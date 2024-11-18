مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو
© Photo / unsplash/jean wimmerlinوجه أسد مفترس في البراري الأفريقية
© Photo / unsplash/jean wimmerlin
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تفاجأ ركاب سيارة خلال تجوالهم بمشهد صادم لأسد كاد أن يسقط من سيارة شاحنة تقوم بنقله في أحد الشوارع المزدحمة في العاصمة الليبية طرابلس.
وتظهر المشاهد لحظة سقوط أسد من عربة عسكرية تابعة لإحدى الجهات الأمنية في البلاد، حيث فقد الحيوان المفترس توازنة وسقط من جانب المركبة وتدحرج على الأرض، وبقي رأسه معلقا بالحبال التي تربطه بها، الأمر الذي اضطره للصعود مرة أخرى إلى العربة.
وتصدّر المشهد وسائل التوصل الاجتماعي في البلاد، حيث استهجن النشطاء نقله بهذه الطريقة، من دون تثبيت أو حماية، رغم وجود قرار حكومي يحظر الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة.
#فيديو | سقوط أسد من سيارة أثناء سيرها في شوارع #طرابلس https://t.co/D603KFDkJ3#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/OjovzCRRHU— صحيفة الخليج (@alkhaleej) November 17, 2024
وأكد النشطاء أن نقل هذه الحيوانات المفترسة يعرض حياة الناس للخطر، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات خلال هذه العملية لحماية الحيوان وحماية حياة المواطنين أيضا.
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