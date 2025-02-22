https://sarabic.ae/20250222/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتغلب-على-مقاومة-الورم-الدماغي-للأدوية-العلاجية-1098068907.html

علماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية

علماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية

سبوتنيك عربي

اكتشفت مجموعة من العلماء الروس، أن الحمض النووي الريبي المعزز، وهو تسلسل قصير ينظم نشاط جين "ستات 3"، يلعب دورًا رئيسيًا في مقاومة ورم الدماغ الأكثر عدوانية... 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T16:18+0000

2025-02-22T16:18+0000

2025-02-22T16:18+0000

مجتمع

علوم

روسيا

الصحة

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وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، التي نشرت الدراسة: "أظهرت التجارب أنه إذا تم "منع" إنتاج هذا الجزيء، تصبح الخلايا السرطانية حساسة للعلاج، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير طرق جديدة لعلاج الأورام".الورم الأرومي الدبقي هو ورم الدماغ الأكثر شيوعًا وخطورة، ويتميز بالنمو السريع ومقاومة العلاج.ووفقا للدراسة، فإنه "حتى مع الجمع بين الاستئصال الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، فإن معدل بقاء المريض على قيد الحياة على مدى السنوات الخمس التالية بعد العلاج لا يتجاوز 3-4٪".على سبيل المثال، من المعروف أن بروتين جين "ستات 3" يشارك في تطوير مقاومة الأدوية في الأورام. من الناحية النظرية، إذا قمت بمنع إنتاجه، فهناك فرصة للتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية، ولكن هذا يمكن أن يعطل عمل الجهاز المناعي، والذي يشارك فيه جين "ستات 3" أيضًا، وفقا للدراسة.أجرى علماء الأحياء تجارب على خطوط خلايا الورم الأرومي الدبقي المزروعة في المختبر، بالإضافة إلى الخلايا التي تم الحصول عليها من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الورم.يتمتع النهج المقترح بميزة مهمة: نظرًا لأن TMZR1-eRNA، على عكس بروتين "ستات 3، لم يتم اكتشافه عمليًا في الأنسجة السليمة (باستثناء العضلات)، فإن قمع هذا الجزيء لن يكون مصحوبًا بآثار جانبية.وذكر أحد مؤلفي الدراسة، دينيس ديمين، "لقد أثبتنا لأول مرة أن استهداف الحمض النووي الريبي المعزز يمكن أن يثبط بشكل انتقائي بروتين جين "ستات 3"، في خلايا الورم الأرومي الدبقي. وهذا مهم بشكل خاص لأن هذا البروتين يشارك في الجهاز المناعي، وقد يتداخل تثبيطه الجهازي مع التأثير المضاد للورم."

https://sarabic.ae/20250222/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-الزبادي-بسرطان-القولون-1098068364.html

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علوم, روسيا, الصحة