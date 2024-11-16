https://sarabic.ae/20241116/مدرب-المكسيك-ينزف-دما-بعد-اعتداء-الجماهر-عليه-عقب-الخسارة-فيديو--1094859563.html
مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهر عليه عقب الخسارة... فيديو
مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهر عليه عقب الخسارة... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري، للاعتداء، عقب مباراة الفريق مع منتخب هندوراس، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T11:35+0000
2024-11-16T11:35+0000
2024-11-16T11:58+0000
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وأثناء توجه أغيري، نحو مدرب المنافس، رينالدو رويدا، لمصافحته، عقب صافرة النهاية، ألقت الجماهير مقذوفات على مدرب منتخب المكسيك، ليصاب في رأسه وتذرف الدماء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لمعالجته.وانتهتب المباراة بفوز منتخب هندوراس على ضيفه، منتخب المكسيك، بهدفين دون رد سجلهما اللاعب لويس بالما.
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سبوتنيك عربي
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المكسيك, هندوراس, رياضة, منوعات, الأخبار, نادي الفيديو
المكسيك, هندوراس, رياضة, منوعات, الأخبار, نادي الفيديو
مدرب المكسيك ينزف دما بعد اعتداء الجماهر عليه عقب الخسارة... فيديو
11:35 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 11:58 GMT 16.11.2024)
تعرض مدرب منتخب المكسيك، خافيير أغيري، للاعتداء، عقب مباراة الفريق مع منتخب هندوراس، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).
وأثناء توجه أغيري، نحو مدرب المنافس، رينالدو رويدا، لمصافحته، عقب صافرة النهاية، ألقت الجماهير مقذوفات على مدرب منتخب المكسيك، ليصاب في رأسه وتذرف الدماء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الطبي لمعالجته.
وانتهتب المباراة بفوز منتخب هندوراس على ضيفه، منتخب المكسيك، بهدفين دون رد سجلهما اللاعب لويس بالما.