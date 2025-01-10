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https://sarabic.ae/20250110/توقيت-شربك-لقهوتك-يحدد-فائدتها-1096644262.html
توقيت شربك لقهوتك يحدد فائدتها
توقيت شربك لقهوتك يحدد فائدتها
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة جديدة، إلى أن شرب القهوة فقط في الصباح، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة لأي سبب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T06:37+0000
2025-01-10T06:37+0000
مجتمع
الصحة
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ونظر فريق الباحثين من جامعة تولين في نيو أورليانز، وراء الدراسة الرصدية إلى عادات شرب القهوة لدى 40725 بالغًا، بما في ذلك قسم فرعي من 1463 فردًا أكملوا استبيانًا أكثر شمولاً لنظامهم الغذائي.ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، عن عالم الأوبئة لو تشي، من جامعة تولين: "هذه هي الدراسة الأولى التي تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية، تشير نتائجنا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، بل يتعلق أيضًا بالوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة".وأجرى الباحثون، حسب تشي، تعديلات لبعض العوامل التي قد تؤثر على صحة القلب والوفيات، بما في ذلك العمر والجنس والنشاط البدني وأنماط النوم، ولكن من المحتمل أن يكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي لم يأخذوها في الاعتبار، مثل العوامل الوراثية.وأضاف تشي: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة نتائجنا في مجموعات سكانية أخرى، ونحن بحاجة إلى تجارب سريرية لاختبار التأثير المحتمل لتغيير وقت اليوم الذي يشرب فيه الناس القهوة".دراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية"أكياس الشاي" تحمل أضرارا ومخاطر كبيرة على صحتك
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الصحة
الصحة

توقيت شربك لقهوتك يحدد فائدتها

06:37 GMT 10.01.2025
© Photo / Unsplash/ Fahmi Fakhrudinمشروب قهوة اللاتيه
مشروب قهوة اللاتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / Unsplash/ Fahmi Fakhrudin
تابعنا عبر
أشارت دراسة جديدة، إلى أن شرب القهوة فقط في الصباح، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة لأي سبب.
ونظر فريق الباحثين من جامعة تولين في نيو أورليانز، وراء الدراسة الرصدية إلى عادات شرب القهوة لدى 40725 بالغًا، بما في ذلك قسم فرعي من 1463 فردًا أكملوا استبيانًا أكثر شمولاً لنظامهم الغذائي.

خلال فترة متابعة متوسطة بلغت ما يقرب من 10 سنوات، كان شاربو القهوة الصباحية أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16 في المئة، وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 31 في المئة، من أولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق، ومع ذلك، لم تظهر الإحصائيات أي انخفاض في المخاطر بالنسبة لشاربي القهوة طوال اليوم.

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ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، عن عالم الأوبئة لو تشي، من جامعة تولين: "هذه هي الدراسة الأولى التي تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية، تشير نتائجنا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، بل يتعلق أيضًا بالوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة".
نحن لا نقدم عادةً نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل.
وأجرى الباحثون، حسب تشي، تعديلات لبعض العوامل التي قد تؤثر على صحة القلب والوفيات، بما في ذلك العمر والجنس والنشاط البدني وأنماط النوم، ولكن من المحتمل أن يكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي لم يأخذوها في الاعتبار، مثل العوامل الوراثية.
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إن التفسير المحتمل هو أن تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء، قد يعطل الإيقاعات اليومية ومستويات الهرمونات مثل الميلاتونين، ويؤدي هذا بدوره إلى تغييرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الالتهابات وضغط الدم.
وأضاف تشي: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة نتائجنا في مجموعات سكانية أخرى، ونحن بحاجة إلى تجارب سريرية لاختبار التأثير المحتمل لتغيير وقت اليوم الذي يشرب فيه الناس القهوة".
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