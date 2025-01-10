https://sarabic.ae/20250110/توقيت-شربك-لقهوتك-يحدد-فائدتها-1096644262.html

توقيت شربك لقهوتك يحدد فائدتها

توقيت شربك لقهوتك يحدد فائدتها

سبوتنيك عربي

أشارت دراسة جديدة، إلى أن شرب القهوة فقط في الصباح، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة لأي سبب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T06:37+0000

2025-01-10T06:37+0000

2025-01-10T06:37+0000

مجتمع

الصحة

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ونظر فريق الباحثين من جامعة تولين في نيو أورليانز، وراء الدراسة الرصدية إلى عادات شرب القهوة لدى 40725 بالغًا، بما في ذلك قسم فرعي من 1463 فردًا أكملوا استبيانًا أكثر شمولاً لنظامهم الغذائي.ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، عن عالم الأوبئة لو تشي، من جامعة تولين: "هذه هي الدراسة الأولى التي تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية، تشير نتائجنا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، بل يتعلق أيضًا بالوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة".وأجرى الباحثون، حسب تشي، تعديلات لبعض العوامل التي قد تؤثر على صحة القلب والوفيات، بما في ذلك العمر والجنس والنشاط البدني وأنماط النوم، ولكن من المحتمل أن يكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي لم يأخذوها في الاعتبار، مثل العوامل الوراثية.وأضاف تشي: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة نتائجنا في مجموعات سكانية أخرى، ونحن بحاجة إلى تجارب سريرية لاختبار التأثير المحتمل لتغيير وقت اليوم الذي يشرب فيه الناس القهوة".دراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية"أكياس الشاي" تحمل أضرارا ومخاطر كبيرة على صحتك

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