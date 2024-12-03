https://sarabic.ae/20241203/علماء-يكشفون-عن-كيفية-تشكل-سلسلة-جبلية-تحت-مياه-المحيط-الهندي-1095427150.html

علماء يكشفون عن كيفية تشكل سلسلة جبلية تحت مياه المحيط الهندي

علماء يكشفون عن كيفية تشكل سلسلة جبلية تحت مياه المحيط الهندي

سبوتنيك عربي

يضم المحيط الهندي سلسلة جبال أطول من جبال روكي في أمريكا الشمالية، ومع ذلك، فإن كل 5000 كيلومتر منها اليوم مخفية تحت البحر. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T07:48+0000

2024-12-03T07:48+0000

2024-12-03T07:48+0000

مجتمع

علوم

جيولوجيا

الجيولوجيا

بحار

بحار ومحيطات

ما وراء البحار

المحيط الهندي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095426996_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6967a1700cc2e504e5cb0b7a8da8099a.jpg

الجبال البحرية هي براكين تحت الماء توجد في كل محيط. وهي ناجمة عن "نقاط ساخنة" تحت سطح الأرض، حيث تذيب الحرارة المتراكمة "الوشاح"، وتطلق أعمدة ساخنة في ارتفاع يشبه الأنبوب.في البداية، لم يعتقد العلماء أن النقاط الساخنة يمكن أن تتحرك، لذلك كان يُعتقد أن درب البراكين تحت الماء ينتج عن انزلاق الصفائح التكتونية فوق قمة نقطة ساخنة ثابتة.وكما اتضح، تشكلت السلسلة البركانية المغمورة في المحيط الهندي بطريقة مختلفة. يمكن تصور النقطة الساخنة في هذه الحالة بشكل أفضل على أنها قلم حبر، حيث يترسب "الطرف" المتحرك من الصهارة السائلة عبر سطح الأرض.وبحسب الدراسة، فإن نقطة "كيرغولين" الساخنة هي المسؤولة عن خلق الندبة العمودية تحت الماء في المحيط الهندي، وقد أشارت دراسات أخرى إلى أن النقطة الساخنة ربما تحركت جنوبًا أو غربًا بمرور الوقت.قام العلماء بتحليل عينات من البازلت من سلسلة جبال "ناينتي إيست" لدعم هذه الفكرة. وأشارت النتائج إلى أن عمود وشاح "كيرغولين" قد نشأ عندما بدأت الصفيحة الهندية في الانجراف شمالًا، مما أدى إلى فتح المحيط الهندي.ومن خلال الفحص بالنظائر المشعة تبين أنه بين 83 و 66 مليون سنة مضت، تم إنشاء قمم سلسلة الجبال بمعدل نصف معدل انتشار قاع البحر تقريبًا. وهذا يعني أن نقطة "كيرغولين" الساخنة لم تكن ثابتة تحت الصفيحة الهندية.وقبل حوالي 66 مليون سنة، انفصل العمود عندما بدأ سلسلة التلال المنتشرة في الانجراف بعيدًا جدًا. وفي وقت لاحق، تم التقاط العمود مؤقتًا مرة أخرى، هذه المرة بواسطة سلسلة التلال الغربية المنتشرة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه قبل نحو 42 مليون سنة، رسمت النقطة الساخنة خطًا رأسيًا يفصل الآن المحيط الهندي إلى شرق وغرب.مخلوق بحري غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديورصد بطريق نادر بسبب لونه... فيديو

https://sarabic.ae/20230630/علماء-يكشفون-سبب-وجود-ثقب-جاذبية-عملاق-في-المحيط-الهندي-فيديو-1078632746.html

https://sarabic.ae/20241125/رصد-أصوات-غامضة-من-المحيط-يرجح-أنها-محادثة-بين-كائنات-عملاقة-1095152371.html

https://sarabic.ae/20241112/رصد-مخلوق-شبحي-في-أعماق-المحيط-الهادئ-فيديو-1094737788.html

المحيط الهندي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, جيولوجيا, الجيولوجيا, بحار, بحار ومحيطات, ما وراء البحار, المحيط الهندي