علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250303/علماء-روس-يكتشفون-فيروسات-غازية-للبكتيريا-قد-تشكل-بديلا-للمضادات-الحيوية-ضد-داء-السل-1098345553.html
علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل
علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء الروس، فيروسًا جديدًا يمكنه تدمير البكتيريا الدقيقة، بما في ذلك العوامل المسببة لأمراض خطيرة، مثل السل والجذام. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T12:44+0000
2025-03-03T12:44+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093373447_0:395:2238:1654_1920x0_80_0_0_c5853e3685853ec3e94e3188aa891642.jpg
وتم عزل فيروس "مايكوباكتيريوفاج فيك -9" المكتشف، لأول مرة في روسيا، حيث أن له خصائص وراثية فريدة من شأنها أن تسمح لنا بمعرفة كيفية تفاعل الفيروسات مع البكتيريا، وكيف تتطور لتتكيف مع الضحايا المختلفين، حسبما ذكره موقع "ناونتشنايا روسيا"، الذي نقل الدراسة المنشورة في مجلة "فرونتييرز إن مايكرو بايولوجي" العلمية.وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها في تطوير طرق بديلة لعلاج الالتهابات البكتيرية الخطيرة، بما في ذلك تلك المقاومة للمضادات الحيوية.وتعد الالتهابات البكتيرية من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت ذاته، تتزايد بين مسببات الأمراض أصناف مقاومة للمضادات الحيوية.وبالتالي فإن احتمال نجاح العلاج بالنسبة لبعض أشكال السل المقاوم للأدوية المتعددة لا يزيد اليوم عن 68%، ولذلك، يمكن أن يكون العلاج بالعاثيات (الفيروسات الغازية للبكتيريا)، بديلاً أو إضافة للعلاج بالمضادات الحيوية التقليدية، وهي طريقة تصاب فيها البكتيريا الخطيرة بفيروسات خاصة، وهي العاثيات.ومع ذلك، فإنها عادةً ما تستهدف نوعًا بكتيريًا واحدًا، وهذا يجعل العاثيات آمنة للمريض وللنباتات الدقيقة الطبيعية، ومع ذلك، لاختيار علاج فعال، من المهم أن يكون لديك مجموعة واسعة من العاثيات المدروسة جيدًا، وفي الوقت نفسه، من الضروري معرفة كيفية عمل دورة حياتها وما هي البكتيريا التي تصيبها.واكتشف العلماء من المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي، من الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية (موسكو) وزملاؤه اكتشفوا ووصفوا فيروسًا بكتيريًا جديدًا، "فيك 9".ودرس الباحثون أيضًا دورة حياة العاثيات، وقدرتها على قتل العديد من البكتيريا، وكان "فيك 9"، أيضًا قادرًا على إصابة خلايا عصية السل المتفطرة السلية بشكل ضعيف.وفك الباحثون شفرة جينوم "فيك 9"، وقارنوه بالتسلسلات الجينية لعاثيات بكتيرية أخرى، وأظهرت النتائج أنه ينتمي إلى إحدى مجموعات الفيروسات المتفطرة الموصوفة سابقًا.بالإضافة إلى ذلك، حدد العلماء العديد من الجينات الفريدة في الجينوم، والتي لا توجد في العاثيات المماثلة الأخرى، حيث ستساعدنا هذه الميزات على فهم كيفية تطور العاثيات، للتكيف مع مضيفين جدد وكيفية تفاعلها مع البكتيريا.ويخطط الباحثون لتوسيع مجموعة العاثيات الموصوفة، والتي ستسمح لنا في المستقبل بالنظر في علاج العاثيات (الفيروسات التي تغزو البكتيريا) كطريقة بديلة لعلاج مرض السل والأمراض الخطيرة الأخرى التي تسببها البكتيريا.علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما
https://sarabic.ae/20250303/سر-مهاجمة-الصداع-النصفي-للصائمين-في-رمضان-دراسة-تجيب-1098344758.html
https://sarabic.ae/20250303/دراسة-تغير-كبير-يحدث-للدماغ-إذا-تركت-هاتفك-الذكي-لـ3-أيام-فقط-1098331886.html
https://sarabic.ae/20250302/ممارسة-الرياضة-أسبوعيا-تقلل-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-41-1098314016.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093373447_0:185:2238:1864_1920x0_80_0_0_c58cd01144ff545f46001e279ecc6ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل

12:44 GMT 03.03.2025
© Photo / unsplash/niaidفيروس "ماربورغ"
فيروس ماربورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Photo / unsplash/niaid
تابعنا عبر
اكتشف العلماء الروس، فيروسًا جديدًا يمكنه تدمير البكتيريا الدقيقة، بما في ذلك العوامل المسببة لأمراض خطيرة، مثل السل والجذام.
