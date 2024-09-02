https://sarabic.ae/20240902/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الفيضانات-في-المناطق-الشرقية-من-بنغلاديش-إلى-67-شخصا-1092328449.html
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في المناطق الشرقية من بنغلاديش إلى 67 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في المناطق الشرقية من بنغلاديش إلى 67 شخصا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، يوم الاثنين، إن عدد القتلى في الفيضانات التي ضربت المناطق الشرقية من بنغلاديش ارتفع إلى 67 شخصا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T23:00+0000
2024-09-02T23:00+0000
2024-09-02T23:27+0000
بنغلاديش
العالم
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وفي يوم السبت، أعلنت الوزارة عن مقتل 59 شخصا.وحتى يوم الاثنين، تم تسجيل 26 حالة وفاة في منطقة فيني، و17 حالة وفاة في منطقة كوميلا، و11 حالة وفاة في نواخالي، وستة حالات وفاة في تشاتوجرام، وثلاثة حالات وفاة في كوكس بازار، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات مولفيبازار، ولاكشميبور، وبراهمانباريا، وخاجراتشاري، بحسب البيان.وأضافت الوزارة أن شخصًا واحدًا في مولفيبازار لا يزال مفقودًا.وقالت الوزارة، إن الوضع في مقاطعات تشاتوجرام، وهابيجانج، وسيلهيت، وخاجراتشاري، وبراهمانباريا، وكوكس بازار عاد إلى طبيعته تمامًا بحلول يوم الاثنين.وحتى يوم الأحد، ضمن تدابير الإغاثة، جمعت الوزارة البنغلاديشية 45.2 مليون تاكا بنغلاديشية (378 ألف دولار) نقدًا، و20650 طنًا من الأرز، و15 ألف عبوة من المنتجات، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لوجبات الأطفال وأغذية الماشية، بحسب البيان.ولفتت الوزارة إلى، إن حركة الطلاب المناهضة للتمييز في البلاد جمعت أكثر من 1.7 مليون حزمة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية الجافة والملابس والمياه، وأرسلتها إلى المناطق المتضررة من الفيضانات عبر إدارة إدارة الكوارث في بنغلاديش.وقالت الوزارة، إن السلطات المحلية في المناطق المتضررة من الفيضانات فتحت 3615 نقطة إيواء لضحايا الكارثة، مضيفة أن 472 فرقة طبية تقدم المساعدة اللازمة.
https://sarabic.ae/20240813/رئيسة-وزراء-بنغلاديش-المستقيلة-الشيخة-حسينة-تخرج-عن-صمتها-بعد-مغادرتها-البلاد-أهانوا-والدي-بشدة-1091702600.html
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بنغلاديش, العالم
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في المناطق الشرقية من بنغلاديش إلى 67 شخصا
23:00 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 23:27 GMT 02.09.2024)
قالت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، يوم الاثنين، إن عدد القتلى في الفيضانات التي ضربت المناطق الشرقية من بنغلاديش ارتفع إلى 67 شخصا.
وفي يوم السبت، أعلنت الوزارة عن مقتل 59 شخصا.
وأضافت، الوزارة في بيان، "حتى اليوم، ونتيجة للفيضانات المستمرة، توفي 67 شخصا، بينهم سبع نساء و18 طفلا، في تسع مناطق".
وحتى يوم الاثنين، تم تسجيل 26 حالة وفاة في منطقة فيني، و17 حالة وفاة في منطقة كوميلا، و11 حالة وفاة في نواخالي، وستة حالات وفاة في تشاتوجرام، وثلاثة حالات وفاة في كوكس بازار، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات مولفيبازار، ولاكشميبور، وبراهمانباريا، وخاجراتشاري، بحسب البيان.
وأضافت الوزارة أن شخصًا واحدًا في مولفيبازار لا يزال مفقودًا.
وقالت الوزارة، إن الوضع في مقاطعات تشاتوجرام، وهابيجانج، وسيلهيت، وخاجراتشاري، وبراهمانباريا، وكوكس بازار عاد إلى طبيعته تمامًا بحلول يوم الاثنين.
وحتى يوم الأحد، ضمن تدابير الإغاثة، جمعت الوزارة البنغلاديشية 45.2 مليون تاكا بنغلاديشية (378 ألف دولار) نقدًا، و20650 طنًا من الأرز، و15 ألف عبوة من المنتجات، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لوجبات الأطفال وأغذية الماشية، بحسب البيان.
ولفتت الوزارة إلى، إن حركة الطلاب المناهضة للتمييز في البلاد جمعت أكثر من 1.7 مليون حزمة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية الجافة والملابس والمياه، وأرسلتها إلى المناطق المتضررة من الفيضانات عبر إدارة إدارة الكوارث في بنغلاديش.
وقالت الوزارة، إن السلطات المحلية في المناطق المتضررة من الفيضانات فتحت 3615 نقطة إيواء لضحايا الكارثة، مضيفة أن 472 فرقة طبية تقدم المساعدة اللازمة.