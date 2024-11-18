مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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https://sarabic.ae/20241118/مشهد-صادم-أسد-يسقط-من-سيارة-عسكرية-في-دولة-عربية-فيديو--1094898604.html
مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو
مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
تفاجأ ركاب سيارة خلال تجوالهم بمشهد صادم لأسد كاد أن يسقط من سيارة شاحنة تقوم بنقله في أحد الشوارع المزدحمة في العاصمة الليبية طرابلس. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتظهر المشاهد لحظة سقوط أسد من عربة عسكرية تابعة لإحدى الجهات الأمنية في البلاد، حيث فقد الحيوان المفترس توازنة وسقط من جانب المركبة وتدحرج على الأرض، وبقي رأسه معلقا بالحبال التي تربطه بها، الأمر الذي اضطره للصعود مرة أخرى إلى العربة.وأكد النشطاء أن نقل هذه الحيوانات المفترسة يعرض حياة الناس للخطر، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات خلال هذه العملية لحماية الحيوان وحماية حياة المواطنين أيضا.شاهد أيضا: انهيار جبلي يكشف كنزا ضخما في دولة أفريقية.. فيديوشاهد أيضا: مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهير عليه عقب الخسارة... فيديو
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مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو

09:38 GMT 18.11.2024
© Photo / unsplash/jean wimmerlinوجه أسد مفترس في البراري الأفريقية
وجه أسد مفترس في البراري الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / unsplash/jean wimmerlin
تابعنا عبر
تفاجأ ركاب سيارة خلال تجوالهم بمشهد صادم لأسد كاد أن يسقط من سيارة شاحنة تقوم بنقله في أحد الشوارع المزدحمة في العاصمة الليبية طرابلس.
وتظهر المشاهد لحظة سقوط أسد من عربة عسكرية تابعة لإحدى الجهات الأمنية في البلاد، حيث فقد الحيوان المفترس توازنة وسقط من جانب المركبة وتدحرج على الأرض، وبقي رأسه معلقا بالحبال التي تربطه بها، الأمر الذي اضطره للصعود مرة أخرى إلى العربة.

وتصدّر المشهد وسائل التوصل الاجتماعي في البلاد، حيث استهجن النشطاء نقله بهذه الطريقة، من دون تثبيت أو حماية، رغم وجود قرار حكومي يحظر الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة.

وأكد النشطاء أن نقل هذه الحيوانات المفترسة يعرض حياة الناس للخطر، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات خلال هذه العملية لحماية الحيوان وحماية حياة المواطنين أيضا.

شاهد أيضا: انهيار جبلي يكشف كنزا ضخما في دولة أفريقية.. فيديو
شاهد أيضا: مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهير عليه عقب الخسارة... فيديو
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