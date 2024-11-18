https://sarabic.ae/20241118/البحر-المتوسط-يتحول-إلى-حوض-ملحي-ضخم-تاريخ-قلب-الشرق-ينذر-بمستقبل-مخيف--1094915609.html
البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف
البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسات حديثة أن أزمة الملوحة الميسينية أدت إلى تحول البحر الأبيض المتوسط إلى حوض ملحي ضخم من خلال عملية تبخر على مرحلتين، مما تسبب في انخفاض هائل في مستوى... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T14:18+0000
2024-11-18T14:18+0000
2024-11-18T14:18+0000
مجتمع
علوم
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وخضع البحر الأبيض المتوسط لتحول كبير خلال أزمة الملح الميسيني، وهو حدث جيولوجي كبير حوّله إلى حوض ملحي ضخم بين 5.97 و5.33 مليون سنة مضت.وقد كشف التحليل الأخير لنظائر الكلور من ملح قاع البحر الأبيض المتوسط أخيرًا عن هذه العملية، التي تكشفت في مرحلتين متميزتين.وفي المرحلة الثانية، امتد تراكم الملح إلى كامل حوض البحر الأبيض المتوسط، مدفوعاً بحدث تبخري مكثف وسريع استمر أقل من عشرة آلاف عام. وخلال هذه الفترة، انخفضت مستويات سطح البحر بشكل كبير، بما يتراوح بين 1.7 و2.1 كيلومتر في شرق البحر الأبيض المتوسط ونحو 0.85 كيلومتر في الغرب، وأدى هذا إلى فقدان نحو 70% من حجم المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.واعتقد العلماء أن هذا الانخفاض المذهل في مستوى سطح البحر كان له عواقب على كل من الحيوانات الأرضية والمناظر الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى ثورات بركانية محلية بسبب تفريغ قشرة الأرض، فضلاً عن توليد تأثيرات مناخية عالمية بسبب الاكتئاب الهائل الناجم عن انخفاض مستوى سطح البحر.
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علوم
البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف
كشفت دراسات حديثة أن أزمة الملوحة الميسينية أدت إلى تحول البحر الأبيض المتوسط إلى حوض ملحي ضخم من خلال عملية تبخر على مرحلتين، مما تسبب في انخفاض هائل في مستوى سطح البحر وتأثيرات بيئية واسعة النطاق، بما في ذلك الانفجارات البركانية وتغيرات المناخ العالمي.
وخضع البحر الأبيض المتوسط لتحول كبير خلال أزمة الملح الميسيني، وهو حدث جيولوجي كبير حوّله إلى حوض ملحي ضخم بين 5.97 و5.33 مليون سنة مضت.
ولسنوات عديدة، حيّر العلماء كيف يمكن لمليون كيلومتر مكعب من الملح أن يتراكم في مثل هذا الوقت القصير.
وقد كشف التحليل الأخير لنظائر الكلور من ملح قاع البحر الأبيض المتوسط أخيرًا عن هذه العملية، التي تكشفت في مرحلتين متميزتين.
المرحلة الأولى، التي دامت نحو 35 ألف عام، شهدت ترسب الملح في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد حدث هذا نتيجة لتقييد تدفق المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، الأمر الذي ترك الحوض مليئاً بالمحلول الملحي ولكنه مستقر.
وفي المرحلة الثانية، امتد تراكم الملح إلى كامل حوض البحر الأبيض المتوسط، مدفوعاً بحدث تبخري مكثف وسريع استمر أقل من عشرة آلاف عام.
وخلال هذه الفترة، انخفضت مستويات سطح البحر بشكل كبير، بما يتراوح بين 1.7 و2.1 كيلومتر في شرق البحر الأبيض المتوسط ونحو 0.85 كيلومتر في الغرب، وأدى هذا إلى فقدان نحو 70% من حجم المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
واعتقد العلماء أن هذا الانخفاض المذهل في مستوى سطح البحر كان له عواقب على كل من الحيوانات الأرضية والمناظر الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى ثورات بركانية محلية بسبب تفريغ قشرة الأرض، فضلاً عن توليد تأثيرات مناخية عالمية بسبب الاكتئاب الهائل الناجم عن انخفاض مستوى سطح البحر.