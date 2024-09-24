https://sarabic.ae/20240924/محيطات-العالم-قد-تصبح-حمضية-علماء-يحذرون-من-كارثة-1093051024.html

محيطات العالم قد تصبح حمضية... علماء يحذرون من كارثة

محيطات العالم قد تصبح حمضية... علماء يحذرون من كارثة

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد صدر، يوم أمس الاثنين، أن محيطات العالم تقترب من أن تصبح حمضية للغاية بحيث لا تدعم الحياة البحرية و المساعدة في استقرار المناخ. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T12:27+0000

2024-09-24T12:27+0000

2024-09-24T12:27+0000

مجتمع

علوم

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وأوضح التقرير الصادر عن معهد "بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ (PIK) تسعة عوامل حاسمة لتنظيم قدرة الكوكب على دعم الحياة، وفي 6 من هذه العوامل، تم تجاوز الحد الآمن بالفعل في السنوات الأخيرة نتيجة للنشاط البشري.وأوضحت الدراسة أن الحدود الآمنة التي تم تجاوزها بالفعل تتعلق بعوامل حاسمة ومرتبطة بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان الأنواع الطبيعية، والموائل الطبيعية والمياه العذبة، وارتفاع الملوثات، بما في ذلك البلاستيك والأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة.ومن المتوقع الآن أن يتم تجاوز المستوى المستدام لتحمض المحيطات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانبعاثات المتزايدة باستمرار من ثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز.وأوضح أنه حتى مع خفض الانبعاثات بسرعة، فإن بعض مستويات الحموضة المستمرة قد تكون أمراً لا مفر منه بسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل والوقت الذي يستغرقه نظام المحيط للاستجابة .وتابع: "يبدو أن اختراق حدود تحمض المحيطات يبدو أمراً لا مفر منه خلال السنوات المقبلة".والحد الوحيد من الحدود الكوكبية التسعة الذي لم نقترب من تجاوزه يتعلق بحالة طبقة الأوزون الواقية للكوكب.ولقد ألحقت المواد الكيميائية التي صنعها الإنسان الضرر بهذا الدرع، مما تسبب في هطول الأمطار الحمضية، ولكنها بدأت في التعافي منذ حظر عدد من هذه المواد الكيميائية في عام 1987.لكن الباحثين قالوا إن الخطر أظهر علامات تراجع طفيف بسبب الجهود التي تبذلها عدة بلدان لتحسين جودة الهواء، مثل حظر أكثر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل تلوثاً، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية .ولكنهم حذروا من أن تركيزات الجسيمات الدقيقة قد ترتفع في البلدان التي تشهد تحولاً صناعياً سريعاً.

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