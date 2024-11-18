https://sarabic.ae/20241118/البحر-المتوسط-يتحول-إلى-حوض-ملحي-ضخم-تاريخ-قلب-الشرق-ينذر-بمستقبل-مخيف--1094915609.html

البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف

البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف

سبوتنيك عربي

كشفت دراسات حديثة أن أزمة الملوحة الميسينية أدت إلى تحول البحر الأبيض المتوسط إلى حوض ملحي ضخم من خلال عملية تبخر على مرحلتين، مما تسبب في انخفاض هائل في مستوى... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T14:18+0000

2024-11-18T14:18+0000

2024-11-18T14:18+0000

مجتمع

علوم

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وخضع البحر الأبيض المتوسط ​​لتحول كبير خلال أزمة الملح الميسيني، وهو حدث جيولوجي كبير حوّله إلى حوض ملحي ضخم بين 5.97 و5.33 مليون سنة مضت.وقد كشف التحليل الأخير لنظائر الكلور من ملح قاع البحر الأبيض المتوسط ​​أخيرًا عن هذه العملية، التي تكشفت في مرحلتين متميزتين.وفي المرحلة الثانية، امتد تراكم الملح إلى كامل حوض البحر الأبيض المتوسط، مدفوعاً بحدث تبخري مكثف وسريع استمر أقل من عشرة آلاف عام. وخلال هذه الفترة، انخفضت مستويات سطح البحر بشكل كبير، بما يتراوح بين 1.7 و2.1 كيلومتر في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ونحو 0.85 كيلومتر في الغرب، وأدى هذا إلى فقدان نحو 70% من حجم المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.واعتقد العلماء أن هذا الانخفاض المذهل في مستوى سطح البحر كان له عواقب على كل من الحيوانات الأرضية والمناظر الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى ثورات بركانية محلية بسبب تفريغ قشرة الأرض، فضلاً عن توليد تأثيرات مناخية عالمية بسبب الاكتئاب الهائل الناجم عن انخفاض مستوى سطح البحر.

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