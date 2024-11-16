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11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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https://sarabic.ae/20241116/مدرب-المكسيك-ينزف-دما-بعد-اعتداء-الجماهر-عليه-عقب-الخسارة-فيديو--1094859563.html
مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهر عليه عقب الخسارة... فيديو
مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهر عليه عقب الخسارة... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري، للاعتداء، عقب مباراة الفريق مع منتخب هندوراس، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
المكسيك
هندوراس
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وأثناء توجه أغيري، نحو مدرب المنافس، رينالدو رويدا، لمصافحته، عقب صافرة النهاية، ألقت الجماهير مقذوفات على مدرب منتخب المكسيك، ليصاب في رأسه وتذرف الدماء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لمعالجته.وانتهتب المباراة بفوز منتخب هندوراس على ضيفه، منتخب المكسيك، بهدفين دون رد سجلهما اللاعب لويس بالما.
المكسيك
هندوراس
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المكسيك, هندوراس, رياضة, منوعات, الأخبار, نادي الفيديو
المكسيك, هندوراس, رياضة, منوعات, الأخبار, نادي الفيديو

مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهر عليه عقب الخسارة... فيديو

11:35 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 11:58 GMT 16.11.2024)
© AP Photo / Moises Castillo مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري
 مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Moises Castillo
تابعنا عبر
تعرض مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري، للاعتداء، عقب مباراة الفريق مع منتخب هندوراس، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).
وأثناء توجه أغيري، نحو مدرب المنافس، رينالدو رويدا، لمصافحته، عقب صافرة النهاية، ألقت الجماهير مقذوفات على مدرب منتخب المكسيك، ليصاب في رأسه وتذرف الدماء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لمعالجته.
وانتهتب المباراة بفوز منتخب هندوراس على ضيفه، منتخب المكسيك، بهدفين دون رد سجلهما اللاعب لويس بالما.
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