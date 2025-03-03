https://sarabic.ae/20250303/علماء-روس-يكتشفون-فيروسات-غازية-للبكتيريا-قد-تشكل-بديلا-للمضادات-الحيوية-ضد-داء-السل-1098345553.html

علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل

علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء الروس، فيروسًا جديدًا يمكنه تدمير البكتيريا الدقيقة، بما في ذلك العوامل المسببة لأمراض خطيرة، مثل السل والجذام. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T12:44+0000

2025-03-03T12:44+0000

2025-03-03T12:44+0000

مجتمع

علوم

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وتم عزل فيروس "مايكوباكتيريوفاج فيك -9" المكتشف، لأول مرة في روسيا، حيث أن له خصائص وراثية فريدة من شأنها أن تسمح لنا بمعرفة كيفية تفاعل الفيروسات مع البكتيريا، وكيف تتطور لتتكيف مع الضحايا المختلفين، حسبما ذكره موقع "ناونتشنايا روسيا"، الذي نقل الدراسة المنشورة في مجلة "فرونتييرز إن مايكرو بايولوجي" العلمية.وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها في تطوير طرق بديلة لعلاج الالتهابات البكتيرية الخطيرة، بما في ذلك تلك المقاومة للمضادات الحيوية.وتعد الالتهابات البكتيرية من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت ذاته، تتزايد بين مسببات الأمراض أصناف مقاومة للمضادات الحيوية.وبالتالي فإن احتمال نجاح العلاج بالنسبة لبعض أشكال السل المقاوم للأدوية المتعددة لا يزيد اليوم عن 68%، ولذلك، يمكن أن يكون العلاج بالعاثيات (الفيروسات الغازية للبكتيريا)، بديلاً أو إضافة للعلاج بالمضادات الحيوية التقليدية، وهي طريقة تصاب فيها البكتيريا الخطيرة بفيروسات خاصة، وهي العاثيات.ومع ذلك، فإنها عادةً ما تستهدف نوعًا بكتيريًا واحدًا، وهذا يجعل العاثيات آمنة للمريض وللنباتات الدقيقة الطبيعية، ومع ذلك، لاختيار علاج فعال، من المهم أن يكون لديك مجموعة واسعة من العاثيات المدروسة جيدًا، وفي الوقت نفسه، من الضروري معرفة كيفية عمل دورة حياتها وما هي البكتيريا التي تصيبها.واكتشف العلماء من المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي، من الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية (موسكو) وزملاؤه اكتشفوا ووصفوا فيروسًا بكتيريًا جديدًا، "فيك 9".ودرس الباحثون أيضًا دورة حياة العاثيات، وقدرتها على قتل العديد من البكتيريا، وكان "فيك 9"، أيضًا قادرًا على إصابة خلايا عصية السل المتفطرة السلية بشكل ضعيف.وفك الباحثون شفرة جينوم "فيك 9"، وقارنوه بالتسلسلات الجينية لعاثيات بكتيرية أخرى، وأظهرت النتائج أنه ينتمي إلى إحدى مجموعات الفيروسات المتفطرة الموصوفة سابقًا.بالإضافة إلى ذلك، حدد العلماء العديد من الجينات الفريدة في الجينوم، والتي لا توجد في العاثيات المماثلة الأخرى، حيث ستساعدنا هذه الميزات على فهم كيفية تطور العاثيات، للتكيف مع مضيفين جدد وكيفية تفاعلها مع البكتيريا.ويخطط الباحثون لتوسيع مجموعة العاثيات الموصوفة، والتي ستسمح لنا في المستقبل بالنظر في علاج العاثيات (الفيروسات التي تغزو البكتيريا) كطريقة بديلة لعلاج مرض السل والأمراض الخطيرة الأخرى التي تسببها البكتيريا.علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما

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