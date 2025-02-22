علماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250222/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتغلب-على-مقاومة-الورم-الدماغي-للأدوية-العلاجية-1098068907.html
علماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية
علماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية
سبوتنيك عربي
اكتشفت مجموعة من العلماء الروس، أن الحمض النووي الريبي المعزز، وهو تسلسل قصير ينظم نشاط جين "ستات 3"، يلعب دورًا رئيسيًا في مقاومة ورم الدماغ الأكثر عدوانية... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T16:18+0000
2025-02-22T16:18+0000
مجتمع
علوم
روسيا
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104491/13/1044911307_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_eb2e83dde8294455b49abb491f3710c8.jpg
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، التي نشرت الدراسة: "أظهرت التجارب أنه إذا تم "منع" إنتاج هذا الجزيء، تصبح الخلايا السرطانية حساسة للعلاج، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير طرق جديدة لعلاج الأورام".الورم الأرومي الدبقي هو ورم الدماغ الأكثر شيوعًا وخطورة، ويتميز بالنمو السريع ومقاومة العلاج.ووفقا للدراسة، فإنه "حتى مع الجمع بين الاستئصال الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، فإن معدل بقاء المريض على قيد الحياة على مدى السنوات الخمس التالية بعد العلاج لا يتجاوز 3-4٪".على سبيل المثال، من المعروف أن بروتين جين "ستات 3" يشارك في تطوير مقاومة الأدوية في الأورام. من الناحية النظرية، إذا قمت بمنع إنتاجه، فهناك فرصة للتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية، ولكن هذا يمكن أن يعطل عمل الجهاز المناعي، والذي يشارك فيه جين "ستات 3" أيضًا، وفقا للدراسة.أجرى علماء الأحياء تجارب على خطوط خلايا الورم الأرومي الدبقي المزروعة في المختبر، بالإضافة إلى الخلايا التي تم الحصول عليها من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الورم.يتمتع النهج المقترح بميزة مهمة: نظرًا لأن TMZR1-eRNA، على عكس بروتين "ستات 3، لم يتم اكتشافه عمليًا في الأنسجة السليمة (باستثناء العضلات)، فإن قمع هذا الجزيء لن يكون مصحوبًا بآثار جانبية.وذكر أحد مؤلفي الدراسة، دينيس ديمين، "لقد أثبتنا لأول مرة أن استهداف الحمض النووي الريبي المعزز يمكن أن يثبط بشكل انتقائي بروتين جين "ستات 3"، في خلايا الورم الأرومي الدبقي. وهذا مهم بشكل خاص لأن هذا البروتين يشارك في الجهاز المناعي، وقد يتداخل تثبيطه الجهازي مع التأثير المضاد للورم."
https://sarabic.ae/20250222/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-الزبادي-بسرطان-القولون-1098068364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104491/13/1044911307_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_6ab03f300540eaaac2eb83f205efde48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, الصحة
علوم, روسيا, الصحة

علماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية

16:18 GMT 22.02.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورانتشار فيروس "كورونا" في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠
انتشار فيروس كورونا في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اكتشفت مجموعة من العلماء الروس، أن الحمض النووي الريبي المعزز، وهو تسلسل قصير ينظم نشاط جين "ستات 3"، يلعب دورًا رئيسيًا في مقاومة ورم الدماغ الأكثر عدوانية (الورم الأرومي الدبقي) لعقار العلاج الكيميائي تيموزولوميد.
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، التي نشرت الدراسة: "أظهرت التجارب أنه إذا تم "منع" إنتاج هذا الجزيء، تصبح الخلايا السرطانية حساسة للعلاج، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير طرق جديدة لعلاج الأورام".
الورم الأرومي الدبقي هو ورم الدماغ الأكثر شيوعًا وخطورة، ويتميز بالنمو السريع ومقاومة العلاج.
ووفقا للدراسة، فإنه "حتى مع الجمع بين الاستئصال الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، فإن معدل بقاء المريض على قيد الحياة على مدى السنوات الخمس التالية بعد العلاج لا يتجاوز 3-4٪".
أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض فعالية العلاج هو أن الخلايا السرطانية تقاوم عمل الأدوية.
على سبيل المثال، من المعروف أن بروتين جين "ستات 3" يشارك في تطوير مقاومة الأدوية في الأورام. من الناحية النظرية، إذا قمت بمنع إنتاجه، فهناك فرصة للتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية، ولكن هذا يمكن أن يعطل عمل الجهاز المناعي، والذي يشارك فيه جين "ستات 3" أيضًا، وفقا للدراسة.
سرطان القولون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
مجتمع
دراسة جديدة تكشف علاقة الزبادي بسرطان القولون
15:57 GMT
أجرى علماء الأحياء تجارب على خطوط خلايا الورم الأرومي الدبقي المزروعة في المختبر، بالإضافة إلى الخلايا التي تم الحصول عليها من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الورم.
وفي هذه الخلايا، قام العلماء بتثبيط TMZR1-eRNAبشكل مصطنع. ووجد الباحثون أن هذا التدخل أدى إلى خفض مستويات بروتين جين "ستات 3"، وزيادة حساسية الورم للتيموزولوميد، وهو دواء شائع لعلاج السرطان.
يتمتع النهج المقترح بميزة مهمة: نظرًا لأن TMZR1-eRNA، على عكس بروتين "ستات 3، لم يتم اكتشافه عمليًا في الأنسجة السليمة (باستثناء العضلات)، فإن قمع هذا الجزيء لن يكون مصحوبًا بآثار جانبية.
وذكر أحد مؤلفي الدراسة، دينيس ديمين، "لقد أثبتنا لأول مرة أن استهداف الحمض النووي الريبي المعزز يمكن أن يثبط بشكل انتقائي بروتين جين "ستات 3"، في خلايا الورم الأرومي الدبقي. وهذا مهم بشكل خاص لأن هذا البروتين يشارك في الجهاز المناعي، وقد يتداخل تثبيطه الجهازي مع التأثير المضاد للورم."
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала