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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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عالم سبوتنيك
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المقهى الثقافي
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
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بعد اختفاء نصف قرن.. ماذا ظهر مجددا في "وادي الموت"؟
بعد اختفاء نصف قرن.. ماذا ظهر مجددا في "وادي الموت"؟
سبوتنيك عربي
رصد فريق من الباحثين المغاربة حدثا بيئيا مهما ارتبط ظهوره بالأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث أحيا بحيرة جفت قبل نحو نصف قرن. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T15:15+0000
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ونشر حساب الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الاكتشاف العلمي، الذي يرصد امتلاء بحيرة "إريقي" بالماء بعد فترة طويلة من الجفاف.ووصف فريق الباحثين ما حدث بأنه "إنجاز بيئي في قلب الصحراء المغربية".وكانت البحيرة توصف بـ"وادي الموت" بعد جفافها حيث لم يكن يوجد بها أي قطرة ماء في ذات الوقت الذي تقع فيه بمنطقة شديدة الحرارة، جنوبي المغرب.وقالت الجامعة، في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بعد نشر خبر عودة بحيرة "إريقي" إلى الحياة من طرف فريق بحثي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل، فإن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أكدت ذلك بصور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية".وفي منشور آخر أشارت الجامعة إلى أن البحيرة تعود إلى الحياة مؤكدة ذلك بصورة الأقمار الصناعية ودعمته بصورة أخرى نشرها فريقها البحثي الذي قام برحلة استكشافية صعبة في عمق الصحراء المغربية ليؤكد امتلاء هذه البحيرة بالمياه من جديد.ولفتت الجامعة إلى أن البحيرة جفت قبل 50 عاما بسبب عدة عوامل بيئية أبرزها التصحر وقلة الأمطار وزحف رمال الصحراء، مشيرة إلى أن هذا الحدث البيئي النادر يحمل أهمية علمية كبيرة.ويعاني المغرب من الجفاف منذ 6 سنوات في موسم يوصف بأنه الأشد منذ نحو 40 عاما، وتسبب في مشكلة كبرى في البلاد نظرا لتأثيره المباشر على القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه نحو ثلث السكان ويمثل نحو 14 في المئة من الصادرات.
https://sarabic.ae/20240921/مشاهد-مروعة-للسيول-في-المغرب-وانجراف-حافلة-تحمل-12-راكبا-فيديو-1092967840.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, ناسا
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, ناسا

بعد اختفاء نصف قرن.. ماذا ظهر مجددا في "وادي الموت"؟

15:15 GMT 23.09.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyبحيرة في المغرب
بحيرة في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
رصد فريق من الباحثين المغاربة حدثا بيئيا مهما ارتبط ظهوره بالأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث أحيا بحيرة جفت قبل نحو نصف قرن.
ونشر حساب الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الاكتشاف العلمي، الذي يرصد امتلاء بحيرة "إريقي" بالماء بعد فترة طويلة من الجفاف.
فيضانات كبيرة في المغرب تودي بحياة 7 أشخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مشاهد مروعة للسيول في المغرب وانجراف حافلة تحمل 12 راكبا... فيديو
21 سبتمبر, 13:39 GMT
ووصف فريق الباحثين ما حدث بأنه "إنجاز بيئي في قلب الصحراء المغربية".
وكانت البحيرة توصف بـ"وادي الموت" بعد جفافها حيث لم يكن يوجد بها أي قطرة ماء في ذات الوقت الذي تقع فيه بمنطقة شديدة الحرارة، جنوبي المغرب.
وقالت الجامعة، في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بعد نشر خبر عودة بحيرة "إريقي" إلى الحياة من طرف فريق بحثي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل، فإن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أكدت ذلك بصور ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية".
وفي منشور آخر أشارت الجامعة إلى أن البحيرة تعود إلى الحياة مؤكدة ذلك بصورة الأقمار الصناعية ودعمته بصورة أخرى نشرها فريقها البحثي الذي قام برحلة استكشافية صعبة في عمق الصحراء المغربية ليؤكد امتلاء هذه البحيرة بالمياه من جديد.
ولفتت الجامعة إلى أن البحيرة جفت قبل 50 عاما بسبب عدة عوامل بيئية أبرزها التصحر وقلة الأمطار وزحف رمال الصحراء، مشيرة إلى أن هذا الحدث البيئي النادر يحمل أهمية علمية كبيرة.
ويعاني المغرب من الجفاف منذ 6 سنوات في موسم يوصف بأنه الأشد منذ نحو 40 عاما، وتسبب في مشكلة كبرى في البلاد نظرا لتأثيره المباشر على القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه نحو ثلث السكان ويمثل نحو 14 في المئة من الصادرات.
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