"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
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لبنان والعالم
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20241118/نذير-شؤم-انهيار-هرم-أثري-ضخم-وتحوله-إلى-ركام-صور-وفيديو-1094909302.html
"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو
"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
سجل العلماء انهيار أحد أكثر الأهرامات شهرة على وجه الأرض، وتحول إلى كومة من الأنقاض، في مؤشر اعتبر بمثابة "نذير شؤم". 18.11.2024, سبوتنيك عربي
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و تضع الأحداث المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المواقع التراثية الثمينة في جميع أنحاء العالم في خطر.ويعد الهرم، اليوم، أحد أفضل المعالم المحفوظة لحضارة مملكة ميتشواكان، ويقع في إيهواتزيو، وهو موقع أثري محفوظ بشكل ملحوظ.وتقع منطقة إيهواتزيو الأثرية على بعد أربعة أميال جنوب تزينتزونتزان، وهي بلدة قديمة على ضفاف بحيرة باتزكوارو، يعتقد الخبراء أن المنطقة استوطنت لأول مرة قرب عام 900 ميلاديا، ووصل البوريبيتشا بعد نحو 300 عام، وتم بناء المنطقة الأثرية على هضبة مرتفعة بشكل مصطنع، وكانت في الأساس مكانا للعبادة، مع أرض احتفالية ومرصد فلكي.وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ: "تسببت درجات الحرارة المرتفعة، التي تم تسجيلها سابقًا في المنطقة، والجفاف اللاحق في حدوث شقوق ساعدت على ترشيح المياه إلى داخل المبنى الذي يعود إلى ما قبل العصر الإسباني".وفي الآونة الأخيرة، وجد علماء الآثار أن الرسوم الكهفية القديمة في أوقيانوسيا تتدهور مع تسارع تغير المناخ، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وفي هذا العام فقط، وجدت دراسة أجريت على مواد البناء التراثية الثقافية في أوروبا والمكسيك أن زيادة هطول الأمطار بشكل كبير يعرض هذه المباني لخطر التلف.
https://sarabic.ae/20241115/قطعة-صخرية-منسية-في-درج-تكشف-عن-وجود-مياه-على-المريخ-قبل-742-مليون-عام-1094850352.html
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"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو

13:13 GMT 18.11.2024
© Photo / unsplash/Yugarya Goyalتكوينات صخرية في وسط الصحراء
تكوينات صخرية في وسط الصحراء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / unsplash/Yugarya Goyal
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سجل العلماء انهيار أحد أكثر الأهرامات شهرة على وجه الأرض، وتحول إلى كومة من الأنقاض، في مؤشر اعتبر بمثابة "نذير شؤم".
و تضع الأحداث المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المواقع التراثية الثمينة في جميع أنحاء العالم في خطر.

وكشف العلماء عن انهيار أحد جانبي الهرم المصنوع من الطوب، وعمره 1100 عام، والذي يقع في منطقة إيهواتزيو الأثرية في ولاية ميتشواكان المكسيكية، بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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قطعة صخرية "منسية في درج" تكشف عن وجود مياه على المريخ قبل 742 مليون عام
15 نوفمبر, 19:59 GMT
ويعد الهرم، اليوم، أحد أفضل المعالم المحفوظة لحضارة مملكة ميتشواكان، ويقع في إيهواتزيو، وهو موقع أثري محفوظ بشكل ملحوظ.
وتقع منطقة إيهواتزيو الأثرية على بعد أربعة أميال جنوب تزينتزونتزان، وهي بلدة قديمة على ضفاف بحيرة باتزكوارو، يعتقد الخبراء أن المنطقة استوطنت لأول مرة قرب عام 900 ميلاديا، ووصل البوريبيتشا بعد نحو 300 عام، وتم بناء المنطقة الأثرية على هضبة مرتفعة بشكل مصطنع، وكانت في الأساس مكانا للعبادة، مع أرض احتفالية ومرصد فلكي.
وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ: "تسببت درجات الحرارة المرتفعة، التي تم تسجيلها سابقًا في المنطقة، والجفاف اللاحق في حدوث شقوق ساعدت على ترشيح المياه إلى داخل المبنى الذي يعود إلى ما قبل العصر الإسباني".
وفي الآونة الأخيرة، وجد علماء الآثار أن الرسوم الكهفية القديمة في أوقيانوسيا تتدهور مع تسارع تغير المناخ، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وفي هذا العام فقط، وجدت دراسة أجريت على مواد البناء التراثية الثقافية في أوروبا والمكسيك أن زيادة هطول الأمطار بشكل كبير يعرض هذه المباني لخطر التلف.
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