https://sarabic.ae/20241203/حيتان-الأوركا-القاتلة-تستخدم-صنف-من-الأسماك-كقبعات-ظاهرة-حيرت-العلماء---1095441047.html

حيتان "الأوركا" القاتلة تستخدم صنف من الأسماك كقبعات... ظاهرة حيرت العلماء

حيتان "الأوركا" القاتلة تستخدم صنف من الأسماك كقبعات... ظاهرة حيرت العلماء

سبوتنيك عربي

أعادت مجموعة من الحيتان القاتلة قبالة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية ظاهرة غريبة لم نشهدها منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وهي ارتداء حيتان "الأوركا" القاتلة... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T11:49+0000

2024-12-03T11:49+0000

2024-12-03T11:49+0000

مجتمع

علوم

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ويعجز العلماء عن تفسير سبب رغبة الحيتان القاتلة في ارتداء الأسماك في المقام الأول، ناهيك عن سبب رغبتها في إعادة هذه الممارسة بعد ما يقرب من 40 عامًا من توقفها.وأوضح العلماء أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الأهمية للقبعات داخل المجتمعات التي تعيش فيها حيتان "الأوركا" القاتلة، وقد يكون الأمر ببساطة، عبث غريب يسلي الحيوانات على مستوى المرح، أو قد يكون الأمر مجرد شعور جيد.وشاهد العلماء الحيتان الحدباء سابقًا وهي ترتدي قبعات من الأعشاب البحرية، وقد تكهن البعض أنها تحب الإحساس بذلك.ولكن في حين قد يكون العلماء في حيرة من أمرهم الآن بشأن تفسير هذه الظاهرة، فإن الجهود جارية لإيجاد تفسير لذلك، ويتم وضع خطط لاستخدام طائرات من دون طيار لمراقبة هذا السلوك، ومحاولة معرفة الغرض من هذه القبعات، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يذكر ان الحيتان القاتلة هي حيوانات ذكية، وقادرة على التواصل بطرق مختلفة عبر مناطق مختلفة، كما أنها تصطاد في مجموعات، وتبتكر مخططات صيد ذكية لاصطياد الفرائس.علماء يكشفون عن كيفية تشكل سلسلة جبلية تحت مياه المحيط الهنديرصد أصوات غامضة من المحيط يرجح أنها محادثة بين كائنات عملاقة

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