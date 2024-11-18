"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو
© Photo / unsplash/Yugarya Goyalتكوينات صخرية في وسط الصحراء
© Photo / unsplash/Yugarya Goyal
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سجل العلماء انهيار أحد أكثر الأهرامات شهرة على وجه الأرض، وتحول إلى كومة من الأنقاض، في مؤشر اعتبر بمثابة "نذير شؤم".
و تضع الأحداث المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المواقع التراثية الثمينة في جميع أنحاء العالم في خطر.
وكشف العلماء عن انهيار أحد جانبي الهرم المصنوع من الطوب، وعمره 1100 عام، والذي يقع في منطقة إيهواتزيو الأثرية في ولاية ميتشواكان المكسيكية، بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة.
15 نوفمبر, 19:59 GMT
ويعد الهرم، اليوم، أحد أفضل المعالم المحفوظة لحضارة مملكة ميتشواكان، ويقع في إيهواتزيو، وهو موقع أثري محفوظ بشكل ملحوظ.
Teotihuacan (Mexico) is the most ALIEN-looking ancient site in the world, the colossal and geometrically perfect Pyramid of the Sun &. Moon, the strange smaller platforms that look like landing pads, oh and the entire complex is harmonically engineered to resonate infrasound. pic.twitter.com/sRjazJ6cBQ— Jay Anderson (@TheProjectUnity) November 17, 2024
وتقع منطقة إيهواتزيو الأثرية على بعد أربعة أميال جنوب تزينتزونتزان، وهي بلدة قديمة على ضفاف بحيرة باتزكوارو، يعتقد الخبراء أن المنطقة استوطنت لأول مرة قرب عام 900 ميلاديا، ووصل البوريبيتشا بعد نحو 300 عام، وتم بناء المنطقة الأثرية على هضبة مرتفعة بشكل مصطنع، وكانت في الأساس مكانا للعبادة، مع أرض احتفالية ومرصد فلكي.
'Bad Omen': Ancient Pyramid in Mexico Collapsed Into Pile of Rubblehttps://t.co/jHw9UwO4Hh pic.twitter.com/1pPwSst2ES— ScienceAlert (@ScienceAlert) November 18, 2024
وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ: "تسببت درجات الحرارة المرتفعة، التي تم تسجيلها سابقًا في المنطقة، والجفاف اللاحق في حدوث شقوق ساعدت على ترشيح المياه إلى داخل المبنى الذي يعود إلى ما قبل العصر الإسباني".
وفي الآونة الأخيرة، وجد علماء الآثار أن الرسوم الكهفية القديمة في أوقيانوسيا تتدهور مع تسارع تغير المناخ، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وفي هذا العام فقط، وجدت دراسة أجريت على مواد البناء التراثية الثقافية في أوروبا والمكسيك أن زيادة هطول الأمطار بشكل كبير يعرض هذه المباني لخطر التلف.