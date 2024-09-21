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مشاهد مروعة للسيول في المغرب وانجراف حافلة تحمل 12 راكبا... فيديو
مشاهد مروعة للسيول في المغرب وانجراف حافلة تحمل 12 راكبا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا لفيضانات جارفة اجتاحت مدينة طاطا الواقعة جنوبي المغرب مسببة خسائر مادية. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T13:39+0000
2024-09-21T13:39+0000
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وعاش ركاب حافلة لنقل المسافرين تربط بين مدينتي طاطا وطانطان لحظات عصيبة كانت حياتهم خلالها على المحك بعد ارتفاع منسوب المياه في الأودية، ومحاصرة السيول الجارفة للحافلة.لحسن الحظ تمكنت فرق الإنقاذ بعد عدة محاولات من التدخل وإنقاذ ما يزيد عن 12 راكبا علقوا داخل الحافلة، وفق ما تداولته وسائل إعلام المحلية.وتسببت الفيضانات في مدينة طاطا المغربية في انهيار قنطرة وسط المدينة، مما أدى إلى انقسم المدينة إلى منطقتين معزولتين، وشكل صعوبة في الوصول إلى مستشفى المدينة.في السياق ذاته، ضربت عاصفة قوية القرى المجاورة للمدينة، مما أدى إلى نزوح السكان إلى الأماكن المرتفعة، تجنباً لأي فاجعة، وذلك بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازلهم، وعطلت حركة السير.يذكر أن الجزائر والمغرب كانتا قد استيقظتا، يوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول، على سيول غير مسبوقة أسفرت عن خسائر في الأرواح، إلى جانب الخسائر المادية.ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية، عن رئيس جماعة تمنارت بإقليم طاطا المغربي، أنه "تم انتشال 8 جثث كحصيلة أولية، فيما لا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين، إثر السيول المدمرة التي ضربت الإقليم وتسببت في انهيار العديد من المنازل".وأوضحت الصحيفة أن "إقليم طاطا جنوب شرق المغرب شهد أمطارا غزيرة وسيولا تسببت في انهيار منازل وفقدان عدد من الأشخاص في دوار أوكرضا بسموكن، التابع لجماعة تمنارت بإقليم طاطا".وأعلنت السلطات أوكرضا بسموكن منطقة منكوبة، مشيرة إلى أن "مجموعة من الرحل بدورهم محاصرون في منطقة تامولت بتزونين".
https://sarabic.ae/20240902/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الفيضانات-في-المناطق-الشرقية-من-بنغلاديش-إلى-67-شخصا-1092328449.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

مشاهد مروعة للسيول في المغرب وانجراف حافلة تحمل 12 راكبا... فيديو

13:39 GMT 21.09.2024
© AP Photo / STRفيضانات كبيرة في المغرب تودي بحياة 7 أشخاص
فيضانات كبيرة في المغرب تودي بحياة 7 أشخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / STR
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تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا لفيضانات جارفة اجتاحت مدينة طاطا الواقعة جنوبي المغرب مسببة خسائر مادية.
وعاش ركاب حافلة لنقل المسافرين تربط بين مدينتي طاطا وطانطان لحظات عصيبة كانت حياتهم خلالها على المحك بعد ارتفاع منسوب المياه في الأودية، ومحاصرة السيول الجارفة للحافلة.
لحسن الحظ تمكنت فرق الإنقاذ بعد عدة محاولات من التدخل وإنقاذ ما يزيد عن 12 راكبا علقوا داخل الحافلة، وفق ما تداولته وسائل إعلام المحلية.
وتسببت الفيضانات في مدينة طاطا المغربية في انهيار قنطرة وسط المدينة، مما أدى إلى انقسم المدينة إلى منطقتين معزولتين، وشكل صعوبة في الوصول إلى مستشفى المدينة.
في السياق ذاته، ضربت عاصفة قوية القرى المجاورة للمدينة، مما أدى إلى نزوح السكان إلى الأماكن المرتفعة، تجنباً لأي فاجعة، وذلك بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازلهم، وعطلت حركة السير.
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يذكر أن الجزائر والمغرب كانتا قد استيقظتا، يوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول، على سيول غير مسبوقة أسفرت عن خسائر في الأرواح، إلى جانب الخسائر المادية.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية، عن رئيس جماعة تمنارت بإقليم طاطا المغربي، أنه "تم انتشال 8 جثث كحصيلة أولية، فيما لا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين، إثر السيول المدمرة التي ضربت الإقليم وتسببت في انهيار العديد من المنازل".
وأوضحت الصحيفة أن "إقليم طاطا جنوب شرق المغرب شهد أمطارا غزيرة وسيولا تسببت في انهيار منازل وفقدان عدد من الأشخاص في دوار أوكرضا بسموكن، التابع لجماعة تمنارت بإقليم طاطا".
وأعلنت السلطات أوكرضا بسموكن منطقة منكوبة، مشيرة إلى أن "مجموعة من الرحل بدورهم محاصرون في منطقة تامولت بتزونين".
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