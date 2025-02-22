دراسة جديدة تكشف علاقة الزبادي بسرطان القولون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250222/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-الزبادي-بسرطان-القولون-1098068364.html
دراسة جديدة تكشف علاقة الزبادي بسرطان القولون
دراسة جديدة تكشف علاقة الزبادي بسرطان القولون
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول علبتين من الزبادي أسبوعيًا قد يحمي الأمعاء من بعض أنواع السرطان وخاصة سرطان القولون. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T15:57+0000
2025-02-22T15:57+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
أخبار العالم الآن
السرطان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098068480_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c456b403373c36f40414e267a3295043.jpg
ذكر ذلك موقع "ساينس أليرت"، اليوم السبت، مشيرا إلى أن الدراسة تم إجراؤها على فترة طويلة، مشيرة إلى أنها أوضحت أمورا كانت محل شكوك بالنسبة لعلاقة الزبادي بتقليل فرص الإصابة بهذا المرض.فبينما كانت الدراسة التي يتم إجراؤها بصورة عامة لا تظهر علاقة بين استهلاك الزبادي وسرطان القولون والمستقيم عمومًا، فإن إجراء الأبحاث بصورة أكثر تفصيلا سمح بالتوصل لنتائج جديدة.وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين تناولوا علبتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا، كانوا أقل عرضة للإصابة بأورام إيجابية بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمن يستهلكون أقل من علبة واحدة شهريًا.وكانت هذه العلاقة أقوى بالنسبة للأورام في الجزء العلوي من الأمعاء، مما يشير إلى دور محتمل للبكتيريا في الحد من تطور هذه الأورام.ويرى الباحثون أن هذه البكتيريا قد تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتعزز المناعة، مما قد يساعد في زيادة قدرة الجسم على مقاومة المرض.وتعزز هذه الدراسة فرضية أن استهلاك الزبادي قد يكون عاملًا وقائيًا ضد سرطان القولون المرتبط بضعف الحاجز المعوي، لكنها تستدعي المزيد من الأبحاث لفهم الآليات الخاصة بهذا الأمر.
https://sarabic.ae/20250101/دراسة-إفراغ-الأمعاء-قبل-ممارسة-الرياضة-له-تأثير-مذهل-على-أدائك--1096386996.html
https://sarabic.ae/20250203/السرطان-هو-ثاني-مسبب-للوفاة-في-دولة-عربية---1097418441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098068480_69:0:980:683_1920x0_80_0_0_531649bc35c4d1f7e8f23a7326d0e3a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, السرطان
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, السرطان

دراسة جديدة تكشف علاقة الزبادي بسرطان القولون

15:57 GMT 22.02.2025
© Getty Images / BSIP / Contributorسرطان القولون
سرطان القولون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / BSIP / Contributor
تابعنا عبر
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول علبتين من الزبادي أسبوعيًا قد يحمي الأمعاء من بعض أنواع السرطان وخاصة سرطان القولون.
ذكر ذلك موقع "ساينس أليرت"، اليوم السبت، مشيرا إلى أن الدراسة تم إجراؤها على فترة طويلة، مشيرة إلى أنها أوضحت أمورا كانت محل شكوك بالنسبة لعلاقة الزبادي بتقليل فرص الإصابة بهذا المرض.
فتاة تمارس رياضة اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
دراسة: إفراغ الأمعاء قبل ممارسة الرياضة له تأثير مذهل على أدائك
1 يناير, 14:22 GMT
فبينما كانت الدراسة التي يتم إجراؤها بصورة عامة لا تظهر علاقة بين استهلاك الزبادي وسرطان القولون والمستقيم عمومًا، فإن إجراء الأبحاث بصورة أكثر تفصيلا سمح بالتوصل لنتائج جديدة.
وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين تناولوا علبتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا، كانوا أقل عرضة للإصابة بأورام إيجابية بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمن يستهلكون أقل من علبة واحدة شهريًا.
وكانت هذه العلاقة أقوى بالنسبة للأورام في الجزء العلوي من الأمعاء، مما يشير إلى دور محتمل للبكتيريا في الحد من تطور هذه الأورام.
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
مجتمع
السرطان هو ثاني مسبب للوفاة في دولة عربية
3 فبراير, 07:50 GMT
ويرى الباحثون أن هذه البكتيريا قد تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتعزز المناعة، مما قد يساعد في زيادة قدرة الجسم على مقاومة المرض.
وتعزز هذه الدراسة فرضية أن استهلاك الزبادي قد يكون عاملًا وقائيًا ضد سرطان القولون المرتبط بضعف الحاجز المعوي، لكنها تستدعي المزيد من الأبحاث لفهم الآليات الخاصة بهذا الأمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала