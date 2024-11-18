فاجعة بيئية... تسجيل أول حالة انقراض للطيور في أوروبا في العصر الحديث

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241118/فاجعة-بيئية-تسجيل-أول-حالة-انقراض-للطيور-في-أوروبا-في-العصر-الحديث-1094909951.html
فاجعة بيئية... تسجيل أول حالة انقراض للطيور في أوروبا في العصر الحديث
فاجعة بيئية... تسجيل أول حالة انقراض للطيور في أوروبا في العصر الحديث
سبوتنيك عربي
أعلن عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في حماية الطيور والتنوع البيولوجي، أن طائر الكروان رفيع المنقار "انقرض عالميا"، حيث كان آخر رصد لهذا الطائر في المغرب عام... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T13:32+0000
2024-11-18T13:32+0000
مجتمع
علوم
منوعات
بيئة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094912694_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_2825579bd7be82ca0f3f40a4a0c1a21a.jpg
والكروان هو طائر رفيع المنقار مهاجر كان يعيش في المناطق الساحلية بين غرب سيبيريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يتنقل بين هذه المناطق في مواسم الهجرة.وبعد سنوات من محاولات البحث والتقصي، أكدت تقارير نشرها علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، أن الكروان رفيع المنقار لم يُرصد في أي منطقة منذ عام 1995، ما يثبت انقراضه على مستوى العالم.ويعد طائر الكروان أول نوع من الطيور ينقرض في أوروبا وشمال إفريقيا منذ فترة طويلة، ما يسلط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها الطيور المهاجرة.مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو "ضحكة غريبة"... مشهد غريب لطائر نورس يسخر من رجل... فيديو
https://sarabic.ae/20241118/من-آفات-إلى-أبطال-الجرذان-تنقذ-جبلا-في-يوم-واحد-1094910508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094912694_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_15181ce7a2a1b635932482d67642071d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, بيئة
علوم, منوعات, بيئة

فاجعة بيئية... تسجيل أول حالة انقراض للطيور في أوروبا في العصر الحديث

13:32 GMT 18.11.2024
© Photo / Unsplashطائر الكروان طويل المنقار على شاطئ البحر
طائر الكروان طويل المنقار على شاطئ البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
أعلن عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في حماية الطيور والتنوع البيولوجي، أن طائر الكروان رفيع المنقار "انقرض عالميا"، حيث كان آخر رصد لهذا الطائر في المغرب عام 1995.
والكروان هو طائر رفيع المنقار مهاجر كان يعيش في المناطق الساحلية بين غرب سيبيريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يتنقل بين هذه المناطق في مواسم الهجرة.
وبعد سنوات من محاولات البحث والتقصي، أكدت تقارير نشرها علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، أن الكروان رفيع المنقار لم يُرصد في أي منطقة منذ عام 1995، ما يثبت انقراضه على مستوى العالم.
جرذان غوفر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
من آفات إلى أبطال... الجرذان تنقذ جبلا في يوم واحد
13:18 GMT
ويعد طائر الكروان أول نوع من الطيور ينقرض في أوروبا وشمال إفريقيا منذ فترة طويلة، ما يسلط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها الطيور المهاجرة.
مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو
"ضحكة غريبة"... مشهد غريب لطائر نورس يسخر من رجل... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:43 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала