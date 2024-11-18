https://sarabic.ae/20241118/نذير-شؤم-انهيار-هرم-أثري-ضخم-وتحوله-إلى-ركام-صور-وفيديو-1094909302.html

"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو

"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

سجل العلماء انهيار أحد أكثر الأهرامات شهرة على وجه الأرض، وتحول إلى كومة من الأنقاض، في مؤشر اعتبر بمثابة "نذير شؤم". 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T13:13+0000

2024-11-18T13:13+0000

2024-11-18T13:13+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094909567_395:0:3623:1816_1920x0_80_0_0_c74f6d4a98de33d3d8287efedf01f084.jpg

و تضع الأحداث المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المواقع التراثية الثمينة في جميع أنحاء العالم في خطر.ويعد الهرم، اليوم، أحد أفضل المعالم المحفوظة لحضارة مملكة ميتشواكان، ويقع في إيهواتزيو، وهو موقع أثري محفوظ بشكل ملحوظ.وتقع منطقة إيهواتزيو الأثرية على بعد أربعة أميال جنوب تزينتزونتزان، وهي بلدة قديمة على ضفاف بحيرة باتزكوارو، يعتقد الخبراء أن المنطقة استوطنت لأول مرة قرب عام 900 ميلاديا، ووصل البوريبيتشا بعد نحو 300 عام، وتم بناء المنطقة الأثرية على هضبة مرتفعة بشكل مصطنع، وكانت في الأساس مكانا للعبادة، مع أرض احتفالية ومرصد فلكي.وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ: "تسببت درجات الحرارة المرتفعة، التي تم تسجيلها سابقًا في المنطقة، والجفاف اللاحق في حدوث شقوق ساعدت على ترشيح المياه إلى داخل المبنى الذي يعود إلى ما قبل العصر الإسباني".وفي الآونة الأخيرة، وجد علماء الآثار أن الرسوم الكهفية القديمة في أوقيانوسيا تتدهور مع تسارع تغير المناخ، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وفي هذا العام فقط، وجدت دراسة أجريت على مواد البناء التراثية الثقافية في أوروبا والمكسيك أن زيادة هطول الأمطار بشكل كبير يعرض هذه المباني لخطر التلف.

https://sarabic.ae/20241115/قطعة-صخرية-منسية-في-درج-تكشف-عن-وجود-مياه-على-المريخ-قبل-742-مليون-عام-1094850352.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات