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https://sarabic.ae/20241115/قطعة-صخرية-منسية-في-درج-تكشف-عن-وجود-مياه-على-المريخ-قبل-742-مليون-عام-1094850352.html
قطعة صخرية "منسية في درج" تكشف عن وجود مياه على المريخ قبل 742 مليون عام
قطعة صخرية "منسية في درج" تكشف عن وجود مياه على المريخ قبل 742 مليون عام
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى اكتشاف مذهل، باستخدام نيزك مريخي تم العثور عليه في مكان غير متوقع - أحد أدراج الجامعة. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T19:59+0000
2024-11-15T19:59+0000
مجتمع
كوكب المريخ
علوم
الفضاء
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وتم العثور على القطعة التي من كوكب المريخ، لأول كرو في درج بإحدى الجامعات عام 1931، إلا أنها أقدم من ذلك بكثير؛ إذ يُعتقد أن عمرها حوالي 742 مليون عام، وقد أُطلق عليها اسم "نيزك لافاييت".ومن المفهوم أن ذلك النيزك تفاعل مع المياه منذ 742 مليون عام، وانفصل عن المريخ بعد اصطدام الكوكب بنيزك، منذ حوالي 11 مليون عام.ويُعتقد أن الاصطدام تسبب في إرسال أعمدة من الغبار والأوساخ، التي تطايرت إلى الفضاء، قبل أن يتم التقاطها في النهاية في مجال الجاذبية للأرض، ويتم سحبها إلى أسفل عبر الغلاف الجوي.وفي النهاية، تحطمت الكتلة الصخرية التي بحجم عملة "البنس" البريطانية على كوكب الأرض، وتحديدا في ولاية إنديانا الأمريكية، لا يُعرف متى حدث هذا، ولكن بطريقة ما انتهى بها الأمر في درج مكتب قسم الأحياء بجامعة بيردو.وتشير ترجيحات إلى أن أحد طلاب الجامعة عثر على النيزك، بعد أن شهد سقوطه في البركة التي كان يصطاد فيها، فاستخرجه من التراب ثم سلمه للجامعة كهدية.وبعد مرور عدة سنوات، وفي ثمانينيات القرن العشرين، تم تسليم القطعة الصخرية إلى متحف شيكاغو الميداني، وتمت مطابقة الغازات الموجودة بداخلها بتلك الموجودة على المريخ، وقد أكدت دراسة جديدة نُشرت يوم الثلاثاء الماضي في مجلة "Geochemical Perspective Letters"، أن المعادن الموجودة في الصخرة المريخية تفاعلت مع المياه على "الكوكب الأحمر".وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة بيردو والمؤلفة الرئيسية للدراسة، ماريسا تريمبلاي، في مقال جامعي: "إن تحديد عمر المعادن في "نيزك لافاييت" يمكن أن يخبرنا متى كانت هناك مياه سائلة على سطح المريخ أو بالقرب منه في الماضي الجيولوجي للكوكب".وتابعت: "لقد حددنا عمر المعادن في "نيزك لافاييت"، ووجدنا أنها تشكلت قبل 742 مليون عام".وأضافت أنها تعتقد أن هذه المياه لم تكن من الأنهار أو البحيرات السطحية، وإنما من الجليد الذائب تحت السطح بسبب النشاط البركاني، مما يشير إلى أن المريخ ربما كان يحتوي على مصادر مياه مخفية لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.كما أكدت ماريسا تيريمبلاي أن التفاعل مع المياه في "نيزك لافاييت" لم يتأثر بالظروف التي مر بها خلال رحلته عبر الفضاء، مثل تأثيرات الاصطدام الذي ألقاه من المريخ، أو الحرارة التي تعرض لها أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض.وقالت في هذا الصدد: "تمكنا من إثبات أن أيا من هذه العوامل لم تؤثر على عمر التغير المائي في "نيزك لافاييت".
