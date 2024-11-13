https://sarabic.ae/20241113/دمر-كل-شيء-مسن-تركي-يدخل-بسيارة-زوجته-إلى-مقهى-ويسبب-كارثة-فيديو-1094767074.html
"دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديو
"دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، عندما قام مسن تركي بالاصطدام بسيارة زوجته في أحد المقاهي. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T14:35+0000
2024-11-13T14:35+0000
2024-11-13T14:35+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مسن في تركيا عمره 84 عاما، بقيادة سيارة زوجته، ولكن خلال رجوعه للخلف أخطأ وصدم مقهى ودخلت السيارة إلى داخل المقهى بشكل غريب.وبحسب السلطات المحلية، أسفرت الحادثة عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، واللافت أن أحد الزبائن تعرض لإصابة خفيفة، وبدلا من مساعدة المصابين أسرع لتصويرهم بهاتفه.شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
"دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، عندما قام مسن تركي بالاصطدام بسيارة زوجته في أحد المقاهي.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مسن في تركيا عمره 84 عاما، بقيادة سيارة زوجته، ولكن خلال رجوعه للخلف أخطأ وصدم مقهى ودخلت السيارة إلى داخل المقهى بشكل غريب.
وبحسب السلطات المحلية،
أسفرت الحادثة عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، واللافت أن أحد الزبائن تعرض لإصابة خفيفة، وبدلا من مساعدة المصابين أسرع لتصويرهم بهاتفه.