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بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241113/دمر-كل-شيء-مسن-تركي-يدخل-بسيارة-زوجته-إلى-مقهى-ويسبب-كارثة-فيديو-1094767074.html
"دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديو
"دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، عندما قام مسن تركي بالاصطدام بسيارة زوجته في أحد المقاهي. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T14:35+0000
2024-11-13T14:35+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مسن في تركيا عمره 84 عاما، بقيادة سيارة زوجته، ولكن خلال رجوعه للخلف أخطأ وصدم مقهى ودخلت السيارة إلى داخل المقهى بشكل غريب.وبحسب السلطات المحلية، أسفرت الحادثة عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، واللافت أن أحد الزبائن تعرض لإصابة خفيفة، وبدلا من مساعدة المصابين أسرع لتصويرهم بهاتفه.شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

"دمر كل شيء".... مسن تركي يدخل بسيارة زوجته إلى مقهى ويسبب كارثة... فيديو

14:35 GMT 13.11.2024
© Photo / Xصورة لرجل تركي اصطدم بسيارته في أحد المقاهي أثناء رجوعه للخلف
صورة لرجل تركي اصطدم بسيارته في أحد المقاهي أثناء رجوعه للخلف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع، عندما قام مسن تركي بالاصطدام بسيارة زوجته في أحد المقاهي.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مسن في تركيا عمره 84 عاما، بقيادة سيارة زوجته، ولكن خلال رجوعه للخلف أخطأ وصدم مقهى ودخلت السيارة إلى داخل المقهى بشكل غريب.
وبحسب السلطات المحلية، أسفرت الحادثة عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، واللافت أن أحد الزبائن تعرض لإصابة خفيفة، وبدلا من مساعدة المصابين أسرع لتصويرهم بهاتفه.
شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو
قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
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