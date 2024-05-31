https://sarabic.ae/20240531/مشهد-نادر-لأخطبوط-يهاجم-كاميرا-في-أعماق-البحر-فيديو---1089388954.html
مشهد نادر لأخطبوط يهاجم كاميرا في أعماق البحر... فيديو
مشهد نادر لأخطبوط يهاجم كاميرا في أعماق البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
التقط باحثون من مؤسسة مينديرو ومركز أبحاث أعماق البحار، في جامعة غرب أستراليا (UWA)، لقطات نادرة لـ "الحبار الأخطبوط" في أعماق البحر أثناء مهاجمته للكاميرا تحت... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T13:53+0000
2024-05-31T13:53+0000
2024-05-31T13:53+0000
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تم التقاط هذه الصور على عمق نحو 1000 متر تحت سطح المحيط الهادئ، باستخدام كاميرا ذات طعم تسقط سقوطًا حرًا في البحر بالقرب من ممر ساموا.الحيوان الموجود في الفيديو هو حبار أخطبوط دانا (Taningia danae)، وهو أحد أفراد عائلة (Octopoteuthidae)، التي تتغذى على الأسماك السطحية والقشريات وأنواع الحبار الأخرى.أنواع الحبار ضمن عائلة (Octopoteuthidae) لها ثمانية أذرع ولهذا يطلق عليها اسم "الحبار الأخطبوط".وفي اللقطات يظهر الحبار فجأة من الظلام ويندفع نحو الكاميرا، وينقّض عليها بذراعيه ثم يهرب سريعًا، قبل لحظات من الإمساك بالكاميرا.لكن نادرًا ما شاهد العلماء هذه الومضات للحبار في أعماق البحار، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقطات.ويعتقد الباحثون أن الومضات الضوئية التي يطلقها الحبار تساعده على صعق الفريسة في المياه المظلمة لأعماق البحار، وربما للتواصل مع أفراد آخرين من النوع نفسه.يمكن لهذا الحبار تغيير نمط الومضات عن طريق التحكم في الأغشية التي تشبه الجفن والتي تغطي أعضائه المنتجة للضوء، بحسب هذه الدراسة. مخلوقات غير معروفة في سلسة جبال اكتشفت حديثا في أعماق المحيط... فيديودراسة تحذر من انهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي بعد تحليل أخطبوط
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نادي الفيديو, حبار, اخبار عالم الحيوان, المحيطات, أعماق المحيطات, بحار ومحيطات
نادي الفيديو, حبار, اخبار عالم الحيوان, المحيطات, أعماق المحيطات, بحار ومحيطات
مشهد نادر لأخطبوط يهاجم كاميرا في أعماق البحر... فيديو
التقط باحثون من مؤسسة مينديرو ومركز أبحاث أعماق البحار، في جامعة غرب أستراليا (UWA)، لقطات نادرة لـ "الحبار الأخطبوط" في أعماق البحر أثناء مهاجمته للكاميرا تحت الماء.
تم التقاط هذه الصور على عمق نحو 1000 متر تحت سطح المحيط الهادئ،
باستخدام كاميرا ذات طعم تسقط سقوطًا حرًا في البحر بالقرب من ممر ساموا.
الحيوان الموجود في الفيديو هو حبار أخطبوط دانا (Taningia danae)، وهو أحد أفراد عائلة (Octopoteuthidae)، التي تتغذى على الأسماك السطحية والقشريات وأنواع الحبار الأخرى.
أنواع الحبار ضمن عائلة (Octopoteuthidae) لها ثمانية أذرع ولهذا يطلق عليها اسم "الحبار الأخطبوط".
وفي اللقطات يظهر الحبار فجأة من الظلام
ويندفع نحو الكاميرا، وينقّض عليها بذراعيه ثم يهرب سريعًا، قبل لحظات من الإمساك بالكاميرا.
ووفقا لهذه الدراسة يقول الباحثون: "إن هذه الحوامل الضوئية لهذا النوع من الحبار، والتي تنبعث منها ومضات ضوئية، هي نتيجة لتفاعل كيميائي، وهي الأكبر من نوعها في مملكة الحيوان".
لكن نادرًا ما شاهد العلماء هذه الومضات للحبار في أعماق البحار، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقطات.
ويعتقد الباحثون
أن الومضات الضوئية التي يطلقها الحبار تساعده على صعق الفريسة في المياه المظلمة لأعماق البحار،
وربما للتواصل مع أفراد آخرين من النوع نفسه.
يمكن لهذا الحبار تغيير نمط الومضات عن طريق التحكم في الأغشية التي تشبه الجفن والتي تغطي أعضائه المنتجة للضوء، بحسب هذه الدراسة.