https://sarabic.ae/20241117/انهيار-جبلي-يكشف-كنزا-ضخما-في-دولة-أفريقية-فيديو-1094878141.html
انهيار جبلي يكشف كنزا ضخما في دولة أفريقية.. فيديو
انهيار جبلي يكشف كنزا ضخما في دولة أفريقية.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول لحظة انهيار جبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتج عنه ظهور كميات هائلة من النحاس. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T15:03+0000
2024-11-17T15:03+0000
2024-11-17T15:03+0000
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ويرصد الفيديو لحظة انهيار جزء من الجبل أمام أعين مجموعة من الناس الذين تفاجأوا بظهور هذا الكنز أمام أعينهم.يقع الجبل في مقاطعة كاتانجا في الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك موارد تعدينية متنوعة تجعلها نقطة منافسة عالمية بين الدول الكبرى، التي تسعى لاستغلال تلك الثروات.يذكر أن صادرات الكونغو الديمقراطية من النحاس تجاوزت 16 مليارات دولار في عام 2022 واحتلت المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, الكونغو, أخبار العالم الآن, أفريقيا
نادي الفيديو, الكونغو, أخبار العالم الآن, أفريقيا
انهيار جبلي يكشف كنزا ضخما في دولة أفريقية.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداول لحظة انهيار جبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتج عنه ظهور كميات هائلة من النحاس.
ويرصد الفيديو لحظة انهيار جزء من الجبل أمام أعين مجموعة من الناس الذين تفاجأوا بظهور هذا الكنز أمام أعينهم.
يقع الجبل في مقاطعة كاتانجا في الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك موارد تعدينية
متنوعة تجعلها نقطة منافسة عالمية بين الدول الكبرى، التي تسعى لاستغلال تلك الثروات.
يذكر أن صادرات الكونغو الديمقراطية من النحاس
تجاوزت 16 مليارات دولار في عام 2022 واحتلت المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال.