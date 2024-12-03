حيتان "الأوركا" القاتلة تستخدم صنف من الأسماك كقبعات... ظاهرة حيرت العلماء
© Getty Images / Pierre Longnusحوت قاتل شمال غرب المحيط الهادئ
© Getty Images / Pierre Longnus
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أعادت مجموعة من الحيتان القاتلة قبالة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية ظاهرة غريبة لم نشهدها منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وهي ارتداء حيتان "الأوركا" القاتلة صنفا من الأسماك كقبعات.
ويعجز العلماء عن تفسير سبب رغبة الحيتان القاتلة في ارتداء الأسماك في المقام الأول، ناهيك عن سبب رغبتها في إعادة هذه الممارسة بعد ما يقرب من 40 عامًا من توقفها.
وأكد العلماء أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحيتان تتباهى بذلك، أو تخزن الطعام لتناوله لاحقًا، لأنه من المعروف أن الحيتان القاتلة تخزن قطعًا من الطعام الفائض تحت زعانفها الصدرية، لذا فقد يكون هذا شكلًا متكيفًا من هذا السلوك.
12 نوفمبر, 18:41 GMT
وأوضح العلماء أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الأهمية للقبعات داخل المجتمعات التي تعيش فيها حيتان "الأوركا" القاتلة، وقد يكون الأمر ببساطة، عبث غريب يسلي الحيوانات على مستوى المرح، أو قد يكون الأمر مجرد شعور جيد.
Weird. Orcas are wearing dead salmon on their heads again off the coast of Washington. Apparently the first they've been seen doing this in 30-ish years. pic.twitter.com/rqS6dUXfeY— Stephan W. (@CloudByter) November 30, 2024
وشاهد العلماء الحيتان الحدباء سابقًا وهي ترتدي قبعات من الأعشاب البحرية، وقد تكهن البعض أنها تحب الإحساس بذلك.
Ummmmmm... is the salmon hat trend BACK!?!?— Pacific Whale Watch Association 🐳 (@ThePWWA) October 30, 2024
Screenshot from the most recent Orca Network report: https://t.co/nUhROIYi3U pic.twitter.com/FKt9PcDta3
ولكن في حين قد يكون العلماء في حيرة من أمرهم الآن بشأن تفسير هذه الظاهرة، فإن الجهود جارية لإيجاد تفسير لذلك، ويتم وضع خطط لاستخدام طائرات من دون طيار لمراقبة هذا السلوك، ومحاولة معرفة الغرض من هذه القبعات، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
Early bird gets the worm...— Cody (@OddStockTrader) December 1, 2024
NO!
Early Orca get's the Salmon Hat! pic.twitter.com/r4mT9hyMR8
يذكر ان الحيتان القاتلة هي حيوانات ذكية، وقادرة على التواصل بطرق مختلفة عبر مناطق مختلفة، كما أنها تصطاد في مجموعات، وتبتكر مخططات صيد ذكية لاصطياد الفرائس.