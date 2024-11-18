https://sarabic.ae/20241118/فاجعة-بيئية-تسجيل-أول-حالة-انقراض-للطيور-في-أوروبا-في-العصر-الحديث-1094909951.html

فاجعة بيئية... تسجيل أول حالة انقراض للطيور في أوروبا في العصر الحديث

فاجعة بيئية... تسجيل أول حالة انقراض للطيور في أوروبا في العصر الحديث

سبوتنيك عربي

أعلن عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في حماية الطيور والتنوع البيولوجي، أن طائر الكروان رفيع المنقار "انقرض عالميا"، حيث كان آخر رصد لهذا الطائر في المغرب عام... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T13:32+0000

2024-11-18T13:32+0000

2024-11-18T13:32+0000

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والكروان هو طائر رفيع المنقار مهاجر كان يعيش في المناطق الساحلية بين غرب سيبيريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يتنقل بين هذه المناطق في مواسم الهجرة.وبعد سنوات من محاولات البحث والتقصي، أكدت تقارير نشرها علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، أن الكروان رفيع المنقار لم يُرصد في أي منطقة منذ عام 1995، ما يثبت انقراضه على مستوى العالم.ويعد طائر الكروان أول نوع من الطيور ينقرض في أوروبا وشمال إفريقيا منذ فترة طويلة، ما يسلط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها الطيور المهاجرة.مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو "ضحكة غريبة"... مشهد غريب لطائر نورس يسخر من رجل... فيديو

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