https://sarabic.ae/20241224/تحلل-مبيدات-الحشرات-يتسبب-بأزمة-في-كبد-الأسماك-1096114989.html

تحلل مبيدات الحشرات يتسبب بأزمة في كبد الأسماك

تحلل مبيدات الحشرات يتسبب بأزمة في كبد الأسماك

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء أن الغليفوسات، أحد أشهر أدوية مكافحة الحشائش، يتسبب تحلله بتعطيل عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية في خلايا الكبد في الأسماك. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T11:55+0000

2024-12-24T11:55+0000

2024-12-24T11:55+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096114636_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_a60e2f0b77951996c51bf30eff09a2ce.jpg

وأشار العلماء إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في عملية التمثيل الغذائي وانخفاض في مقاومة الجسم للأمراض، حيث توفر النتائج فهمًا أفضل لكيفية تأثير مبيدات الأعشاب على الحياة المائية وتسلط الضوء على الحاجة إلى استخدام أكثر مسؤولية لمنتجات مكافحة الحشائش.ولفت العلماء إلى أن الغليفوسات يتدفق إلى المسطحات المائية مع المطر، ومع ذلك، لا توجد بيانات كافية عن سميتها للحياة المائية، وخاصة الأسماك، لذلك من غير الواضح مدى أمان استخدام مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الغليفوسات. وقام العلماء بدراسة تأثير الغليفوسات والمنتج الرئيسي لتحلله الميكروبي الطبيعي في الماء، وهو "أمينوميثيل" حمض الفوسفونيك (AMPA)، على سمكة دانيو ريريو، وهي كائن نموذجي شائع لعلماء الأحياء، حيث تتميز دانيو ريريو بالنمو السريع، لذلك غالبًا ما يتم إجراء التجارب الفسيولوجية عليها. وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم كيفية تأثير الغليفوسات و"AMPK" على تركيزات البروتينات المشاركة في استجابات الإجهاد والحفاظ على توازن الأكسدة والاختزال في خلايا الكبد، وبعد 14 يومًا، قام الباحثون بتقييم حالة كبد السمكة، وتحديد تركيبة وكمية البروتينات في هذا العضو. وأظهر الباحثون أنه في كبد الأسماك التي كانت في الماء مع مواد الاختبار، تم تثبيط عدد من الإنزيمات المضادة للأكسدة والبروتينات التي تحمي من الإجهاد التأكسدي، وهي حالة يزداد فيها إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية، مما يؤدي إلى تلف جميع أنواع الأكسجين. وقال العلماء: "يعطل الغليفوسات و"AMPA"، خاصة في الخليط، عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية في خلايا الكبد، والتي بدورها يمكن أن تسبب زيادة في تكاليف الطاقة في جسم الأسماك وتؤدي إلى إضعاف الحماية ضد مسببات الأمراض، ولذلك، ومن أجل تقييم مخاطر استخدام هذا المبيد بشكل أكثر دقة، ومن المهم إجراء المزيد من الدراسات لمحاكاة آثار الغليفوسات و"AMPA" على الأسماك الصغيرة والبالغة".

https://sarabic.ae/20241224/اكتشاف-مذهل-250-سفينة-غارقة-تحمل-كنوزًا-ضخمة-قبالة-الأندلس-1096113337.html

https://sarabic.ae/20241206/بقيمة-خيالية-السعودية-تكشف-عن-كنز-من-المعادن-شمالي-البلاد-1095549092.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم