المزيد من البلاستيك الدقيق في أجسامهم، وخاصة أولئك الذين يستهلكون المحاريات مثل المحار أو بلح البحر.وكشفت الدراسة الجديدة في عينات بعض الأسماك مثل سمك الصخور، وسمك القد، وسمك السلمون الملكي، وسمك الرنجة الباسيفيكي، وسمك اللامبري الباسيفيكي، والروبيان الوردي على وجود "جزيئات بشرية المنشأ"، والتي تضمنت ما يُعتقد أنه ألياف من القطن المصبوغ، والسليلوز من الورق والكرتون، وقطع مجهرية من البلاستيك.وبحسب الدراسة، فإن المدة التي تظل فيها هذه المواد البلاستيكية في الجسم وما تفعله بصحة الإنسان غير معروفة وتتطلب بحثًا عاجلاً.أصبحت جزيئات الطلاء والبلاستيك الدقيق التي ينتجها الإنسان منتشرة في كل مكان لدرجة أنه لا مفر منها. توجد هذه الملوثات الآن في الهواء والماء وفي العديد من الوجبات الأخرى غير المأكولات البحرية.يعد التحليل من ولاية أوريغون الأول من نوعه في المنطقة، ويُظهر أن البلاستيك الدقيق منتشر على نطاق واسع في عينات المأكولات البحرية الصالحة للأكل.ووفقا للدراسة، كان لدى الروبيان الذي يتغذى بالترشيح بعض أعلى تركيزات النفايات البلاستيكية المتراكمة في أجسامهم. ويشتبه الباحثون في أن هذا يرجع إلى وجود الروبيان في العمود المائي العلوي، بالقرب من السطح، حيث يتقارب البلاستيك العائم والعوالق الحيوانية.عند مقارنة الروبيان الطازج بالعينات المشتراة من المتجر، وجد الباحثون أن الروبيان الذي تم شراؤه من المتجر يحتوي على المزيد من الألياف والشظايا وأغشية البلاستيك، ربما بسبب التغليف البلاستيكي.كان لدى سمك الشينوك أدنى مستويات من الجزيئات البشرية في الأنسجة الصالحة للأكل، تليها سمكة الصخور السوداء وسمك القد.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يعمل الباحثون المشاركون في الدراسة على طرق لمنع تصريف النفايات البلاستيكية إلى البحر، ويتفق فريق البحث على أن الطريقة الفعالة الوحيدة لوقف هذا التدفق هو التوقف عن إنتاج البلاستيك.سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو"حذف عنصر مهم"... إعادة صياغة الأطعمة الصحية لأول مرة منذ 30 عاما

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