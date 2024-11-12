https://sarabic.ae/20241112/رصد-مخلوق-شبحي-في-أعماق-المحيط-الهادئ-فيديو-1094737788.html

رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ... فيديو

رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ... فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن فريق من الباحثين من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) في الولايات المتحدة، من رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T18:41+0000

2024-11-12T18:41+0000

2024-11-12T18:41+0000

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تمكنت مجموعة من الباحثين من رصد مخلوق غريب في مكان عميق جدًا لدرجة أن ضوء الشمس لا يصل له في أعماق المحيط الهادئ.وهو "الدود البزاق"، والذي تم اكتشافه مؤخرًا وهو يسبح بحرية في الماء، ويضيء بتوهج، ومزين بغطاء منتفخ، وذيل مهدب.وأضاف روبيسون: "لقد عرفنا عددًا قليلاً من الأنواع التي تعيش في قاع البحر العميق ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي منها في المياه العميقة الوسطى".تعد الحلزونات البحرية من فصيلة "الدود البزاق"، من أكثر الرخويات جاذبية. غالبًا ما تكون ذات ألوان زاهية، مع زوائد وأنماط مزخرفة. وغالبًا ما توجد على الشعاب المرجانية، حيث تلتهم بعض أنواع المرجان، ويأكل البعض الآخر الطحالب، والإسفنج، وشقائق النعمان، وقناديل البحر، أو حتى الرخويات البحرية الأخرى.للمخلوق قدم تشبه قدم الحلزون البحري، وأيضًا غطاء رأس كبير مفتوح وذيل مهدب، يبدو وكأنه أصابع متموجة في التيار. ومن خلال الجلد الشفاف الخفيف على جسمه، يمكن رؤية الأعضاء الداخلية الوردية. وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الباحثين وجدوا حتى الآن 157 فردًا فقط من هذا النوع، بين عامي 2000 و2021، ودرسوا 32 منها بالتفصيل، وجمعوا 18 منها لمزيد من الدراسة في بيئة معملية.أنواع غريبة من المخلوقات تظهر لأول مرة في قاع المحيط... صور وفيديومشهد نادر لأخطبوط يهاجم كاميرا في أعماق البحر... فيديو

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علوم, بحار, بحار ومحيطات, ما وراء البحار, محيط, المحيط الهادئ, المحيط