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كوكب المريخ, علوم, الفضاء
كوكب المريخ, علوم, الفضاء

قطعة صخرية "منسية في درج" تكشف عن وجود مياه على المريخ قبل 742 مليون عام

19:59 GMT 15.11.2024
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteكوكب المريخ
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
كوكب المريخ
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
توصلت دراسة حديثة إلى اكتشاف مذهل، باستخدام نيزك مريخي تم العثور عليه في مكان غير متوقع - أحد أدراج الجامعة.
وتم العثور على القطعة التي من كوكب المريخ، لأول كرو في درج بإحدى الجامعات عام 1931، إلا أنها أقدم من ذلك بكثير؛ إذ يُعتقد أن عمرها حوالي 742 مليون عام، وقد أُطلق عليها اسم "نيزك لافاييت".
ومن المفهوم أن ذلك النيزك تفاعل مع المياه منذ 742 مليون عام، وانفصل عن المريخ بعد اصطدام الكوكب بنيزك، منذ حوالي 11 مليون عام.
ويُعتقد أن الاصطدام تسبب في إرسال أعمدة من الغبار والأوساخ، التي تطايرت إلى الفضاء، قبل أن يتم التقاطها في النهاية في مجال الجاذبية للأرض، ويتم سحبها إلى أسفل عبر الغلاف الجوي.
وفي النهاية، تحطمت الكتلة الصخرية التي بحجم عملة "البنس" البريطانية على كوكب الأرض، وتحديدا في ولاية إنديانا الأمريكية، لا يُعرف متى حدث هذا، ولكن بطريقة ما انتهى بها الأمر في درج مكتب قسم الأحياء بجامعة بيردو.
وتشير ترجيحات إلى أن أحد طلاب الجامعة عثر على النيزك، بعد أن شهد سقوطه في البركة التي كان يصطاد فيها، فاستخرجه من التراب ثم سلمه للجامعة كهدية.
وبعد مرور عدة سنوات، وفي ثمانينيات القرن العشرين، تم تسليم القطعة الصخرية إلى متحف شيكاغو الميداني، وتمت مطابقة الغازات الموجودة بداخلها بتلك الموجودة على المريخ، وقد أكدت دراسة جديدة نُشرت يوم الثلاثاء الماضي في مجلة "Geochemical Perspective Letters"، أن المعادن الموجودة في الصخرة المريخية تفاعلت مع المياه على "الكوكب الأحمر".
وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة بيردو والمؤلفة الرئيسية للدراسة، ماريسا تريمبلاي، في مقال جامعي: "إن تحديد عمر المعادن في "نيزك لافاييت" يمكن أن يخبرنا متى كانت هناك مياه سائلة على سطح المريخ أو بالقرب منه في الماضي الجيولوجي للكوكب".
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وتابعت: "لقد حددنا عمر المعادن في "نيزك لافاييت"، ووجدنا أنها تشكلت قبل 742 مليون عام".
وأضافت أنها تعتقد أن هذه المياه لم تكن من الأنهار أو البحيرات السطحية، وإنما من الجليد الذائب تحت السطح بسبب النشاط البركاني، مما يشير إلى أن المريخ ربما كان يحتوي على مصادر مياه مخفية لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.
وتابعت: "لا نعتقد أن هناك مياه سائلة وفيرة على سطح المريخ في ذلك الوقت، وبدلا من ذلك، نعتقد أن المياه جاءت من ذوبان الجليد تحت السطح القريب، والذي يسمى التربة الصقيعية".
كما أكدت ماريسا تيريمبلاي أن التفاعل مع المياه في "نيزك لافاييت" لم يتأثر بالظروف التي مر بها خلال رحلته عبر الفضاء، مثل تأثيرات الاصطدام الذي ألقاه من المريخ، أو الحرارة التي تعرض لها أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض.
وقالت في هذا الصدد: "تمكنا من إثبات أن أيا من هذه العوامل لم تؤثر على عمر التغير المائي في "نيزك لافاييت".
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