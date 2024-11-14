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https://sarabic.ae/20241114/ضحكة-غريبة-مشهد-غريب-لطائر-نورس-يسخر-من-رجل-فيديو-----1094789274.html
"ضحكة غريبة"... مشهد غريب لطائر نورس يسخر من رجل... فيديو
"ضحكة غريبة"... مشهد غريب لطائر نورس يسخر من رجل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لشاب يحاول القيام بحركة بهلوانية على أحد الشواطئ في البرازيل، بينما يقف بجانبه طائر نورس ويسخر منه. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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طائر
البحر
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام الشاب بمحاولة الوقوف على يديه بهدف تنفيذ حركة بهلوانية على شاطئ البحر، دون أن ينجح في ذلك، ليقوم النورس بالطيران لمسافة قصيرة، ومن ثم يبدأ بإصدار صوت يشبه صوت الضحك الساخر.في نهاية المطاف استسلم الشاب للأمر، واستلقى على الرمال وتوقف عن المحاولة، ، بينما استمر الطائر في "الضحك".مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو "دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديومشهد نادر لقيام العشرات بعملية إنعاش قلبي لوحيد القرن... فيديو
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نادي الفيديو, أمريكا اللاتينية, طائر, البحر
نادي الفيديو, أمريكا اللاتينية, طائر, البحر

"ضحكة غريبة"... مشهد غريب لطائر نورس يسخر من رجل... فيديو

10:50 GMT 14.11.2024
© Photo / x.comطائر نورس على أحد الشواطئ في البرازيل
طائر نورس على أحد الشواطئ في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لشاب يحاول القيام بحركة بهلوانية على أحد الشواطئ في البرازيل، بينما يقف بجانبه طائر نورس ويسخر منه.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام الشاب بمحاولة الوقوف على يديه بهدف تنفيذ حركة بهلوانية على شاطئ البحر، دون أن ينجح في ذلك، ليقوم النورس بالطيران لمسافة قصيرة، ومن ثم يبدأ بإصدار صوت يشبه صوت الضحك الساخر.
في نهاية المطاف استسلم الشاب للأمر، واستلقى على الرمال وتوقف عن المحاولة، ، بينما استمر الطائر في "الضحك".
مشهد حزين للحظة انهيار مذيعة عربية على الهواء... فيديو
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