وتم عزل فيروس "مايكوباكتيريوفاج فيك -9" المكتشف، لأول مرة في روسيا، حيث أن له خصائص وراثية فريدة من شأنها أن تسمح لنا بمعرفة كيفية تفاعل الفيروسات مع البكتيريا، وكيف تتطور لتتكيف مع الضحايا المختلفين، حسبما ذكره موقع "ناونتشنايا روسيا"، الذي نقل الدراسة المنشورة في مجلة "فرونتييرز إن مايكرو بايولوجي" العلمية.
وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها في تطوير طرق بديلة لعلاج الالتهابات البكتيرية الخطيرة، بما في ذلك تلك المقاومة للمضادات الحيوية.
وتعد الالتهابات البكتيرية من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت ذاته، تتزايد بين مسببات الأمراض أصناف مقاومة للمضادات الحيوية.
وبالتالي فإن احتمال نجاح العلاج بالنسبة لبعض أشكال السل المقاوم للأدوية المتعددة لا يزيد اليوم عن 68%، ولذلك، يمكن أن يكون العلاج بالعاثيات (الفيروسات الغازية للبكتيريا)، بديلاً أو إضافة للعلاج بالمضادات الحيوية التقليدية، وهي طريقة تصاب فيها البكتيريا الخطيرة بفيروسات خاصة، وهي العاثيات.
إجهاد ذهني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
مجتمع
سر مهاجمة الصداع النصفي للصائمين في رمضان.. دراسة تجيب
12:00 GMT
وتخترق العاثيات الخلايا البكتيرية، وتدمرها من الداخل، وتتكاثر وتشكل جيلًا جديدًا من الفيروسات في نفس الوقت.
ومع ذلك، فإنها عادةً ما تستهدف نوعًا بكتيريًا واحدًا، وهذا يجعل العاثيات آمنة للمريض وللنباتات الدقيقة الطبيعية، ومع ذلك، لاختيار علاج فعال، من المهم أن يكون لديك مجموعة واسعة من العاثيات المدروسة جيدًا، وفي الوقت نفسه، من الضروري معرفة كيفية عمل دورة حياتها وما هي البكتيريا التي تصيبها.
واكتشف العلماء من المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي، من الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية (موسكو) وزملاؤه اكتشفوا ووصفوا فيروسًا بكتيريًا جديدًا، "فيك 9".
وقام الباحثون بعزله من عينات التربة، وباستخدام المجهر الإلكتروني، وجد العلماء أن فيك 9، مصمم مثل العاثيات الفطرية النموذجية، برأس يحتوي على مادة وراثية، وذيل طويل يستخدمه للالتصاق بالبكتيريا.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
مجتمع
دراسة: تغير كبير يحدث للدماغ إذا تركت هاتفك الذكي لـ3 أيام فقط
07:25 GMT
ودرس الباحثون أيضًا دورة حياة العاثيات، وقدرتها على قتل العديد من البكتيريا، وكان "فيك 9"، أيضًا قادرًا على إصابة خلايا عصية السل المتفطرة السلية بشكل ضعيف.
وفك الباحثون شفرة جينوم "فيك 9"، وقارنوه بالتسلسلات الجينية لعاثيات بكتيرية أخرى، وأظهرت النتائج أنه ينتمي إلى إحدى مجموعات الفيروسات المتفطرة الموصوفة سابقًا.
علاوة على ذلك، تبين أن "فيك 9"، هو أول ممثل لهذه المجموعة تم اكتشافه في أوراسيا، وتم عزل العاثيات الأخرى المماثلة سابقًا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
بالإضافة إلى ذلك، حدد العلماء العديد من الجينات الفريدة في الجينوم، والتي لا توجد في العاثيات المماثلة الأخرى، حيث ستساعدنا هذه الميزات على فهم كيفية تطور العاثيات، للتكيف مع مضيفين جدد وكيفية تفاعلها مع البكتيريا.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
مجتمع
ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%
أمس, 13:27 GMT
ويخطط المؤلفون لدراسة الجينات المكتشفة بمزيد من التفصيل لتحديد البروتينات المسؤولة عن إنتاجها، وما هي المزايا التي يمنحها ذلك للعاثية.
ويخطط الباحثون لتوسيع مجموعة العاثيات الموصوفة، والتي ستسمح لنا في المستقبل بالنظر في علاج العاثيات (الفيروسات التي تغزو البكتيريا) كطريقة بديلة لعلاج مرض السل والأمراض الخطيرة الأخرى التي تسببها البكتيريا.
علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала