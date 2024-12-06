دراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها

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بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
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عرب بوينت بودكاست
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27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241206/دراسة-أجنة-الأسماك-تختار-وقت-فقسها-بنفسها-1095550294.html
دراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها
دراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من الجامعة العبرية في القدس أن أجنّة العديد من أنواع الأسماك لديها القدرة على التحكم في وقت فقسها، أي اختيار "عيد ميلادها" بنفسها. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T12:09+0000
2024-12-06T12:09+0000
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وقال موقع "sciencealert" إن العلماء درسوا بيوض سمكة الزبرا ووجدوا أن إطلاق هرمون تحرير الثيروتروبين (TRH) من الجنين هو العامل الحاسم في إنتاج الإنزيمات التي تذيب جدار البيضة، وبالتالي تتم عملية خروج السمكة إلى الحياة.وتستخدم أنواع الأسماك المختلفة استراتيجيات وتنبيهات مختلفة للفقس، على سبيل المثال، تنتظر أسماك الزبرا عادةً ضوء النهار، بينما تنتظر أسماك المهرج والهليبوت الظلام، وتنتظر سمكة غرونيون الكاليفورنية أن تجرفها الأمواج إلى البحر.يقدم البحث دليلاً على الآليات الكامنة وراء هذا التأخير في سمكة الزبرا، حيث يتم توصيل هرمون تحرير الثيروتروبين إلى غدة الفقس عبر مجرى الدم، بناءً على تعليمات من دائرة عصبية تتشكل قبل الفقس مباشرة وتختفي بعد ذلك مباشرة.يشار إلى أن الأمر ليس مقصورًا على سمكة الزبرا فقط، فقد درس الباحثون أيضًا سمكة الميداكا، وهي نوع بعيد الصلة عن الزبرا، حيث انفصلت المسارات التطورية للميداكا وسمكة الزبرا منذ نحو 200 مليون سنة، إلا أنه تم اكتشاف نفس عملية الفقس التي يتم تشغيلها بواسطة هرمون تحرير الثيروتروبينفي النوعين، على الرغم من اختلافاتهما في غدد الفقس وأنواع الإنزيمات والفترات الجنينية.في البشر والثدييات الأخرى، يساعد هرمون تحرير الثيروتروبين في التحكم في العمليات البيولوجية الرئيسية، بما في ذلك معدل ضربات القلب ومعدل الأيض، ومن الجدير بالذكر أن نفس الهرمون العصبي يستخدم أيضًا بطريقة مختلفة في الأسماك.ويتطلع الباحثون الآن إلى دراسة تفاصيل عملية الفقس في سمكة الزبرا، وكذلك أوجه التشابه والاختلاف التي قد تكون موجودة في الأنواع المائية الأخرى مع استراتيجيات الفقس المختلفة.
https://sarabic.ae/20240924/تعاون-وعقاب-علماء-يرصدون-حالة-غريبة-بين-الأخطبوط-والأسماك-فيديو----1093040832.html
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منوعات, علوم, الأخبار
منوعات, علوم, الأخبار

دراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسها

12:09 GMT 06.12.2024
© Photo / UNSPLASH/ Sebastian Pena Lambarriأسماك
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Photo / UNSPLASH/ Sebastian Pena Lambarri
تابعنا عبر
اكتشف علماء من الجامعة العبرية في القدس أن أجنّة العديد من أنواع الأسماك لديها القدرة على التحكم في وقت فقسها، أي اختيار "عيد ميلادها" بنفسها.
وقال موقع "sciencealert" إن العلماء درسوا بيوض سمكة الزبرا ووجدوا أن إطلاق هرمون تحرير الثيروتروبين (TRH) من الجنين هو العامل الحاسم في إنتاج الإنزيمات التي تذيب جدار البيضة، وبالتالي تتم عملية خروج السمكة إلى الحياة.
وتستخدم أنواع الأسماك المختلفة استراتيجيات وتنبيهات مختلفة للفقس، على سبيل المثال، تنتظر أسماك الزبرا عادةً ضوء النهار، بينما تنتظر أسماك المهرج والهليبوت الظلام، وتنتظر سمكة غرونيون الكاليفورنية أن تجرفها الأمواج إلى البحر.
يقدم البحث دليلاً على الآليات الكامنة وراء هذا التأخير في سمكة الزبرا، حيث يتم توصيل هرمون تحرير الثيروتروبين إلى غدة الفقس عبر مجرى الدم، بناءً على تعليمات من دائرة عصبية تتشكل قبل الفقس مباشرة وتختفي بعد ذلك مباشرة.
سمكة في مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
مجتمع
"تعاون وعقاب"... علماء يرصدون حالة غريبة بين الأخطبوط والأسماك... فيديو
24 سبتمبر, 08:23 GMT
يشار إلى أن الأمر ليس مقصورًا على سمكة الزبرا فقط، فقد درس الباحثون أيضًا سمكة الميداكا، وهي نوع بعيد الصلة عن الزبرا، حيث انفصلت المسارات التطورية للميداكا وسمكة الزبرا منذ نحو 200 مليون سنة، إلا أنه تم اكتشاف نفس عملية الفقس التي يتم تشغيلها بواسطة هرمون تحرير الثيروتروبينفي النوعين، على الرغم من اختلافاتهما في غدد الفقس وأنواع الإنزيمات والفترات الجنينية.
في البشر والثدييات الأخرى، يساعد هرمون تحرير الثيروتروبين في التحكم في العمليات البيولوجية الرئيسية، بما في ذلك معدل ضربات القلب ومعدل الأيض، ومن الجدير بالذكر أن نفس الهرمون العصبي يستخدم أيضًا بطريقة مختلفة في الأسماك.
ويتطلع الباحثون الآن إلى دراسة تفاصيل عملية الفقس في سمكة الزبرا، وكذلك أوجه التشابه والاختلاف التي قد تكون موجودة في الأنواع المائية الأخرى مع استراتيجيات الفقس المختلفة.
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